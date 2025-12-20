Begin typing your search above and press return to search.
    20 Dec 2025 1:17 PM IST
    20 Dec 2025 1:17 PM IST

    തൃശൂർ ജില്ല സൗഹൃദ വേദി ഖത്തർ ദേശീയ ദിനാഘോഷം

    തൃശൂർ ജില്ല സൗഹൃദ വേദി ഖത്തർ ദേശീയ ദിനാഘോഷം
    ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച

    പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ കേ​ക്ക് മു​റി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല​ക്കാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ ദി​നം സ​മു​ചി​ത​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. നു​ഐ​ജ​യി​ലെ ടി.​എ.​സി ഖ​ത്ത​ർ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി​ഷ്ണു ജ​യ​റാം ദേ​വ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി.​എ​സ്. നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​റ​ഫ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ തോ​മ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. രാ​ജ്യം കൈ​വ​രി​ച്ച ഗു​ണ​പ​ര​മാ​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പ്രാ​ദേ​ശീ​യ​വും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​വു​മാ​യ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​നെ പു​രോ​ഗ​തി​യു​ടെ​യും മി​ക​വി​ന്റെ​യും മു​ൻ​നി​ര മാ​തൃ​ക​യാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​തി​ന്റെ അ​ഭി​മാ​ന​നി​റ​വി​ലാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ​ദി​നം ആ​ച​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് സം​സാ​രി​ച്ച​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ടാ​ക്ക് ഖ​ത്ത​ർ എം.​ഡി പി. ​മു​ഹ​സി​ൻ, ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ക​ൺ​ട്രോ​ള​ർ അ​ഷ​റ​ഫ് കു​മ്മം ക​ണ്ട​ത്ത്, വേ​ദി സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​മോ​ദ്, ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട സെ​ക്ട​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ക​ബീ​ർ, വ​നി​താ​കൂ​ട്ടാ​യ്മ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്‌​സ​ൻ രേ​ഖ പ്ര​മോ​ദ്, വ​നി​താ കൂ​ട്ടാ​യ്മ അം​ഗം മാ​ല നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, ഭ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജ​യ​ൻ കാ​ട്ടു​ങ്ങ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, സെ​ക്ട​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​ന്മാ​ർ, വേ​ദി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, വ​നി​താ കൂ​ട്ടാ​യ്മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് കേ​ക്ക് മു​റി​ക്കു​ക​യും പാ​യ​സം വി​ത​ര​ണ​വും ന​ട​ന്നു. ക​യ്പ​മം​ഗ​ലം സെ​ക്ട​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ നൗ​ഷാ​ദി​ന്റെ ഗാ​നാ​ലാ​പ​ന​ത്തോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി. ​മി​നേ​ഷ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്ക് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ നൗ​ഷാ​ദ് സി.​എ​സ്. ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

