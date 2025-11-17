Begin typing your search above and press return to search.
    തൃശൂർ ജില്ല സൗഹൃദവേദി ഇന്റർ സെക്ടർ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് സമാപിച്ചു

    തൃശൂർ ജില്ല സൗഹൃദവേദി ഇന്റർ സെക്ടർ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് സമാപിച്ചു
    തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ലാ സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി ഇ​ന്റ​ർ സെ​ക്ട​ർ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    ദോ​ഹ: തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​ന്റ​ർ സെ​ക്ട​ർ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സീ​സ​ൺ-4 സ​മാ​പി​ച്ചു. ദോ​ഹ ഡൈ​നാ​മി​ക് ക്രി​ക്ക​റ്റ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ (ഓ​ൾ​ഡ് ഐ​ഡി​യ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഗ്രൗ​ണ്ട്) എ​ട്ടു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ ഫൈ​ന​ലും സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങും വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ദാ​ന​വും വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​യാ​ണ് സ​മാ​പി​ച്ച​ത്. ഫൈ​ന​ലി​ൽ ഗ​സ​ൽ ഗോ​ൾ​ഡ് കു​ന്ദം​കു​ള​ത്തെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി ക്യു.​ആ​ർ.​ഐ ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി.

    എ​ട്ട് രാ​ത്രി​ക​ളോ​ളം ഫ്ല​ഡ് ലൈ​റ്റു​ക​ളു​ടെ തി​ള​ക്ക​ത്തി​ൽ ആ​വേ​ശ​ഭ​രി​ത​മാ​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി മു​ന്നേ​റി​യ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി​യു​ടെ 16 ടീ​മു​ക​ളി​ലാ​യി (സെ​ക്ട​റു​ക​ൾ) 240 താ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്.

    സ​മാ​പ​ന​ച്ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഐ.​സി​ബി.​എ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ന​വാ​സ് ബാ​വ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ബ്ര​ഹാം ജോ​സ​ഫ്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്പോ​ർ​ട്സ് സെ​ന്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹം​സ യൂ​സ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ലാ സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ​ൻ ചാ​ർ​ജ് പ്ര​മോ​ദ് മൂ​ന്നി​നി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി​ഷ്ണു ജ​യ​റാം ദേ​വ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ട്രോ​ഫി വി​ഷ്ണു ജ​യ​റാം ദേ​വും റ​ണ്ണേ​ഴ്‌​സ് അ​പ്പ് ട്രോ​ഫി ഹം​സ യൂ​സ​ഫും വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ ക​ളി​ക്കാ​രെ മാ​ത്രം പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് വ​ലി​യ വി​ജ​യ​മാ​യെ​ന്നും ഇ​തു​പോ​ലു​ള്ള മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​പു​ല​മാ​ക്കാ​ൻ സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി​ക്ക് ക​ഴി​യ​ട്ടെ​യെ​ന്നും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്പോ​ർ​ട്സ് സെ​ന്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ശം​സി​ച്ചു.

    സ്പോ​ർ​ട്സ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഷ്‌​റ​ഫി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ 50ഓ​ളം ഒ​ഫീ​ഷ്യ​ൽ​സ് ആ​ണ് ഒ​രു ആ​ഴ്ച നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ച​ത്.

