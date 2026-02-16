Begin typing your search above and press return to search.
    അ​ഗ്രി​ടെ​ക് എ​ക്സി​ബി​ഷ​നി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ത്തി​ര​ക്ക്

    40,000 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​റി​ല​ധി​കം വി​സ്തൃ​തി​യി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ ഇ​ന്ന് സ​മാ​പി​ക്കും
    അ​ഗ്രി​ടെ​ക് എ​ക്സി​ബി​ഷ​നി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ത്തി​ര​ക്ക്
    അ​ഗ്രി​ടെ​ക് എ​ക്സി​ബി​ഷ​നി​ലെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ത്തി​ര​ക്ക് 

    എ​ക്സി​ബി​ഷ​നി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ ആ​ക്റ്റി​വി​റ്റി​ക​ൾ

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രാ​ല​യം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 13ാമ​ത് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ അ​ഗ്ര​ക​ൾ​ച​റ​ൽ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ ‘അ​ഗ്രി​ടെ​ക് 2026’ ൽ ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ത്തി​ര​ക്ക്. വെ​ള്ളി, ശ​നി തു​ട​ങ്ങി​യ ഒ​ഴി​വു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം കാ​ണാ​ൻ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് പേ​രാ​ണ് എ​ത്തി​യ​ത്. പ​വ​ലി​യ​നി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ച് മി​നി സൂ, ​കാ​ഴ്ച​വി​സ്മ​യ​മൊ​രു​ക്കി ഫ്ല​വേ​ഴ്സ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ തി​ര​ക്ക് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ ഇ​ന്ന് സ​മാ​പി​ക്കും. സ​ർ​ക്കാ​ർ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ, സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, പ്രാ​ദേ​ശി​ക -അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ, കാ​ർ​ഷി​ക വി​ദ​ഗ്ധ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ 400ല​ധി​കം പ​വ​ലി​യ​നു​ക​ളു​മാ​യി വി​പു​ല​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് അ​ഗ്ര​ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ ക​താ​റ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ​40,000 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​റി​ല​ധി​കം വി​സ്തൃ​തി​യി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ വി​ശാ​ല​മാ​യ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ പ​വ​ലി​യ​നി​ൽ സ​സ്യ -മൃ​ഗ പ​രി​പാ​ല​നം, മ​ത്സ്യ​കൃ​ഷി, ഹോ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ച​ർ, ഭ​ക്ഷ്യ​വ്യ​വ​സാ​യം, സ്മാ​ർ​ട്ട് അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സി​സ്റ്റം​സ് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ, ക​ർ​ഷ​ക ച​ന്ത, തേ​ൻ വി​പ​ണി, ഈ​ന്ത​പ്പ​ഴ വി​പ​ണി, പൂ​ക്ക​ളു​ടെ വി​പ​ണി തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ത്യേ​ക മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കാ​ർ​ഷി​ക ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും, കൃ​ഷി​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ചെ​റു ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ മു​ത​ൽ യ​ന്ത്ര​വ​ൽ​കൃ​ത സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ, വൈ​വി​ധ്യ ത​രം തേ​നു​ക​ള്‍, പ​ച്ച​ക്ക​റി -പ​ഴ വ​ര്‍ഗ​ങ്ങ​ള്‍, ക​ര​കൗ​ശ​ല ഉ​ല്‍പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍, അ​രി -ഭ​ക്ഷ്യ എ​ണ്ണ തു​ട​ങ്ങി പ​ല​വ്യ​ഞ്ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ വ​രെ കാ​ര്‍ഷി​ക പ്ര​ദ​ര്‍ശ​ന​മാ​യ അ​ഗ്രി​ടെ​ക്കി​ല്‍ നി​ന്ന് വാ​ങ്ങാ​നും പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടാ​നും അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ട്. കൃ​ഷി, ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ, ലൈ​വ് സ്റ്റോ​ക്ക്, ഫി​ഷ​റീ​സ് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ഉ​ല്‍പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ഖ​ത്ത​രി കാ​ര്‍ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ണ്ടാ​യ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ദ്രു​ത​ഗ​തി​യി​ലു​ള്ള മു​ന്നേ​റ്റ​വും സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ കാ​ർ​ഷി​ക വ്യ​വ​സ്ഥ കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടും പ്ര​ക​ട​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം.

    News Summary - Thousands of visitors at the Agritech Exhibition
