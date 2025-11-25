Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    25 Nov 2025 11:05 AM IST
    Updated On
    25 Nov 2025 11:05 AM IST

    തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി മാ​ന​വ സൗ​ഹൃ​ദ സം​ഗ​മം

    തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി മാ​ന​വ സൗ​ഹൃ​ദ സം​ഗ​മം
    തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി മാ​ന​വ സൗ​ഹൃ​ദ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ഫാ. ​ഡേ​വി​സ് ചി​റ​മേ​ലി​നെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്നു


    മാ​ന​വ സൗ​ഹൃ​ദ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ



    ദോ​ഹ: തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മാ​ന​വ സൗ​ഹൃ​ദ സം​ഗ​മം ഐ.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​പി. മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ഫാ​ദ​ർ ഡേ​വീ​സ് ചി​റ​മേ​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ മാ​ന​വി​ക​ത വ​ള​ർ​ത്തേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത അ​ദ്ദേ​ഹം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ അ​ശോ​ക ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ വി​ഷ്ണു ജ​യ​റാം ദേ​വ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ​ൻ ചാ​ർ​ജ് പ്ര​മോ​ദ് മൂ​ന്നി​നി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഭ​വ​ൻ​സ് സ്കൂ​ൾ അ​ഡ്മി​നി​സ്‌​ട്രേ​റ്റ​ർ അ​ഞ്ജ​ന മേ​നോ​ൻ, തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി ട്ര​ഷ​റ​ർ‌ തോ​മ​സ്, ജ​ന​റ​ൽ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ മു​സ്ത​ഫ, അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ്‌ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി.​എ​സ്. നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, കു​ടും​ബ​സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജോ​ജു കൊ​മ്പ​ൻ, കാ​രു​ണ്യം പ​ദ്ധ​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കു​ഞ്ഞു മൊ​യ്‌​ദു എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. ഫാ​ദ​ർ ഡേ​വീ​സ് ചി​റ​മേ​ലി​ന് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി​ഷ്ണു ജ​യ​റാം മെ​മ​ന്റോ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​ർ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ അ​മ്പ​യ​ർ ആ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ടി.​ജെ.​എ​സ്.​വി സ്പോ​ർ​ട്സ് വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ വി​ജ​യ് ഭാ​സ്ക​ർ, 23 ആം ​ഏ​ഷ്യ​ൻ അ​ത്‍ല​റ്റി​ക് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ 4 x 100 മീ​റ്റ​ർ റി​ലേ​യി​ൽ സ്വ​ർ​ണ​മെ​ഡ​ൽ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ ടി.​ജെ.​എ​സ്.​വി കൈ​പ്പ​മം​ഗ​ലം സെ​ക്ട​ർ അം​ഗം സി​യാ​ഉ​ൽ ഹ​ഖ്, ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ണി​ലെ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​ത്താ​ൽ ഇ​ന്ത്യ ബു​ക്ക്‌ ഓ​ഫ് റെ​ക്കോ​ർ​ഡ്സി​ലും ഏ​ഷ്യ ബു​ക്ക്‌ ഓ​ഫ് റെ​ക്കോ​ഡ്സി​ലും ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച ഇ​രി​ഞ്ഞാ​ല​ക്കു​ട സെ​ക്ട​ർ അം​ഗം പ്ര​ണ​വി​ന്റെ മ​ക​ൻ നി​ഹാ​ൻ പ്ര​ണ​വ് എ​ന്നി​വ​രെ​യും മെ​മ​ന്റോ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ർ.​കെ. റാ​ഫി യോ​ഗം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ റ​സാ​ഖ് ‌ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

