    Qatar
    Posted On
    date_range 24 Aug 2025 10:32 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Aug 2025 10:32 AM IST

    സു​ഹൈ​ൽ ന​ക്ഷ​ത്രം ഇ​ന്ന് ഉ​ദി​ക്കും

    52 ദി​വ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സീ​സ​ണി​ൽ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ താ​പ​നി​ല ക്ര​മേ​ണ കു​റ​യും
    suhail star
    ദോ​ഹ: ക​ഠി​ന ചൂ​ടി​നാ​ൽ പ്ര​യാ​സ​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ശു​ഭ​വാ​ർ​ത്ത ന​ൽ​കി ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ആ​കാ​ശ​ത്ത് ഇ​ന്ന് സു​ഹൈ​ൽ ന​ക്ഷ​ത്രം പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ടും. ഖ​ത്ത​റി​ലും മ​റ്റു ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും സു​ഹൈ​ൽ സീ​സ​ണ് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട് സു​ഹൈ​ൽ ന​ക്ഷ​ത്രം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഉ​ദി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ ക​ല​ണ്ട​ർ ഹൗ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള​വ​ർ സു​ഹൈ​ൽ ന​ക്ഷ​ത്രം ദൃ​ശ്യ​മാ​കു​ന്ന​ത് പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ​യാ​ണ് കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ ക​ല​ണ്ട​ർ ഹൗ​സ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ഫൈ​സ​ൽ അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    52 ദി​വ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സു​ഹൈ​ൽ സീ​സ​ണി​ൽ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ താ​പ​നി​ല ക്ര​മേ​ണ കു​റ​യു​ക​യും മ​ൺ​സൂ​ൺ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ തു​ട​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. വേ​ന​ൽ സീ​സ​ണി​ന്‍റെ ഒ​ടു​വി​ല​ത്തെ ന​ക്ഷ​ത്ര​മാ​യാ​ണ്​ സു​ഹൈ​ലി​നെ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​കാ​ശ​ത്ത്​ ഈ ​താ​ര​കം പി​റ​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ ക​ഠി​ന​ചൂ​ട് കു​റ​ഞ്ഞു​വ​രു​ന്നു. അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ താ​പ​നി​ല കു​റ​യു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം മ​ഴ പെ​യ്യാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​ക​ളു​മു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ, പ​ക​ൽ സ​മ​യം കു​റ​യു​ക​യും രാ​ത്രി​യു​ടെ ദൈ​ർ​ഘ്യം കൂ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    ഖ​ത്ത​റും ഇ​ത​ര ഗ​ൾ​ഫ്​ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മ​ധ്യ​പൂ​ർ​വേ​ഷ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ ജൂ​ൺ, ജൂ​ലൈ,​ ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലെ ചൂ​ടു​കാ​ലം ത​ള്ളി​നീ​ക്കു​ന്ന​ത്​ സു​ഹൈ​ലി​ന്റെ വ​ര​വും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചാ​ണ്. അ​വ​ർ​ക്കു​ള്ള ആ​ശ്വാ​സ വാ​ർ​ത്ത​യാ​ണ്​ ആ​ഗ​സ്​​റ്റ്​ 24ഓ​ടെ സു​ഹൈ​ൽ ന​ക്ഷ​ത്രം ആ​കാ​ശ​ത്ത്​ തെ​ളി​യു​മെ​ന്ന​ത്. ഖ​ത്ത​ർ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വി​ഭാ​ഗം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ ഗ​ൾ​ഫ്​ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​ക്കാ​ര്യം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​തു​മാ​ണ്.സു​ഹൈ​ൽ ന​ക്ഷ​ത്രം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​റ​ബി​ക​ൾ​ക്ക് പു​രാ​ത​ന കാ​ലം മു​ത​ൽ​ത​ന്നെ ധാ​ര​ണ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    സി​റി​യ​സി​ന് ശേ​ഷം ഏ​റ്റ​വും തി​ള​ക്ക​മു​ള്ള ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ന​ക്ഷ​ത്ര​മാ​ണ് സു​ഹൈ​ൽ. ഭൂ​മി​യി​ൽ​നി​ന്ന് 300 പ്ര​കാ​ശ​വ​ർ​ഷം അ​ക​ലെ സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന സു​ഹൈ​ൽ ന​ക്ഷ​ത്രം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​റ​ബി​ക​ൾ​ക്ക് പു​രാ​ത​ന കാ​ലം മു​ത​ൽ​ത​ന്നെ അ​റി​യാ​മെ​ന്ന് പൗ​രാ​ണി​ക അ​റ​ബ് ക​വി​ത​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും സാ​ഹി​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും.

