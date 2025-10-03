Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightതൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല...
    Qatar
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 10:56 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 10:56 AM IST

    തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി ഖ​ത്ത​ർ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം-25

    text_fields
    bookmark_border
    തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി ഖ​ത്ത​ർ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം-25
    cancel
    camera_alt

    തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി ഖ​ത്ത​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല​ക്കാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ലാ സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി​യു​ടെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യാ​യ ഓ​ണ​ത്താ​ളം 2025 അ​വി​സ്മ​ര​ണീ​യ​മാ​യി. മൂ​ന്നാ​ഴ്ച​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ പ​രി​സ​മാ​പ്തി ദോ​ഹ ഡി ​റി​ങ് റോ​ഡി​ലു​ള്ള റീ​ജ​ൻ​സി ഹാ​ളി​ൽ മെ​ഗാ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​മാ​യി അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    ര​ണ്ടാ​യി​ര​ത്തോ​ളം പേ​ർ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഐ​ഡി​യ സ്റ്റാ​ർ സിം​ഗ​ർ ഫൈ​ന​ലി​സ്റ്റു​ക​ളാ​യ ശ്രീ​രാ​ഗ് ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ, അ​നു​ശ്രീ വ​യ​നാ​ട് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ഗാ​ന​മേ​ള, ദോ​ഹ​യി​ലെ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ അ​ണി​നി​ര​ന്ന വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും മാ​വേ​ലി ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര, ചെ​ണ്ട​മേ​ളം എ​ന്നി​വ​യും ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി.

    ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ടി.​എ.​സി ഹാ​ളി​ൽ വേ​ദി സെ​ക്ട​ർ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പൂ​ക്ക​ള മ​ത്സ​രം, നാ​ട​ൻ പാ​ട്ട് മ​ത്സ​രം, അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ക​ഥ, ക​വി​ത ഉ​പ​ന്യാ​സ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും വേ​ദി​യു​ടെ വ​നി​താ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പാ​യ​സ മ​ത്സ​ര​വും അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഹൃ​ദ്യ​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി.

    അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും ദോ​ഹ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ വ്യ​വ​സാ​യി​യു​മാ​യ വി.​എ​സ്. നാ​രാ​യ​ണ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി​ഷ്ണു ജ​യ​റാം ദേ​വ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ട്ര​ഷ​റ​ർ തോ​മ​സ് ഔ​സേ​പ്പ്, ജ​ന​റ​ൽ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ്ത​ഫ, ടി.​എ.​സി എം.​ഡി മു​ഹ്‌​സി​ൻ, കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​റ​ഫ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ഓ​ണ​ത്താ​ളം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ വി.​കെ. സ​ലിം, ഷ​റ​ഫ് ഹ​മീ​ദ്, എ.​കെ ന​സീ​ർ, അ​ഷ്റ​ഫ് സ​ഫ, അ​ബ്ദു​ല്ല തെ​രു​വ​ത്ത്, ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ന​വാ​സ് ബാ​വ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. ഓ​ണ​ത്താ​ളം കോ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ, അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ, സെ​ക്ട​ർ കോ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ, സ​ജ്ജാ​ദ്, മ​ഞ്ജു​നാ​ഥ്‌, വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ രേ​ഖ പ്ര​മോ​ദ്, ജ​യ​ശ്രീ ജ​യാ​ന​ന്ദ്, ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ക​മ്മ​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ റ​സാ​ഖ്, ഒ​ഫീ​ഷ്യ​ൽ​സ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ ജോ​ജു കൊ​മ്പ​ൻ, അ​ഷ​റ​ഫ് വ​ട​ക്കാ​ഞ്ചേ​രി, സെ​ട്ര​ൽ ക​മ്മ​റ്റി, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ്, സെ​ക്ട​ർ ക​മ്മ​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:onam celebrationQatar NewsFriendship Association
    News Summary - Thrissur District Friendship association Qatar Onam Celebration-25
    Similar News
    Next Story
    X