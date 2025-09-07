Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    7 Sept 2025 4:03 PM IST
    7 Sept 2025 4:03 PM IST

    ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ലെ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണം -പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി

    ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ലെ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണം -പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി
    ദോ​ഹ: ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ലെ ക്രൂ​ര​മാ​യ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ർ​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ ഥാ​നി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ബ്രി​ട്ട​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി യെ​വ​റ്റ് കൂ​പ്പ​റു​മാ​യു​ള്ള ഫോ​ൺ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ർ​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ ഥാ​നി ഇ​ക്കാ​ര്യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ലെ​യും അ​ധി​നി​വേ​ശ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ത​ട​വു​കാ​രെ​യും ബ​ന്ധി​ക​ളെ​യും മോ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ്രാ​ദേ​ശി​ക -അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത അ​ദ്ദേ​ഹം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​വ​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള വ​ഴി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഇ​രു​വ​രും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി നി​യ​മി​ത​യാ​യ യെ​വ​റ്റ് കൂ​പ്പ​റി​നെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം, അ​വ​രു​ടെ ചു​മ​ത​ല​ക​ൾ ഭം​ഗി​യാ​യി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യ​ട്ടെ​യെ​ന്നും ആ​ശം​സി​ച്ചു.

