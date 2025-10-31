Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 31 Oct 2025 12:20 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Oct 2025 12:20 AM IST

    തി​ര​ശ്ശീ​ലു​ക​ൾ പാ​ടി​യി​റ​ങ്ങി​ സ്മ​ര​ണാ​ഞ്ജ​ലി സീ​സ​ൺ 4 സമാപിച്ചു

    റി​ഥം ഓ​ർ​ക്ക​സ്ട്ര​യും അ​ണി​നി​ര​ന്നത് ദിവ്യാനുഭവമായി
    From the show Smarananjali Season 4
    സ്മ​ര​ണാ​ഞ്ജ​ലി സീ​സ​ൺ 4 പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: മ​ല​യാ​ള ഗാ​ന​ലോ​ക​ത്തി​ന് അ​ന​ശ്വ​ര സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ ഗാ​ന​ര​ച​യി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് സ്മ​ര​ണാ​ഞ്ജ​ലി​യ​ർ​പ്പി​ച്ച് സം​ഗീ​ത​ത്തി​ന്റെ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും സം​സ്കാ​ര​വും ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് വ​ക്റ ഡി.​പി.​എ​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ഗ്രാ​മ​ഫോ​ൺ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘സ്മ​ര​ണാ​ഞ്ജ​ലി സീ​സ​ൺ 4’ പ്രേ​ക്ഷ​ക​ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ചു.

    ഡോ. ​റ​ഷീ​ദ് പ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലും അ​വ​ത​ര​ണ​ത്തി​ലും ദോ​ഹ​യി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത​രാ​യ ഗാ​യ​ക​ർ​ക്കൊ​പ്പം റി​ഥം ഓ​ർ​ക്ക​സ്ട്ര​യും അ​ണി​നി​ര​ന്ന​പ്പോ​ൾ മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ടി​ന്റെ പ​ഴ​യ മ​ധു​ര​സ്വ​ര​ങ്ങ​ൾ തി​ര​ശ്ശീ​ല​യി​ലെ​ന്ന​പോ​ലെ പാ​ടി​യി​റ​ങ്ങി. പ​ഴ​യ പാ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ ഗാ​യ​ക​രാ​യ ശി​വ​പ്രി​യ, മൈ​ഥി​ലി, റി​യാ​സ്, മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ദാ​സ്, ആ​തി​ര, അ​നീ​ഷ, അ​ജ്മ​ൽ, രാം ​ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഉ​സ്മാ​ൻ, റ​ഷാ​ദ് ഖു​റൈ​ശി, ലാ​ൽ​കു​മാ​ർ ആ​ല​പ്പു​ഴ എ​ന്നി​വ​ർ പു​ന​ര​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    സം​ഘാ​ട​ക​രാ​യ ഡോ. ​റ​ഷീ​ദ് പ​ട്ട​ത്, കെ.​ആ​ർ. ജ​യ​രാ​ജ്, ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ പ​ഴു​വി​ൽ, മ​ഖ്ദൂം, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഉ​സ്മാ​ൻ, റ​ഷാ​ദ് ഖു​റൈ​ഷി, സു​രേ​ഷ് കു​മാ​ർ വ​ണ്ണ​രാ​ത്ത്, നി​യാ​സ് റ​ഹ്മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

