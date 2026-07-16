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    Qatar
    Posted On
    date_range 16 July 2026 1:04 PM IST
    Updated On
    date_range 16 July 2026 1:04 PM IST

    ആ​ധു​നി​ക ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ദീ​ർ​ഘ​ദ​ർ​ശി

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    ആ​ധു​നി​ക ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ദീ​ർ​ഘ​ദ​ർ​ശി
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    ശൈ​ഖ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ​ഥാ​നി

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ മു​ൻ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യും പി​താ​വ് അ​മീ​റു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​ടെ നി​ര്യാ​ണം ഖ​ത്ത​റി​നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​വും നേ​തൃ​ത്വ​വും അ​നു​ഭ​വി​ച്ച ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും തീ​രാ​ന​ഷ്ട​മാ​ണ്.

    ആ​ധു​നി​ക ഖ​ത്ത​റി​ന് ശ​ക്ത​മാ​യ അ​ടി​ത്ത​റ പാ​കു​ക​യും, പു​രോ​ഗ​തി, സ്ഥി​ര​ത, ന​വീ​ന​ത, മാ​ന​വി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ലോ​ക​ത്തി​ന് മാ​തൃ​ക​യാ​യ രാ​ഷ്ട്ര​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​പ​ര​മാ​യ നേ​തൃ​ത്വ​മാ​യി​രു​ന്നു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ആ​രോ​ഗ്യം, അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​നം, സാ​മ്പ​ത്തി​ക പു​രോ​ഗ​തി തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ത​ല​മു​റ​ക​ളെ പ്ര​ചോ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ശാ​ശ്വ​ത പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മാ​യി നി​ല​നി​ൽ​ക്കും.

    ഖ​ത്ത​ർ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ, ഖ​ത്ത​ർ ചാ​രി​റ്റി, സു​പ്രീം ക​മ്മി​റ്റി ഫോ​ർ ഡെ​ലി​വ​റി ആ​ൻ​ഡ് ലെ​ഗ​സി, അ​ൽ ജ​സീ​റ ചാ​ന​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​മു​ഖ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ദേ​ശീ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന മാ​തൃ​ക​യു​ടെ​യും ജീ​വി​ക്കു​ന്ന ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ഈ ​സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ വി​ക​സ​ന​ത്തെ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, മാ​ന​വി​ക സേ​വ​നം, കാ​യി​ക​രം​ഗം, ന​വീ​ന​ത എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ലോ​ക​മ​റി​യു​ന്ന ഒ​രു രാ​ജ്യ​മാ​യി ഖ​ത്ത​റി​നെ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ലും നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ചു.

    അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഭ​ര​ണ​കാ​ല​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ല​ഭി​ച്ച അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും ആ​ദ​ര​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വ​വും ഖ​ത്ത​റി​നെ ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ മാ​തൃ​രാ​ജ്യ​മാ​ക്കി മാ​റ്റി. സ​ഹി​ഷ്ണു​ത​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ള​ലും സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വ​വും ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ദ​ർ​ശ​നം എ​ന്നും ന​ന്ദി​യോ​ടെ ഓ​ർ​ക്ക​പ്പെ​ടും.

    സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി (സി.​ഐ.​സി) ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പേ​രി​ൽ, അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി, രാ​ജ​കു​ടും​ബം, ഖ​ത്ത​രി ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം, ഖ​ത്ത​ർ ജ​ന​ത എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കു ഹൃ​ദ​യം​ഗ​മ​മാ​യ അ​നു​ശോ​ച​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു.

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    TAGS:gulfnewsqatar​gulfnewsmalayalam
    News Summary - The vision of modern Qatar
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