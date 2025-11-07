Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightതൊറാങ് ലാ പാസ്...
    Qatar
    Posted On
    date_range 7 Nov 2025 11:38 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Nov 2025 11:39 AM IST

    തൊറാങ് ലാ പാസ് ട്രക്കിങ്; സ്വപ്നയാത്രയുടെ ഓർമകൾ

    text_fields
    bookmark_border
    മും​ത​സ പാ​ർ​ക്കി​ൽ ദി​വ​സ​വും മൂ​ന്നു മു​ത​ൽ അ​ഞ്ചു വ​രെ കി.​മീ ഓ​ടി​യും വ്യാ​യാ​മം ചെ​യ്തു​മാ​യി​രു​ന്നു യാ​ത്ര​ക്കു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ
    തൊറാങ് ലാ പാസ് ട്രക്കിങ്; സ്വപ്നയാത്രയുടെ ഓർമകൾ
    cancel
    camera_alt

    തൊ​റാ​ങ് ലാ ​പാ​സി​ൽ​നി​ന്ന് ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ

    ന​മു​ക്കൊ​രു ട്ര​ക്കി​ങ്ങി​ന് പോ​യാ​ലോ -റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ൽ ചാ​യ ച​ർ​ച്ച​ക്കി​ടെ സു​ഹൃ​ത്ത് പാ​ല​ക്കാ​ട്ടു​കാ​ര​നാ​യ ശ​രീ​ഫി​നോ​ട് വെ​റു​തേ ഒ​ന്ന് ചോ​ദി​ക്കു​ക​യേ വേ​ണ്ടി​വ​ന്നു​ള്ളൂ. ഞാ​ൻ റെ​ഡി... ഉ​ത്ത​രം ഉ​ട​നെ കി​ട്ടി. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ ഏ​ത് കോ​ണി​ലേ​ക്കും വ​രു​ന്നോ എ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ചാ​ൽ നോ ​പ​റ​യാ​റി​യി​ല്ല അ​വ​ൻ. എ​വി​ടേ​ക്ക് പോ​ക​ണം എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു അ​ടു​ത്ത ച​ർ​ച്ച. അ​തും പെ​ട്ടെ​ന്ന് തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി -ഹി​മാ​ല​യ​ൻ മ​ല​നി​ര​ക​ൾ...

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ​യും നേ​പ്പാ​ളി​ലെ​യും പ​ല ടൂ​റി​സ്റ്റ് ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പാ​ക്കേ​ജി​ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച​തി​ലും ഉ​യ​ർ​ന്ന തു​ക പ​റ​ഞ്ഞ​തി​നാ​ൽ ഏ​ജ​ൻ​സി വേ​ണ്ടെ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ഒ​രു വി​ഡി​യോ​യി​ൽ ക​ണ്ട നേ​പ്പാ​ളി ഗൈ​ഡ് അം​ഗ് ദ​വാ ഷേ​ർ​പാ​യെ ഫോ​ണി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ധാ​ര​ണ​യി​ലെ​ത്തി. അ​ദ്ദേ​ഹ​വു​മാ​യു​ള്ള സം​സാ​ര​ത്തി​നി​ടെ യാ​ത്ര പ്ലാ​ൻ പ​ല​ത​വ​ണ മാ​റ്റി. ആ​ദ്യം എ​വ​റ​സ്റ്റ് ബേ​സ് ക്യാ​മ്പ് ആ​യി​രു​ന്നു പ്ലാ​ൻ ചെ​യ്ത​തെ​ങ്കി​ലും പി​ന്നീ​ട് അ​ന്ന​പൂ​ർ​ണ ബേ​സ് ക്യാ​മ്പ് മ​തി​യെ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. പി​ന്നീ​ട് യാ​ദൃ​ച്ഛി​ക​മാ​യി തി​ലി​ച്ചോ ത​ടാ​ക​ത്തി​ന്റെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ വി​ഡി​യോ ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ എ​ല്ലാ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളും മാ​റ്റി​വെ​ച്ച് അ​ത​ങ്ങ് ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന ത​ടാ​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണി​ത്. തി​ലി​ച്ചോ ത​ടാ​കം കാ​ണ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ അ​ന്ന​പൂ​ർ​ണ സെ​ർ​ക്യൂ​ട്ട് ട്ര​ക്ക് ചെ​യ്യ​ണം. നേ​പ്പാ​ളി​ലെ മ​നാ​ങ് ജി​ല്ല​യി​ൽ 17,769 അ​ടി ഉ​യ​ര​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ത് സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    പി​ന്നീ​ടു​ള്ള ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​യു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. ദി​വ​സ​വും മൂ​ന്നു മു​ത​ൽ അ​ഞ്ചു വ​രെ കി.​മീ മും​ത​സ പാ​ർ​ക്കി​ൽ ഓ​ടി​യും വ്യാ​യാ​മം ചെ​യ്തും ലി​ഫ്റ്റു​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി കോ​ണി​പ്പ​ടി​ക​ൾ ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങി​യും ശ​രീ​ര​ഭാ​രം 84 ൽ​നി​ന്ന് 77ൽ ​എ​ത്തി​ച്ചു. ഭ​ക്ഷ​ണ രീ​തി​ക​ളി​ലും മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി റോ​ഷ​നും ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ കൂ​ടെ​ക്കൂ​ടി. ഒ​രു മാ​സ​ത്തോ​ളം നീ​ണ്ട ക​ഠി​ന പ്ര​യ​ത്ന​ത്തി​ലൂ​ടെ യാ​ത്ര​ക്കാ​യു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി.

    അ​ങ്ങ​നെ യാ​ത്ര ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 14ന് ​ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലേ​ക്കും അ​വി​ടെ​നി​ന്ന് നേ​പ്പാ​ളി​ലെ ക​ണ്ഠ​മ​ണ്ഡു​വി​ലേ​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു യാ​ത്ര. ചെ​റി​യൊ​രു ചാ​റ്റ​ൽ മ​ഴ​യോ​ടു​കൂ​ടി​യാ​ണ് നേ​പ്പാ​ൾ ഞ​ങ്ങ​ളെ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. പു​റ​ത്ത് ഗൈ​ഡ് അം​ഗ് ദ​വാ ഷേ​ർ​പാ കാ​ത്തു​നി​ൽ​പു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ജെ​ൻ​സി പ്ര​ക്ഷോ​ഭം ഒ​ന്ന​ട​ങ്ങി​വ​രു​ന്ന​തേ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​ള്ളൂ. ചെ​റി​യൊ​രു പേ​ടി​യു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പോ​കു​ന്ന വ​ഴി​ക​ളി​ൽ ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ച വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ക​ർ ത​ക​ർ​ത്ത ആ​ഡം​ബ​ര ഹോ​ട്ട​ലും കാ​ണാ​നി​ട​യാ​യി. പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ആ ​സ​മ​യ​ത്ത് ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

    ക​ണ്ഠ​മ​ണ്ഡു​വി​ൽ​നി​ന്ന് സ്വ​കാ​ര്യ ജീ​പ്പി​ൽ 230 കി.​മീ സ​ഞ്ച​രി​ച്ചാ​ണ് ച​മെ​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്. ത​ക​ർ​ന്ന് കു​ണ്ടും​കു​ഴി​യു​മാ​യ റോ​ഡി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള യാ​ത്ര ദു​ഷ്ക​ര​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം തൊ​റാ​ങ് ലാ ​പാ​സ് ല​ക്ഷ്യം വെ​ച്ചു​ള്ള ഒ​മ്പ​ത് ദി​വ​സ​ത്തെ യാ​ത്രാ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ച​മെ താ​ഴ്വ​ര​യി​ലൂ​ടെ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ദ്യ ദി​വ​സ​ത്തെ യാ​ത്ര ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ആ​പ്പി​ൾ തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും നി​ശ്ശ​ബ്ദ​മാ​യി ഒ​ഴു​കു​ന്ന അ​രു​വി​ക​ളു​ടെ​യും വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഭം​ഗി ആ​സ്വ​ദി​ച്ച് 14 കി.​മീ ദൂ​ര​മാ​ണ് വ​ലി​യ ബാ​ഗും ചു​മ​ന്ന് മൂ​വ​രും ന​ട​ന്ന​ത്. 15 കി​ലോ ഭാ​ര​മു​ള്ള ബാ​ഗും ചു​മ​ന്ന് കു​ത്ത​നെ​യു​ള്ള മ​ല​ക​യ​റ്റം എ​ളു​പ്പ​മ​ല്ലെ​ന്ന് ആ​ദ്യ ദി​വ​സം​ത​ന്നെ ബോ​ധ്യ​മാ​യി. അ​ഞ്ചു മ​ണി​ക്കൂ​ർ​കൊ​ണ്ട് എ​ത്തേ​ണ്ട അ​പ്പ​ർ പി​സാ​ങ്ങി​ൽ എ​ട്ട് മ​ണി​ക്കൂ​ർ സ​മ​യ​മെ​ടു​ത്താ​ണ് ന​ട​ന്നെ​ത്തി​യ​ത്. രാ​ത്രി​യി​ലെ താ​മ​സം അ​വി​ടെ ട്രീ ​ഹൗ​സു​ക​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​ടു​ത്ത​ദി​വ​സം 17 കി.​മീ അ​ക​ലെ​യു​ള്ള മ​നാ​ങ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു ന​ട​ത്തം. രാ​വി​ലെ​ത്ത​ന്നെ ദു​ർ​ഘ​ട​മാ​യ പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ ചാ​റ്റ​ൽ മ​ഴ​യും കൊ​ണ്ട് ന​ട​ന്നു​തു​ട​ങ്ങി. കാ​ലു​ക​ൾ ത​ള​ർ​ന്നെ​ങ്കി​ലും, ചു​റ്റി​ലും കാ​ണു​ന്ന പ്ര​കൃ​തി​ര​മ​ണീ​യ കാ​ഴ്ച​ക​ൾ ഊ​ർ​ജ​മാ​യി. ഇ​ട​തൂ​ർ​ന്ന കാ​ടു​ക​ൾ, മ​ഞ്ഞു​മൂ​ടി​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം, പാ​റ​ക്കെ​ട്ടു​ക​ൾ, ശാ​ന്ത​മാ​യി ഒ​ഴു​കു​ന്ന അ​രു​വി​ക​ൾ, തൂ​ക്കു​പാ​ല​ങ്ങ​ൾ, ചെ​റു​തും വ​ലു​തു​മാ​യ വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ കു​ളി​ർ​മ​യേ​കു​ന്ന കാ​ഴ്ച​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. മൂ​ന്നാം ദി​വ​സം കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യു​മാ​യി പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടാ​ൻ വേ​ണ്ടി മ​നാ​ങ്ങി​ൽ​ത​ന്നെ ത​ങ്ങി.

    അ​വി​ടെ​യു​ള്ള 900 വ​ർ​ഷം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള ബു​ദ്ധി​സ്റ്റ് ആ​ശ്ര​മ​വും സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. വ​ഴി​യി​ൽ ഉ​രു​ള​ക്കി​ഴ​ങ്ങ് വി​ള​വെ​ടു​ക്കു​ന്ന തി​ബ​ത്ത​ൻ സ്ത്രീ​ക​ളെ ക​ണ്ടു. അ​വ​രോ​ട് കു​ശ​ലം പ​റ​ഞ്ഞ് വി​ള​വെ​ടു​പ്പി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​ർ​ന്നു. സ്നേ​ഹ​ത്തോ​ടെ അ​വ​ർ ത​ന്ന അ​വ​ക്കാ​ഡോ​യും പൂ​രി പോ​ലെ​യു​ള്ള ഖൊ​ർ​ബ​യും ഭ​ക്ഷി​ച്ച് യാ​ത്ര തു​ട​ർ​ന്നു.

    നാ​ലാം ദി​വ​സം ശ്രീ ​ഖ​ർ​ക്ക​യി​ലേ​ക്കാ​യി​രു​ന്നു ന​ട​ത്തം. ഓ​രോ ദി​വ​സം ക​ഴി​യും​തോ​റും ആ​ഗോ​ഗ്യ​സ്ഥി​തി ദു​ർ​ബ​ല​മാ​യി വ​ന്നു. സു​ന്ദ​ര​മാ​യ ഹി​മാ​ല​യ​ൻ താ​ഴ്വ​ര​യി​ലെ കാ​ഴ്ച​ക​ൾ ക​ണ്ട് ഓ​രോ ചു​വ​ടും മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ചു. യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ പോ​ള​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്നെ​ത്തി​യ പി​താ​വി​നെ​യും മ​ക​നെ​യും പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​രു​വ​രു​ടേ​യും ന​ല്ലൊ​രു ഫോ​ട്ടോ എ​ടു​ത്തു ന​ൽ​കി​യാ​ണ് പ​രി​ചി​ത​രാ​യ​ത്. വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച ക​ഥ​ക​ൾ അ​വ​ർ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. അ​വ​രു​ടെ സാ​ഹ​സി​ക​ത നി​റ​ഞ്ഞ ട്ര​ക്കി​ങ് അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​ട​ത്ത​ത്തി​ന്റെ വേ​ഗം കൂ​ട്ടി. പി​ന്നീ​ട് തൊ​റാ​ങ് ലാ ​പാ​സ് സ​മ്മി​റ്റ് വ​രെ പ​ല ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും അ​വ​രെ ക​ണ്ടു​മു​ട്ടി​യി​രു​ന്നു. ക​ഥ പ​റ​ഞ്ഞും കാ​ഴ്ച​ക​ൾ ക​ണ്ടും 10 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ പി​ന്നി​ട്ടാ​ണ് ശ്രീ ​ഖ​ർ​ക്ക​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്.

    അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം ദു​ർ​ഘ​ട​മാ​യ പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ ന​ട​ന്നെ​ത്തേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന​ത് സ​മു​ദ്ര​നി​ര​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് 4150 മീ​റ്റ​ർ ഉ​യ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള തി​ലി​ച്ചോ ബേ​സ് ക്യാ​മ്പി​ലേ​ക്കാ​ണ്. ഇ​ട​തു​ഭാ​ഗ​ത്ത് ഭീ​തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന അ​ഗാ​ധ​മാ​യ ഗ​ർ​ത്തം, മ​റു​ഭാ​ഗ​ത്ത് ഏ​തു നി​മി​ഷ​വും വീ​ഴാ​ൻ കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഉ​രു​ള​ൻ പാ​റ​ക​ളും. പേ​ടി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു മു​ന്നോ​ട്ടു​ള്ള ന​ട​ത്തം. ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് ഇ​വി​ടെ സ്വ​ദേ​ശി പാ​റ വീ​ണ് മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​താ​യി അം​ഗ് ദ​വാ ഷേ​ർ​പാ പ​റ​ഞ്ഞു. പേ​ടി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പി​റ്റേ​ന്ന് കാ​ണേ​ണ്ട തി​ലി​ച്ചോ ത​ടാ​ക​ത്തി​ന്റെ ഭം​ഗി​യോ​ർ​ത്ത് ന​ട​ത്ത​ത്തി​ന് വേ​ഗം കൂ​ട്ടി. അ​ന്ന് രാ​ത്രി തി​ലി​ച്ചോ ക്യാ​മ്പി​ൽ അ​ന്തി​യു​റ​ങ്ങി.

    ആ​റാ​മ​ത്തെ ദി​വ​സം പു​ല​ർ​ച്ച നാ​ലി​നു​ത​ന്നെ തി​ലി​ച്ചോ ത​ടാ​ക​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര തു​ട​ങ്ങു​ക​യാ​യി. ഇ​രു​ട്ടാ​യ​തി​നാ​ൽ ഹെ​ഡ് ടോ​ർ​ച്ചും ക​ത്തി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ന​ട​ന്നു​തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ താ​പ​നി​ല മൈ​ന​സ് പോ​യ​ന്റി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ത​ണു​പ്പി​ന് കൂ​ട്ടാ​യി ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റും. മൂ​ന്ന് ലെ​യ​ർ വ​സ്ത്ര​വും അ​തി​നു മു​ക​ളി​ൽ ജാ​ക്ക​റ്റും ത​ല മു​ഴു​വ​ൻ മ​റ​യ്ക്കു​ന്ന തൊ​പ്പി​യും ധ​രി​ച്ച് ത​ണു​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​നേ​ടി. യാ​ത്ര​ക്കാ​യി വാ​ങ്ങി​യ ഹാ​ൻ​ഡ് ഗ്ലൗ​വി​ന് മൈ​ന​സ് ത​ണു​പ്പി​നെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​നു​ള്ള ശേ​ഷി​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. തി​ലി​ച്ചോ ത​ടാ​ക​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​യി​ലാ​ണ് സൂ​ര്യോ​ദ​യം ക​ണ്ട​ത്. ഉ​ദ​യ സൂ​ര്യ​ന്റെ പൊ​ൻ​കി​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ മ​ഞ്ഞു​മ​ല​യി​ൽ ത​ട്ടി വെ​ട്ടി​ത്തി​ള​ങ്ങു​ന്നു. മ​ഞ്ഞു​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​നി​റ​മാ​കു​ന്ന​ത് കാ​ണേ​ണ്ട കാ​ഴ്ച​യാ​ണ്. പ​റ​ഞ്ഞ​റി​യി​ക്കാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത ആ​ന​ന്ദം. ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന സൂ​ര്യ​ന്റെ ആ​ദ്യ​കി​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ കാ​ണു​മ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ യാ​ത്ര​യു​ടെ ക്ഷീ​ണം മാ​റി.

    അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ ഓ​ക്സി​ജ​ന്റെ അ​ള​വ് കു​റ​വാ​യ​തി​നാ​ൽ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നാ​ൽ പെ​ട്ടെ​ന്ന് കി​ത​ക്കും. കൊ​ടും​ത​ണു​പ്പി​ൽ ശ്വാ​സം എ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടും ക്ഷീ​ണ​വും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​തി​നാ​ൽ ചെ​റി​യ സ്റ്റെ​പ്പു​ക​ൾ ​വെ​ച്ച് പ​തു​ക്കെ​യാ​യി​രു​ന്നു പി​ന്നീ​ടു​ള്ള ന​ട​ത്തം. പ​കു​തി ദൂ​രം ക​ഴി​ഞ്ഞ് നോ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ കൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു ശ​രീ​ഫി​നെ​യും റോ​ഷ​നെ​യും കാ​ണാ​നി​ല്ല, അ​വ​ർ പി​റ​കെ വ​രു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ൽ മു​ന്നോ​ട്ടു ന​ട​ന്നു. കു​റ​ച്ചു ക​ഴി​ഞ്ഞ് നോ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ അ​വ​ർ ര​ണ്ടു​പേ​രും കു​തി​ര​പ്പു​റ​ത്തേ​റി വ​രു​ന്നു. ‘‘ന​ട​ന്ന് ത​ള​ർ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല, കു​തി​ര സ​വാ​രി എ​ക്സ്പീ​രി​യ​ൻ​സ് ചെ​യ്യാ​ലോ’’ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​രു​ടെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം. ഞാ​ൻ സ​മ്മ​തി​ച്ചു​കൊ​ടു​ത്തു.

    അ​ങ്ങ​നെ നാ​ല​ര മ​ണി​ക്കൂ​ർ കു​ത്ത​നെ​യു​ള്ള മ​ല ക​യ​റി​യാ​ണ് രാ​വി​ലെ 8.30ഓ​ടെ വ​ള​രെ​യേ​റെ കാ​ണാ​ൻ കൊ​തി​ച്ചി​രു​ന്ന തി​ലി​ച്ചോ ത​ടാ​ക​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. നീ​ല​യും പ​ച്ച​യും ക​ല​ർ​ന്ന നി​ശ്ച​ല​മാ​യ ത​ടാ​കം. അ​തി​നു ചു​റ്റും സു​ര​ക്ഷി​ത സം​ര​ക്ഷ​ണ​മൊ​രു​ക്കി, കാ​വ​ലാ​യി മ​ഞ്ഞു​പു​ത​ച്ച ഹി​മാ​ല​യ​ൻ മ​ല​നി​ര​ക​ൾ. കു​റ​ച്ചു​നേ​രം നി​ന്ന​പ്പോ​ൾ ഹി​മ​പാ​ത​വും കാ​ണാ​നാ​യി. പൊ​തു​വെ ഹി​മാ​ല​യ​ത്തി​ൽ സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ഹി​മ​പാ​തം ചി​ല​പ്പോ​ൾ വ​ലി​യ നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ളും വ​രു​ത്തി​വെ​ക്കാ​റു​ണ്ട്. അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ ഓ​ക്സി​ജ​ൻ അ​ള​വ് കു​റ​വാ​യ​തി​നാ​ൽ അ​ധി​ക​നേ​രം അ​വി​ടെ ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​നാ​കു​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. കു​റ​ച്ചു​നേ​ര​ത്തി​നു ശേ​ഷം ഞ​ങ്ങ​ൾ മ​ട​ങ്ങി. തി​ലി​ച്ചോ ത​ടാ​കം ക​ണ്ട് തി​രി​ച്ചി​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ഴാ​ണ് മ​ല ക​യ​റ്റം എ​ത്ര ദു​ഷ്ക​ര​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​യ​ത്. തി​രി​ച്ച് ശ്രീ​ഖ​ർ​ക്ക​യി​ലേ​ക്കു​ത​ന്നെ ന​ട​ത്തം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. 14 കി.​മീ ആ​ണ് ആ ​ദി​വ​സം ന​ട​ന്നെ​ത്തേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന​ത്. രാ​ത്രി താ​മ​സം അ​വി​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഏ​ഴാ​മ​ത്തെ ദി​വ​സം യാ​ക്ക് ഖ​ർ​ക്കാ​യി​രു​ന്നു ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​നം. സ​മു​ദ്ര​നി​ര​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് 4350 മീ​റ്റ​ർ ഉ​യ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള യാ​ക്ക് ഖ​ർ​ക്കി​ലെ​ത്താ​ൻ 13 കി.​മീ​റ്റ​ർ ചു​റ്റി​ത്തി​രി​യ​ണം. ഈ ​യാ​ത്ര​യി​ലാ​ണ് യാ​ക്കു​ക​ളെ കാ​ണാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​ത്. വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു​മ​ണി​യോ​ടെ​യാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ളെ​ത്തി​യ​ത്. ന​ല്ല ക്ഷീ​ണ​മു​ള്ള​തി​നാ​ൽ നേ​ര​ത്തേ ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ച്ച് ഉ​റ​ങ്ങാ​ൻ കി​ട​ന്നു. അ​ടു​ത്ത​ദി​വ​സ​ത്തെ യാ​ത്ര അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഗൈ​ഡ് അം​ഗ് ദ​വാ ഷേ​ർ​പാ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

    സ​മു​ദ്ര​നി​ര​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് 4850 മീ​റ്റ​ർ ഉ​യ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള തൊ​റാ​ങ് ലാ ​ഹൈ ക്യാ​മ്പി​ലേ​ക്ക് ചാ​റ്റ​ൽ മ​ഴ​യും​കൊ​ണ്ട് എ​ട്ടാ​മ​ത്തെ ദി​വ​സ​ത്തെ ന​ട​ത്തം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഒ​മ്പ​ത് കി.​മീ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ യാ​ത്ര. ഉ​യ​രം കൂ​ടും​തോ​റും ത​ണു​പ്പ് വ​ർ​ധി​ച്ചു. അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ ഓ​ക്സി​ജ​ന്റെ അ​ള​വും കു​റ​ഞ്ഞു​വ​ന്നു. രാ​ത്രി തൊ​റാ​ങ് ലാ ​ഹൈ ക്യാ​മ്പി​ലാ​ണ് ത​ങ്ങി​യ​ത്. ഒ​മ്പ​താം ദി​വ​സം രാ​വി​ലെ മൂ​ന്നു​മ​ണി​ക്കു​ത​ന്നെ എ​ഴു​ന്നേ​റ്റി​രു​ന്നു. നാ​ലു മ​ണി​ക്കാ​ണ് ഇ​ന്ന​ത്തെ ദി​വ​സം ന​ട​ത്തം അ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അം​ഗ് ദ​വാ ഷേ​ർ​പാ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ത​ണു​പ്പും ഓ​ക്സി​ജ​ൻ ശ​രി​യാ​യി ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ലും ന​ല്ല​പോ​ലെ ഉ​റ​ങ്ങാ​നൊ​ന്നും സാ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. മോ​ശം കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യാ​യി​രു​ന്നു പു​ല​ർ​ച്ചെ. മൈ​ന​സ് നാ​ലു ഡി​ഗ്രി ത​ണു​പ്പും, ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റും. അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ ഓ​ക്സി​ജ​ന്റെ അ​ള​വ് കു​റ​വു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​രു​ട്ടി​ലൂ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു യാ​ത്ര തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. കു​ത്ത​നെ​യു​ള്ള മ​ല​ക​യ​റ്റം പ​തു​ക്കെ​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും ന​ല്ല കി​ത​പ്പു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​ഞ്ച് മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം ന​ട​ന്ന് ഞ​ങ്ങ​ൾ രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തോ​ടെ​യാ​ണ് 17,769 അ​ടി ഉ​യ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള അ​വ​സാ​ന ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ തൊ​റാ​ങ്‌ ലാ ​പാ​സി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്.

    ദൈ​വ​ത്തി​ന് സ്തു​തി. ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ർ​ക്കും വ​ലി​യ പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ ട്ര​ക്കി​ങ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചു. അ​വി​ടെ​നി​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ​യും ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ​യും ഫ്ലാ​ഗ് ഉ​യ​ർ​ത്തി. കു​റ​ച്ച​ധി​കം ഫോ​ട്ടോ​യു​മെ​ടു​ത്തു. ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റും ത​ണു​പ്പും ഉ​ള്ള​തി​നാ​ൽ അ​ധി​ക​നേ​രം അ​വി​ടെ ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​ൻ പ​റ്റി​യി​ല്ല. ഹി​മാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ട്ര​ക്കി​ങ് സാ​ഹ​സി​ക​ത​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ക​വാ​ട​മാ​ണ് തൊ​റാ​ങ് ലാ ​പാ​സ്. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ര​മു​ള്ള പാ​സു​ക​ളി​ലൊ​ന്ന്. ശാ​രീ​രി​ക​വും മാ​ന​സി​ക​വു​മാ​യ ധൈ​ര്യം തൊ​റാ​ങ് ലാ ​പാ​സ് ക​ട​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്.

    തൊ​റാ​ങ് ലാ ​പാ​സി​ൽ​നി​ന്ന് തി​ബ​ത്ത് വ​രെ നീ​ളു​ന്ന മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഹി​മാ​ല​യം മ​ല​നി​ര​ക​ൾ ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ണാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചു. അ​ന്ന​പൂ​ർ​ണ ഹി​മാ​ല​യ​ത്തി​നെ അ​വ​സാ​ന​മാ​യി നോ​ക്കി ഞ​ങ്ങ​ൾ മ​ട​ങ്ങി.

    ദൈ​വാ​നു​ഗ്ര​ഹ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​ടു​ത്ത​ത​വ​ണ ആ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന കി​ളി​മ​ഞ്ചോ​രോ ക​യ​റ​ണ​മെ​ന്ന ആ​ഗ്ര​ഹം പ​ങ്കു​വെ​ച്ച് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ട​ക്ക​യാ​ത്ര ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യാ​യി. സാ​ഹ​സി​ക​ത നി​റ​ഞ്ഞ ട്രെ​ക്കി​ങ്ങി​ന്റെ വെ​ല്ലു​വി​ളി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​യാ​ൽ, ഈ ​യാ​ത്ര വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ളം ഓ​ർ​മ​യി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ഒ​രു അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി​രി​ക്കും. പ്ര​കൃ​തി​യും സാ​ഹ​സി​ക​ത​യും ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് തൊ​റാ​ങ് ലാ ​പാ​സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​ന്ന​പൂ​ർ​ണ സ​ർ​ക്യൂ​ട്ട് ട്ര​ക്കി​ങ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:trekkingMemoriesdream journey
    News Summary - Thorang La Pass Trekking; Memories of a Dream Journey
    Similar News
    Next Story
    X