Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_right...
    Qatar
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 2:00 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 2:00 PM IST

    ഗ്രാ​മ​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ളു​ടെ ക​ഥ പ​റ​ച്ചി​ലു​മാ​യി ഉ​സ്താ​ദ് ക​ഥ പ​റ​യു​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    ഗ്രാ​മ​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ളു​ടെ ക​ഥ പ​റ​ച്ചി​ലു​മാ​യി ഉ​സ്താ​ദ് ക​ഥ പ​റ​യു​ന്നു
    cancel
    camera_alt

    ദോ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പി.​ടി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​ൻ യാ​ത്ര​ക​ളു​ടെ ക​ഥ പ​റ​ഞ്ഞ് സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ഫോ​ളോ​വേ​ഴ്സി​ന്റെ മ​നം ക​വ​ർ​ന്ന ഉ​സ്താ​ദ് എ​ന്ന യാ​ത്രി​ക​നും വ്ലോ​ഗ​റും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ പി.​ടി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഖ​ത്ത​റി​ലും.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം അ​നു​ഭാ​വി​ക​ളും ഫോ​ളോ​വേ​ഴ്‌​സും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം ത​ന്റെ യാ​ത്ര​ക​ളും ദൗ​ത്യ​വും കാ​ഴ്ച​ക്കാ​രു​മാ​യി പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ളി​ലെ ഒ​രു ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​വി​ടെ പു​ല്ലു​മേ​ഞ്ഞ കു​ടി​ലു​ക​ൾ, പ്ര​കൃ​തി​യോ​ട് ഇ​ണ​ങ്ങി​ജീ​വി​ക്കു​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഒ​രു എ​യ​ർ ക​ണ്ടീ​ഷ​ന​ർ ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് കെ​ട്ടി​ടം കാ​ണാ​നാ​യി. അ​തി​നെ​പ്പ​റ്റി അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, അ​വി​ട​ത്തെ ഗൃ​ഹ​നാ​ഥ​ൻ ഈ ​നാ​ട്ടി​ലെ ഏ​ക പ്ര​വാ​സി​യാ​ണെ​ന്നും ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ തെ​ക്കേ അ​റ്റ​ത്തു​ള്ള ‘കേ​ര​ള’ എ​ന്ന നാ​ട്ടി​ലാ​ണ് അ​യാ​ൾ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്നും ത​ന്റേ​താ​യ ആ​ക​ർ​ഷ​ണീ​യ ശൈ​ലി​യി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത് സ​ദ​സ്സി​ൽ ചി​രി പ​ട​ർ​ത്തി.

    ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​ൻ ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​കൃ​തി സൗ​ന്ദ​ര്യ​വും ഒ​പ്പം സാം​സ്കാ​രി​ക വൈ​ചാ​ത്യ​ങ്ങ​ളും ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ പി​ൻ​ബ​ല​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ജ​ന​ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടി​യ യാ​ത്രാ വ്ലോ​ഗ​റാ​ണ് പി.​ടി. മു​ഹ​മ്മ​ദ്.

    ത​ന്റെ യാ​ത്ര​യി​ലൂ​ടെ നേ​ടി​യെ​ടു​ത്ത അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണ് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു വ​ഴി​തി​രി​ച്ചു​വി​ട്ട​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ശ​രാ​ശ​രി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ന്റെ ഏ​ഴ​യ​ല​ത്തു പോ​ലും എ​ത്താ​ത്ത ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​ൻ ഉ​ൾ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ന്നും ഉ​ള്ള​ത്.

    ഇ​ത് ത​ന്റെ മ​ന​സ്സി​നെ വ​ല്ലാ​തെ വേ​ദ​നി​പ്പി​ച്ചു, അ​താ​ണ് സു​കൂ​ൻ എ​ന്ന റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സം​രം​ഭ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​ത്. ത​ന്റെ യാ​ത്ര​ക്കി​ട​യി​ലെ വൈ​ചാ​ത്യ​ങ്ങ​ളും പ്ര​കൃ​തി​യി​ലെ അ​ത്ഭു​ത കാ​ഴ്ച​ക​ളും അ​നു​വാ​ച​ക​ർ​ക്ക്‌ പ​ക​ർ​ന്നു​കൊ​ടു​ത്തു. യാ​ത്രാ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ചും ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി അ​ത്ഭു​ത കാ​ഴ്ച​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും പ​റ​യു​മ്പോ​ൾ ശ്രോ​താ​ക്ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധ​യോ​ടെ കേ​ൾ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. റ​സ​ൽ റ​ഫീ​ഖ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സ്ത്രീ​ക​ള​ട​ക്കം മു​ന്നൂ​റോ​ളം പേ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsqatar​gulfnewsmalayalam
    News Summary - The teacher tells the story by telling the story of the village views
    Similar News
    Next Story
    X