Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    12 Aug 2025 1:29 PM IST
    Updated On
    12 Aug 2025 1:29 PM IST

    ഇ​ശ​ലു​ക​ൾ പെ​യ്തി​റ​ങ്ങി ഇ​ശ​ൽ രാ​വ്

    ഇ​ശ​ലു​ക​ൾ പെ​യ്തി​റ​ങ്ങി ഇ​ശ​ൽ രാ​വ്
    മാ​പ്പി​ള ക​ലാ​വേ​ദി ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പ്ര​ഥ​മ സ്റ്റേ​ജ് പ്രോ​ഗ്രാം

    ഇ​ശ​ൽ രാ​വി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ടി​നും മാ​പ്പി​ള​ക​ലാ രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യി സ്റ്റാ​ർ വോ​യ്സ് ഖ​ത്ത​ർ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച മാ​പ്പി​ള ക​ലാ​വേ​ദി ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പ്ര​ഥ​മ സ്റ്റേ​ജ് പ്രോ​ഗ്രാം ഇ​ശ​ൽ രാ​വ് മ​താ​ർ​ക​ദീം റോ​യ​ൽ ഓ​ർ​ക്കി​ഡ് റെ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ൽ ന​ട​ന്നു. ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ന​വാ​സ് ടി. ​ബാ​വ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഫൈ​സ​ൽ പേ​രാ​മ്പ്ര അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.മാ​പ്പി​ള​ക​ല​യു​ടെ സ​മ്പൂ​ർ​ണ സൗ​ന്ദ​ര്യം വേ​ദി​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് സ്വ​പ്ന ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും, മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ടി​ന്റെ സ്നേ​ഹി​ത​ർ​ക്ക് സ​മ​ഗ്ര ക​ലാ സാം​സ്കാ​രി​ക ഭാ​വ​ത്തി​ന്റെ ആ​വി​ഷ്കാ​ര​വേ​ദി കൂ​ടി​യാ​ണി​തെ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സം​ഗ​മ​ത്തി​ന് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫാ​റൂ​ഖ് അ​ബ്ദു​ള്ള സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. തു​ട​ർ​ന്ന് ജി.​പി. കു​ഞ്ഞ​ബ്ദു​ല്ല, അ​ബ്ദു​ൽ റൗ​ഫ് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, അ​ജ്മ​ൽ റോ​ഷ​ൻ, റ​ഫീ​ഖ് പാ​ല​പ്പെ​ട്ടി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി പാ​ട്ടു​കാ​രും -ക്ഷേ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സി​ദ്ദി​ഖ് ചെ​റു​വ​ല്ലൂ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. മാ​പ്പി​ള ക​ലാ​വേ​ദി ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ഗാ​യ​ക​ർ ഗാ​നം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    News Summary - The stars are shining and the night is bright.
