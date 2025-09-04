പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം കാണാൻ കതാറയിലും അവസരംtext_fields
ദോഹ: ഞായറാഴ്ച പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ അൽ തുറയ പ്ലാനറ്റേറിയത്തിൽ അവസരമൊരുക്കി കതാറ കൾച്ചറൽ വില്ലേജ്. കതാറ ആംഫി തിയറ്ററിലെ അൽ തുറയ പ്ലാനറ്റേറിയത്തിൽ വൈകീട്ട് ഏഴു മുതൽ രാത്രി 11 വരെ സന്ദർശകർക്കായി പരിപാടി നടക്കും.
ഖത്തർ മ്യൂസിയംസ് ഖത്തർ കലണ്ടർ ഹൗസുമായി സഹകരിച്ച് മ്യൂസിയം ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് ആർട്ടിലെ പാർക്കിൽ പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ദർശിക്കാൻ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വൈകീട്ട് മൂന്നു മുതൽ രാത്രി 11 മണി വരെ മ്യൂസിയം ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് ആർട്ടിൽ നടക്കും. പ്രവേശനം സൗജന്യമാണ്.
ഗ്രഹണത്തിന് മുന്നോടിയായി ഗൈഡഡ് ടൂറുകൾ, ട്രഷർ ഹണ്ട്, ആർട്ട് വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ സന്ദർശകർക്ക് കുടുംബസമേതം പങ്കെടുക്കാവുന്ന വിവിധതരം പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. വൈകീട്ട് മൂന്നിന് ആരംഭിക്കുന്ന ഈ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് ഖത്തർ മ്യൂസിയംസ് വെബ്സൈറ്റിൽ മുൻകൂട്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
മിഡിലീസ്റ്റ്, യൂറോപ്പ്, ഏഷ്യയുടെയും ആസ്ട്രേലിയയുടെയും ആഫ്രിക്കയുടെയും വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും ഗ്രഹണം ദൃശ്യമാകും.
