Madhyamam
    Qatar
    18 Dec 2025 11:37 AM IST
    18 Dec 2025 11:38 AM IST

    അ​റ​ബ് ഫു​ട്‌​ബാ​ളി​ന്റെ വ​സ​ന്തം; ഖ​ത്ത​റി​ലെ പു​ല്‍മൈ​താ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ആ​വേ​ശ​പ്പൂ​രം

    അ​റ​ബ് ഫു​ട്‌​ബാ​ളി​ന്റെ വ​സ​ന്തം; ഖ​ത്ത​റി​ലെ പു​ല്‍മൈ​താ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ആ​വേ​ശ​പ്പൂ​രം
    2022ലെ ​ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്ത് ലു​സൈ​ല്‍ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ല്‍ ല​യ​ണ​ല്‍ മെ​സ്സി സ്വ​ര്‍ണ്ണ​ക്ക​പ്പി​ല്‍ ചും​ബി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ ലോ​കം ക​രു​തി​യ​ത് ഖ​ത്ത​ര്‍ എ​ന്ന കൊ​ച്ചു രാ​ജ്യം ലോ​ക​ക​പ്പി​ന്റെ തി​ര​ശ്ശീ​ല താ​ഴ്ത്തു​ക​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ്. എ​ന്നാ​ല്‍, ഖ​ത്ത​റി​നെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം അ​ത് അ​വ​സാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല, മ​റി​ച്ച് അ​തൊ​രു പു​തി​യ യു​ഗ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ക്ക​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ന്ന്, അ​തേ പു​ല്‍മൈ​താ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ അ​റ​ബ് ക​പ്പി​നാ​യി പ​ന്തു​രു​ളു​മ്പോ​ള്‍ ഈ ​കാ​യി​ക മാ​മാ​ങ്ക​ങ്ങ​ള്‍ അ​റ​ബ് പൈ​തൃ​ക​ത്തി​ന്റെ​യും ആ​ധു​നി​ക ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ നി​ശ്ച​യ​ദാ​ര്‍ഢ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും വി​ളം​ബ​ര​മാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ഖ​ത്ത​ര്‍ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ വേ​ള്‍ഡ് ക​പ്പി​നാ​യി ഇ​വി​ടെ കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ത്ത​ത് കേ​വ​ലം സ്റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ലോ​ക​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ല്‍ അ​റ​ബ് ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ യ​ശ​സ്സു​യ​ര്‍ത്തു​ന്ന ഒ​രു സാം​സ്കാ​രി​ക പാ​ല​മാ​ണ്. ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് ശേ​ഷം ആ​വേ​ശ​ത്തി​ന്റെ ആ ​വേ​ലി​യേ​റ്റം നി​ല​ച്ചു​പോ​കാ​തെ കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​ന്‍ അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ന് സാ​ധി​ച്ചു.

    പാ​ശ്ചാ​ത്യ ലോ​കം കെ​ട്ടി​പ്പൊ​ക്കി​യ മു​ന്‍വി​ധി​ക​ളെ ത​ക​ര്‍ത്തെ​റി​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ട്, സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും അ​തി​ഥി സ​ല്‍ക്കാ​ര​ത്തി​ന്റെ​യും പു​തി​യൊ​രു മു​ഖം ഖ​ത്ത​ര്‍ ലോ​ക​ത്തി​ന് ന​ല്‍കി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു.

    അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്കി​ട​യി​ലു​ള്ള ഐ​ക്യം ഊ​ട്ടി​യു​റ​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ള്‍ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ ഈ ​കാ​യി​ക വി​പ്ല​വം ഇ​ന്ന് ഫ​ലം ക​ണ്ടു​തു​ട​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന​താ​ണ് യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം. മൊ​റോ​ക്കോ​യും ജോ​ര്‍ഡ​നും സൗ​ദി​യും ഈ​ജി​പ്തും ത​മ്മി​ല്‍ മൈ​താ​ന​ത്ത് പോ​രാ​ടു​മ്പോ​ള്‍, ഗാ​ല​റി​യി​ല്‍ വി​രി​യു​ന്ന​ത് ഗ​ള്‍ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വ​ട​ക്ക​ന്‍ ആ​ഫ്രി​ക്ക​ന്‍ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഹൃ​ദ​യൈ​ക്യ​മാ​ണ്.

    ലോ​ക​ക​പ്പി​നാ​യി നി​ര്‍മി​ച്ച സ്റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ള്‍ ഇ​ന്ന് ‘അ​റ​ബ് ഗൃ​ഹാ​തു​ര​ത്വ​ത്തി​ന്റെ’ പ്ര​തീ​ക​ങ്ങ​ളാ​ണ്. അ​റ​ബ് പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​ലെ ‘അ​ല്‍ ബൈ​ത്ത്’ കൂ​ടാ​ര​ങ്ങ​ളെ അ​നു​സ്മ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​ല്‍ ബൈ​ത്ത് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലും, ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ആ​ര്‍ക്കി​ടെ​ക്ച​റി​ന്റെ ചാ​രു​ത വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന അ​ല്‍ തു​മാ​മ​യി​ലും കാ​ണി​ക​ള്‍ നി​റ​യു​മ്പോ​ള്‍ അ​ത് കേ​വ​ലം ഒ​രു മ​ത്സ​ര​മ​ല്ല. അ​വി​ടെ അ​റ​ബി​ക് ഖ​ഹ്വ​യും (കാ​പ്പി) ഖ​ബൂ​സും മ​ജ് ലി​സു​ക​ളും നി​റ​യു​ന്ന ഒ​രു സാം​സ്കാ​രി​ക ഉ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ള്‍ കൂ​ടി​യാ​യി ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്റു​ക​ള്‍ മാ​റു​ന്നു. ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് ശേ​ഷം ഖ​ത്ത​ര്‍ നി​ശ്ച​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​മെ​ന്ന് പ്ര​വ​ചി​ച്ച​വ​ര്‍ക്ക് മു​ന്നി​ല്‍, ഒ​ന്നി​നു​പി​റ​കെ ഒ​ന്നാ​യി ഏ​ഷ്യ​ന്‍ ക​പ്പും അ​റ​ബ് ക​പ്പും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ഖ​ത്ത​ര്‍ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​യി​ക മൂ​ല​ധ​നം ലോ​ക​ത്തെ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഖ​ത്ത​റി​ലെ മെ​ട്രോ ശൃം​ഖ​ല​ക​ളും ലു​സൈ​ല്‍ സി​റ്റി​യും സൂ​ഖ് വാ​ഖി​ഫും ഇ​ന്നും പ​ഴ​യ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​മി​ര്‍പ്പി​ലാ​ണ്.

    അ​റ​ബ് ലോ​ക​ത്തെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം ഫു​ട്‌​ബാ​ള്‍ വെ​റു​മൊ​രു ക​ളി​യ​ല്ല, അ​ത് സ്വ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ അ​ട​യാ​ള​മാ​ണ്. ഫ​ല​സ്തീ​ന്‍ പ​താ​ക​ക​ള്‍ ഗാ​ല​റി​ക​ളി​ല്‍ ഉ​യ​രു​ന്ന​ത് രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ന​പ്പു​റം ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള ഐ​ക്യ​ദാ​ര്‍ഢ്യ​മാ​യി മാ​റു​ന്നു. മൊ​റോ​ക്ക​ന്‍ താ​ര​ങ്ങ​ള്‍ വി​ജ​യ​ത്തി​നു ശേ​ഷം ഗ്രൗ​ണ്ടി​ല്‍ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ പാ​ദം ചും​ബി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​റ​ബ് കു​ടും​ബ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ ദൃ​ഢ​ത ലോ​ക​ത്തി​ന് കാ​ണി​ച്ചു​കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​താ​യി വേ​ണം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ന്‍. ഈ ​ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്റി​ലു​ട​നീ​ളം ക​ണ്ട ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക​ത ആ​രാ​ധ​ക​രു​ടെ ‘അ​റ​ബ് വേ​ഷം’ (ക​ന്തൂ​റ​യും ഗു​ത്ര​യും) അ​ണി​ഞ്ഞു​ള്ള ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    ഇ​ത് ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ല്‍ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​സ്കാ​ര​ത്തെ ബ്രാ​ന്‍ഡ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ഖ​ത്ത​ര്‍ വി​ജ​യി​ച്ചു​വെ​ന്ന​തി​ന്റെ തെ​ളി​വാ​ണ്.

    ഡി​സം​ബ​ര്‍ 18: ദേ​ശീ​യ​ത​യും ഫു​ട്‌​ബാ​ളും ഒ​ന്നാ​കു​ന്ന നി​മി​ഷം, ഖ​ത്ത​ര്‍ ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തി​ല്‍ ലു​സൈ​ലി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫൈ​ന​ല്‍ മ​ത്സ​രം ഒ​രു കാ​യി​ക ച​രി​ത്രം മാ​ത്ര​മാ​യി​രി​ക്കി​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ഒ​രു ജ​ന​ത​യു​ടെ അ​തി​ജീ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും അ​ഭി​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യി​രി​ക്കും.

    ഖ​ത്ത​ര്‍ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ള്‍ വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്ത ‘വി​ഷ​ന്‍ 2030’ന്റെ ​പാ​ത​യി​ല്‍ കാ​യി​കം എ​ങ്ങ​നെ ഒ​രു ജ​ന​ത​യെ ഒ​ന്നി​പ്പി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​തി​ന്റെ നേ​ര്‍ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഈ ​ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്റ്.

