Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    18 Oct 2025 11:51 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Oct 2025 11:51 AM IST

    അറേബ്യൻ കഥകളിലെ ഒട്ടകങ്ങളുടെ ഗ്രാമം; അവിടുത്തെ കുറേ വിശേഷങ്ങളും

    പ​ഴ​ക്കം ചെ​ന്ന ചെ​റി​യ വീ​ടു​ക​ളും ത​ല​ങ്ങും വി​ല​ങ്ങും മ​ൺ​പാ​ത​ക​ളും റോ​ഡി​ല​ങ്ങോ​ള​മി​ങ്ങോ​ളം ഒ​ട്ട​ക​ത്തി​ന്റെ കാ​ൽ​പ്പാ​ടു​ക​ളു​മെ​ല്ലാം ശ​ഹാ​നി​യ​യു​ടെ മു​ഖ​മു​ദ്ര​ക​ളാ​ണ്
    ശ​ഹാ​നി​യ ഒ​ട്ട​ക പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ ലോ​കം

    ശ​ഹാ​നി​യ​യി​ലെ മി​ക്ക വീ​ടു​ക​ളും ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് താ​മ​സി​ക്കാ​നു​ള്ള തൊ​ഴു​ത്തു​ക​ളോ​ട് കൂ​ടി​യ​വ​യാ​ണ് നി​ർ​മി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ ഇ​വി​ട​ത്തെ ഓ​രോ വീ​ടും ന​ഗ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​മ​ത്ത വീ​ടു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ഏ​റെ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ണ്.

    ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ഒ​ട്ട​ക​പ്രേ​മി​ക​ളാ​യ പ​ല സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കും ഇ​വി​ടെ വീ​ടു​ണ്ട്. വ്യാ​ഴം, വെ​ള്ളി, ശ​നി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​വ​ർ ഇ​വി​ടെ വ​ന്നു താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​ണ്. വാ​രാ​ന്ത്യ അ​വ​ധി​ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ട്ട​ക​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ൾ കാ​ണാ​ൻ ഒ​ട്ടേ​റെ വി​ദേ​ശി​ക​ളും ഇ​വി​ടെ​യെ​ത്താ​റു​ണ്ട്. ഇ​രു​പ​തി​നാ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ൾ ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഉ​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്ക്.




    ഒ​ട്ട​ക​ത്തി​ന്റെ ക​ഴു​ത്തി​ൽ തി​ള​ക്ക​മു​ള്ള രൂ​പ​ത്തി​നാ​യി വെ​ക്കു​ന്ന മ​ണി​ക​ൾ, ലോ​ഹ​ങ്ങ​ൾ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ര​ത്ന​ക്ക​ല്ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​കൊ​ണ്ട് നി​ർ​മി​ച്ച അ​ല​ങ്കാ​ര മാ​ല​ക​ളും ബീ​ഡ് കോ​ള​റു​ക​ളും വ​ള​രെ ഭം​ഗി​യു​ള്ള​വ​യാ​ണ്. അ​ല​ങ്കാ​ര ഹെ​ഡ്പീ​സു​ക​ൾ, ട​ർ​ബ​ണു​ക​ൾ, ബീ​ഡു​ക​ൾ, എം​ബ്രോ​യി​ഡ​റി, ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​കൊ​ണ്ട് അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ച നെ​യ്ത തു​ണി​ക​ൾ ഹെ​ഡ്ഗി​യ​റും ട​ർ​ബ​ണു​ക​ളും ന​മു​ക്ക് കാ​ണാം.

    മു​ഖം അ​ല​ങ്ക​രി​ക്കാ​നാ​യി മൂ​ക്കു​ത്തി​ക​ൾ, മു​ഖ ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പെ​യി​ന്റ് ചെ​യ്ത ഡി​സൈ​നു​ക​ൾ പോ​ലു​ള്ള ഇ​ന​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ, ക​ണ​ങ്കാ​ലു​ക​ളി​ലും കാ​ൽ​മു​ട്ടു​ക​ളി​ലും അ​ണി​യി​ക്കു​ന്ന ബീ​ഡ് ലോ​ഹ​ത്തി​ൽ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന ലെ​ഗ് ബാ​ന്റു​ക​ൾ, കാ​ലു​ക​ൾ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഒ​ട്ട​ക​ത്തി​നെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഖേ​ത്, കി​ത്താം, ഒ​ട്ട​ക​ത്തി​ന്റെ മു​തു​കി​ൽ അ​ണി​യു​ന്ന സി​ഖ, ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ പു​ത​ക്കു​ന്ന ചാ​ദ​ർ, മ​റ്റു ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ണി​യു​ന്ന ഷു​മാ​ല, അ​ബാ​ൽ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ഇ​വി​ടെ നി​ർ​മി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ഒ​ട്ട​ക ഓ​ട്ട​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ഉ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളി​ലും സൗ​ന്ദ​ര്യം പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഒ​ട്ട​ക​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന വെ​ള്ളി അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സ്വ​ർ​ണ അ​ല​ങ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ, ചി​ല​പ്പോ​ൾ ഇ​ഷ്ടാ​നു​സ​ര​ണം നി​ർ​മി​ച്ച് അ​ല​ങ്കാ​ര വ​സ്തു​ക്ക​ളാ​യും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പാ​കി​സ്താ​ൻ, ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​ണ് തു​ണി​ക​ളി​ലും മ​റ്റും നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണ വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ൾ.

    അ​ണി​ഞ്ഞൊ​രു​ങ്ങി വ​രി​വ​രി​യാ​യി ആ​രേ​യും ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ മ​ന്ദം മ​ന്ദം ന​ട​ന്നൊ​ഴു​കു​ന്ന സു​ന്ദ​ര​ന്മാ​രും സു​ന്ദ​രി​ക​ളു​മാ​യ ഒ​ട്ട​ക​ക്കൂ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ കാ​ണാ​ൻ ഒ​ട്ട​ക​പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ ഇ​ഷ്ട‌​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ ശ​ഹാ​നി​യ​യി​ൽ എ​ത്തി​യാ​ൽ മ​തി. ദു​ഖാ​ൻ റോ​ഡി​ൽ ശ​ഹാ​നി ഇ​ന്റ​ർ​ചേ​ഞ്ചി​ന് വ​ല​തു വ​ശ​ത്താ​യി​ട്ടു​ള്ള ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യം എ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് പു​രാ​ത​ന അ​റേ​ബ്യ​ൻ ച​രി​ത്ര​ക​ഥ പ​റ​യു​ന്ന ഒ​രു സി​നി​മ​യു​ടെ ലോ​ക്കേ​ഷ​നി​ലെ​ത്തി​യ പ്ര​തീ​തി​യാ​ണ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ക. പ​ഴ​ക്കം ചെ​ന്ന ചെ​റി​യ വീ​ടു​ക​ളും ത​ല​ങ്ങും വി​ല​ങ്ങും മ​ൺ​പാ​ത​ക​ളും റോ​ഡി​ല​ങ്ങോ​ള​മി​ങ്ങോ​ളം ഒ​ട്ട​ക​ത്തി​ന്റെ കാ​ൽ​പ്പാ​ടു​ക​ളു​മെ​ല്ലാം ശ​ഹാ​നി​യ​യു​ടെ മു​ഖ​മു​ദ്ര​ക​ളാ​ണ്. ഇ​വി​ടെ​യു​ള്ള ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും ഓ​ട്ട മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​വ​യാ​ണ്.

    ഹെ​ജി​ൻ എ​ന്നാ​ണ് ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ത്സ​ര​ഓ​ട്ടം അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. 40 ല​ക്ഷം റി​യാ​ൽ വ​രെ വ​ലി​യ സ​മ്മാ​ന​ത്തു​ക ഒ​ട്ട​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​റ്റൊ​രു അ​തി​ശ​യോ​ക്തി​യാ​ണ്. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മു​ത​ൽ ഏ​പ്രി​ൽ വ​രെ​യാ​ണ് സാ​ധാ​ര​ണ ഒ​ട്ട​ക​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ സീ​സ​ൺ. ‘മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലെ ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ’ എ​ന്ന് അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന സാ​ധാ​ര​ണ യാ​ത്ര​ക്കാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഏ​റെ വ്യ​ത്യ​സ്ത​രാ​ണ് റേ​സി​ങ് ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ൾ. 3- 4 വ​യ​സ്സ് വ​രെ പ്രാ​യ​മു​ള്ള​പ്പോ​ൾ ഓ​ട്ടം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്നു.

    റേ​സി​ങ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രാ​യം സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി 4 - 8 നും ​ഇ​ട​യി​ലാ​ണ്. അ​തേ​സ​മ​യം, ഏ​ക​ദേ​ശം 12 വ​യ​സ്സ് വ​രെ മ​ത്സ​ര​ക്ഷ​മ​ത നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ ഇ​വ​യ്ക്ക് ക​ഴി​യും. സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ റേ​സി​ങ് വേ​ഗ​ത്തി​ന് പേ​രു​കേ​ട്ട അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഒ​ട്ട​കം കാ​മെ​ല​സ് ഡ്രോ​മെ​ഡാ​രി​യ​സ് ആ​ണ്.

    സാ​ധാ​ര​ണ ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ളും ഓ​ട്ട​മ​ത്സ​ര ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​യു​ടെ ശാ​രീ​രി​ക സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ൾ, പ​രി​ശീ​ല​നം എ​ന്നി​വ​യി​ലാ​ണ്. റൈ​സി​ങ് ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ൾ സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി ഭാ​രം കു​റ​ഞ്ഞ​തും കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​യി​ക​ക്ഷ​മ​ത​യു​ള്ള​തു​മാ​ണ്, നീ​ള​മു​ള്ള കാ​ലു​ക​ളും കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ഗ​മ​മാ​യ ശ​രീ​ര​വു​മു​ണ്ട്. വേ​ഗ​ത്തി​നും ച​ടു​ല​ത​ക്കും​വേ​ണ്ടി ഇ​വ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​കം പ​രി​ശീ​ല​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്നു. പ്ര​ക​ട​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത പ്ര​ത്യേ​ക ഭ​ക്ഷ​ണ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും വ്യാ​യാ​മ ദി​ന​ച​ര്യ​ക​ളും ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഓ​ട്ട​പ്പ​ന്ത​യ​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ള​രെ പോ​ഷ​ക​ഗു​ണ​മു​ള്ള ആ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴം, സോ​യാ​ബീ​ൻ, ചോ​ളം, പാ​ല്, തേ​ൻ എ​ന്നി​വ​ക്ക് പു​റ​മെ, വി​ല കൂ​ടി​യ അ​ൽ ഫ​ൽ​ഫ് എ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത​രം പു​ല്ലും ഇ​വ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്നു. മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​റ്റി​യ ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ളെ ചെ​റു​പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​വു​ള്ള വി​ദ​ഗ്‌​ധ​രും ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്.

    പ​ര​മാ​വ​ധി വേ​ഗ​മു​ള്ള ഈ ​ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ൾ മെ​ലി​ഞ്ഞ​തും പേ​ശീ​ബ​ല​മു​ള്ള​തു​മാ​ണ്. മു​തി​ർ​ന്ന റേ​സി​ങ് ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി 300 മു​ത​ൽ 500 കി​ലോ​ഗ്രാം വ​രെ ഭാ​രം വ​രു​ന്ന​വ​യാ​ണ്. പ്ര​ത്യേ​ക ഭ​ക്ഷ​ണ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും ക​ണ്ടീ​ഷ​നി​ങ്ങി​ലൂ​ടെ​യും അ​വ​യു​ടെ ഭാ​രം നി​ല​നി​ർ​ത്തി വ​രു​ന്നു.

    റേ​സി​ങ് ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​യ​രം തോ​ളി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 1.7 മു​ത​ൽ 2.0 മീ​റ്റ​ർ വ​രെ​യാ​ണ്. പ്ര​ക​ട​നം മോ​ശ​മാ​വാ​തി​രി​ക്കാ​നും കാ​യി​ക​ക്ഷ​മ​ത നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും ശ​രി​യാ​യ പ​രി​ശീ​ല​നം, ഭ​ക്ഷ​ണ​ക്ര​മം, ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണം എ​ന്നി​വ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ ഓ​രോ ഒ​ട്ട​ക​യു​ട​മ​ക​ളും മ​ത്സ​ര സീ​സ​ണി​ലും അ​ല്ലാ​ത്ത​പ്പോ​ഴും ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചാ​ണ് റൈ​സി​ങ് ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ളെ പ​രി​ച​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഓ​ട്ട​പ്പ​ന്ത​യ​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ൾ അ​റ​ബി​ക​ളു​ടെ പൈ​തൃ​ക​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​വും അ​ഭി​മാ​ന ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ്.

