    Posted On
    10 Dec 2025 9:07 AM IST
    Updated On
    10 Dec 2025 9:07 AM IST

    തൃശൂർ ജില്ല സൗഹൃദവേദി മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്

    തൃശൂർ ജില്ല സൗഹൃദവേദി മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്
    തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ൽ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ രം​ഗ​ത്ത് ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന, തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ക്ലി​നി​ക്കു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സി ​റി​ങ് റോ​ഡി​ലു​ള്ള അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ക്ലി​നി​ക്കി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക്യാ​മ്പി​ൽ അ​ഞ്ഞൂ​റോ​ളം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    വി​വി​ധ ടെ​സ്റ്റു​ക​ളും ഡോ​ക്ട​ർ ക​ൻ​സ​ൽ​ട്ടേ​ഷ​നും സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി. തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി​ഷ്‌​ണു ജ​യ​റാം ദേ​വ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ബി​സി​ന​സ് ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് മാ​നേ​ജ​ർ ഫ​ർ​വാ​സ് ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ, സെ​യി​ൽ​സ് ആ​ൻ​ഡ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് സ്പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റ് ഡോ. ​ജം​ഷീ​ർ അ​ബ്ദു​ല്ല എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി.

    അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​നു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​രം തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി​ഷ്‌​ണു ജ​യ​റാം ദേ​വ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ബി​സി​ന​സ് ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് മാ​നേ​ജ​ർ​ക്ക് കൈ​മാ​റി. ഫ​സ്റ്റ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ,‌ ട്ര​ഷ​റ​ർ തോ​മ​സ്, ജ​ന​റ​ൽ കോ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ്ത​ഫ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​മോ​ദ്, മ​റ്റു സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി, സെ​ക്ട​ർ ക​മ്മ​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ക്യാ​മ്പ് സെ​ക്ട​ർ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ ക​ബീ​ർ, ഷ​ക്കീ​ർ ഹു​സ്സൈ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​റ​ഫ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ക്യാ​മ്പ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ജ​യ​ൻ കാ​ട്ടു​ങ്ങ​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:medical campfriendshipforumThrissur
