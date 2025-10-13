Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 12:49 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 12:49 PM IST

    മൂ​ന്നാ​മ​ത് ക​താ​റ ബു​ക്ക് ഫെ​യ​ർ ഇന്ന് മു​ത​ൽ

    എ​ട്ടു അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​സാ​ധ​ക​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും
    മൂ​ന്നാ​മ​ത് ക​താ​റ ബു​ക്ക് ഫെ​യ​ർ ഇന്ന് മു​ത​ൽ
    Listen to this Article

    ​ദോ​ഹ: അ​റ​ബി​ക് നോ​വ​ൽ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​താ​റ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ വി​ല്ലേ​ജ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്നാ​മ​ത് ബു​ക്ക് ഫെ​യ​ർ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 13ന് ​ആ​രം​ഭി​ക്കും. 19 വ​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന ബു​ക്ക് ഫെ​യ​റി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ൽ​നി​ന്നും അ​റ​ബ് ലോ​ക​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള 90 പ്ര​സാ​ധ​ക​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, യു.​എ.​ഇ, ഒ​മാ​ൻ, ഈ​ജി​പ്ത്, ജോ​ർ​ഡ​ൻ, ഇ​റാ​ഖ്, ടു​ണീ​ഷ്യ, സി​റി​യ എ​ന്നീ എ​ട്ട് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​സാ​ധ​ക​രാ​ണ് ബു​ക്ക് ഫെ​യ​റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ക.

    നോ​വ​ലു​ക​ൾ, ചെ​റു​ക​ഥ​ക​ൾ, ക​വി​താ സ​മാ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ, സാ​ഹി​ത്യ നി​രൂ​പ​ണ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സാ​ഹി​ത്യ കൃ​തി​ക​ൾ, വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ഖ​ത്ത​റി, അ​റ​ബ് പ്ര​സാ​ധ​ക​രു​ടെ പു​തി​യ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ മേ​ള​യി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കും. 10ാമ​ത് ക​താ​റ അ​റ​ബി​ക് നോ​വ​ൽ പ്രൈ​സി​ൽ അ​വാ​ർ​ഡ് നേ​ടി​യ കൃ​തി​ക​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യും. ഈ ​പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​റ​ബി​യി​ലും ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ലും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കും.

    മൂ​ന്നാ​മ​ത് ബു​ക്ക് ഫെ​യ​ർ പ്ര​മു​ഖ പ്ര​സാ​ധ​ക സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്താ​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​കു​മെ​ന്ന് കാ​താ​റ പ​ബ്ലി​ഷി​ങ് ഹൗ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​മീ​റ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മൊ​ഹ​ന്ന​ദി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഖ​ത്ത​റി -ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​സാ​ധ​ക​ർ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്ന ര​ണ്ടാം പ​തി​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം.

    ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​വി​ധ പു​സ്ത​ക പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങു​ക​ളും ന​ട​ക്കു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

