Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightപൂ​ർ​ണ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 7:28 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 7:28 AM IST

    പൂ​ർ​ണ ച​ന്ദ്ര​ഗ്ര​ഹ​ണം കാ​ണാ​ൻ ക​താ​റ​യി​ലും അ​വ​സ​രം

    text_fields
    bookmark_border
    പൂ​ർ​ണ ച​ന്ദ്ര​ഗ്ര​ഹ​ണം കാ​ണാ​ൻ ക​താ​റ​യി​ലും അ​വ​സ​രം
    cancel

    ദോ​ഹ: ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പൂ​ർ​ണ ച​ന്ദ്ര​ഗ്ര​ഹ​ണ​ത്തി​ന് സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ക്കാ​ൻ അ​ൽ തു​റ​യ പ്ലാ​ന​റ്റേ​റി​യ​ത്തി​ൽ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കി ക​താ​റ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ വി​ല്ലേ​ജ്. ക​താ​റ ആം​ഫി തി​യ​റ്റ​റി​ലെ അ​ൽ തു​റ​യ പ്ലാ​ന​റ്റേ​റി​യ​ത്തി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴു മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 11 വ​രെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കാ​യി പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ക്കും.

    ഖ​ത്ത​ർ മ്യൂ​സി​യം​സ് ഖ​ത്ത​ർ ക​ല​ണ്ട​ർ ഹൗ​സു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് മ്യൂ​സി​യം ഓ​ഫ് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ആ​ർ​ട്ടി​ലെ പാ​ർ​ക്കി​ൽ പൂ​ർ​ണ ച​ന്ദ്ര​ഗ്ര​ഹ​ണം ദ​ർ​ശി​ക്കാ​ൻ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നു മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 11 മ​ണി വ​രെ മ്യൂ​സി​യം ഓ​ഫ് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ആ​ർ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ക്കും. പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്.

    ഗ്ര​ഹ​ണ​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ഗൈ​ഡ​ഡ് ടൂ​റു​ക​ൾ, ട്ര​ഷ​ർ ഹ​ണ്ട്, ആ​ർ​ട്ട് വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് കു​ടും​ബ​സ​മേ​തം പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​വു​ന്ന വി​വി​ധ​ത​രം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നി​ന് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ഈ ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഖ​ത്ത​ർ മ്യൂ​സി​യം​സ് വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യേ​ണ്ട​താ​ണ്.

    മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ്, യൂ​റോ​പ്പ്, ഏ​ഷ്യ​യു​ടെ​യും ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​യു​ടെ​യും ആ​ഫ്രി​ക്ക​യു​ടെ​യും വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും ഗ്ര​ഹ​ണം ദൃ​ശ്യ​മാ​കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:lunar eclipsechanceQatar
    News Summary - There is also a chance to see the total lunar eclipse in Qatar.
    Similar News
    Next Story
    X