ആധുനിക ഖത്തറിന്റെ ദീർഘദർശിtext_fields
ദോഹ: ഖത്തർ മുൻ ഭരണാധികാരിയും പിതാവ് അമീറുമായ ശൈഖ് ഹമദ് ബിൻ ഖലീഫ ആൽഥാനിയുടെ നിര്യാണം ഖത്തറിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീർഘവീക്ഷണവും നേതൃത്വവും അനുഭവിച്ച ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങൾക്കും തീരാനഷ്ടമാണ്.
ആധുനിക ഖത്തറിന് ശക്തമായ അടിത്തറ പാകുകയും, പുരോഗതി, സ്ഥിരത, നവീനത, മാനവിക മൂല്യങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ലോകത്തിന് മാതൃകയായ രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീർഘവീക്ഷണപരമായ നേതൃത്വമായിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, സാമ്പത്തിക പുരോഗതി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനകൾ തലമുറകളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന ശാശ്വത പാരമ്പര്യമായി നിലനിൽക്കും.
ഖത്തർ ഫൗണ്ടേഷൻ, ഖത്തർ ചാരിറ്റി, സുപ്രീം കമ്മിറ്റി ഫോർ ഡെലിവറി ആൻഡ് ലെഗസി, അൽ ജസീറ ചാനൽ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങളും ദേശീയ പദ്ധതികളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീർഘവീക്ഷണത്തിന്റെയും സുസ്ഥിര വികസന മാതൃകയുടെയും ജീവിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഈ സംരംഭങ്ങൾ ഖത്തറിന്റെ വികസനത്തെ മാത്രമല്ല, വിദ്യാഭ്യാസം, മാനവിക സേവനം, കായികരംഗം, നവീനത എന്നിവയിൽ ലോകമറിയുന്ന ഒരു രാജ്യമായി ഖത്തറിനെ ഉയർത്തുന്നതിലും നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലത്ത് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന് ലഭിച്ച അവസരങ്ങളും ആദരവും സുരക്ഷിതത്വവും ഖത്തറിനെ ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവാസികളുടെ രണ്ടാമത്തെ മാതൃരാജ്യമാക്കി മാറ്റി. സഹിഷ്ണുതയും ഉൾക്കൊള്ളലും സമാധാനപരമായ സഹവർത്തിത്വവും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർശനം എന്നും നന്ദിയോടെ ഓർക്കപ്പെടും.
സെന്റർ ഫോർ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി (സി.ഐ.സി) ഖത്തറിന്റെ പേരിൽ, അമീർ ശൈഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് ആൽഥാനി, ഡെപ്യൂട്ടി അമീർ ശൈഖ് അബ്ദുല്ല ബിൻ ഹമദ് ആൽഥാനി, രാജകുടുംബം, ഖത്തരി ഭരണകൂടം, ഖത്തർ ജനത എന്നിവർക്കു ഹൃദയംഗമമായ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.
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