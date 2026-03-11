Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightആ​യി​ര​ത്തോ​ളം...
    Qatar
    Posted On
    date_range 11 March 2026 7:31 AM IST
    Updated On
    date_range 11 March 2026 7:31 AM IST

    ആ​യി​ര​ത്തോ​ളം ഇ​ന്ത്യ​ക്കാരെ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സ് ഇ​ന്ന​ലെ ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി, മും​ബൈ, കൊ​ച്ചി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്
    ആ​യി​ര​ത്തോ​ളം ഇ​ന്ത്യ​ക്കാരെ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ദോഹയിൽനി​ന്ന് നാട്ടിലേക്ക് സൽവ ബോർഡർ വഴി യാത്രതിരിച്ച ഇ​ന്ത്യ​ൻ ബാ​സ്‌​ക്ക​റ്റ്‌ ബാ​ൾ ടീം 

    ദോ​ഹ: വ്യോ​മാ​തി​ർ​ത്തി ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി തു​റ​ന്ന​തോ​ടെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ആ​യി​ര​ത്തോ​ളം ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ ദോ​ഹ​യി​ൽ​നി​ന്ന് നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ചു. ദോ​ഹ​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സു​മാ​യി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച് ഇ​ന്ന​ലെ ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി, മും​ബൈ, കൊ​ച്ചി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഇ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സി​ന്റെ ഒ​രു വി​മാ​നം ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലേ​ക്ക് ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ, ദോഹയിൽനി​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ബാ​സ്‌​ക്ക​റ്റ്‌ ബാ​ൾ ടീം ​സ​ൽ​വ അ​തി​ർ​ത്തി ക​ട​ന്ന് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ വ​ഴി​യും ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രു​ടെ യാ​ത്ര സു​ഖ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച ഖ​ത്ത​റി​ലെ​യും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​ടെ കീഴിൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഹെ​ൽ​പ് ഡെസ്ക്

    മു​ന്നൂ​റി​ല​ധി​കം യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സ് ഇ​ന്ന​ലെ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലേ​ക്ക് സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​ത്തി​നി​ടെ ട്രാ​ൻ​സി​റ്റ് വി​സ​യി​ലോ ഹ്ര​സ്വ​കാ​ല സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യോ ദോ​ഹ​യി​ൽ എ​ത്തി​യ 2000ത്തി​ല​ധി​കം ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രെ​യാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സ് വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി നാ​ട്ടി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​ച്ച​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള സാ​ധാ​ര​ണ വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    ഖ​ത്ത​ർ വ്യോ​മ​പാ​ത അ​ട​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ട സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ട്രാ​ൻ​സി​റ്റ് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി സ​ഹാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ദു​രീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​ടെ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഹെ​ൽ​പ് ലൈ​ൻ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. ഫോ​ൺ: +974 55647502, 55362508, 55384683. അ​ല്ല​ങ്കി​ൽ cons.doha@mea.gov.in എ​ന്ന ഇ​മെ​യി​ൽ വ​ഴി​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​ടെ അ​പെ​ക്സ് ബോ​ഡി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളാ​യ ഐ.​സി.​സി, ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഹെ​ൽ​പ് ലൈ​നു​ക​ളും ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്കു​ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:qatar airgulfback homeIndians
    News Summary - Thousands of Indians brought back home
    Similar News
    Next Story
    X