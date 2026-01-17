Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    നാ​ളെ​യു​ടെ ലോ​ക​ത്തി​നാ​യി മ​ണ്ണ​റി​ഞ്ഞു വ​ള​ര​ണം; ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യി അ​ടു​ക്ക​ള​ത്തോ​ട്ടം പ​ച്ച​ക്ക​റി വി​ള​വെ​ടു​പ്പ്

    എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​ടു​ക്ക​ള​ത്തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ വി​ള​വെ​ടു​ത്ത ജൈ​വ പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കൈ​മാ​റി
    എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും പ​ച്ച​ക്ക​റി വി​ള​വെ​ടു​പ്പി​നി​ടെ

    വി​ള​വെ​ടു​ത്ത പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളു​മാ​യി എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ കാ​മ്പ​സ് കെ​യ​ർ ഫോ​ഴ്സ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ത്തി​ലെ അ​റി​വു​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം, മ​ണ്ണും മ​ന​സ്സും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ആ​ത്മ​ബ​ന്ധം തി​രി​ച്ച​റി​യു​ക​യാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ലെ എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ. സ്കൂ​ളി​ലെ 'പ​ഠ​ന​വും പ്ര​വൃ​ത്തി​യും' പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ടു​ക്ക​ള​ത്തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ച്ച ജൈ​വ പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളു​ടെ വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ന​ട​ന്നു. അ​ക്ഷ​ര പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം അ​ച്ച​ട​ക്ക​ത്തോ​ടെ​യും സ്നേ​ഹ​ത്തോ​ടെ​യും ചെ​ടി​ക​ളെ പ​രി​ച​രി​ച്ചാ​ണ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​ടു​ക്ക​ള​ത്തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ നൂ​റു​മേ​നി വി​ള​വെ​ടു​ത്ത​ത്. പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​യും സു​സ്ഥി​ര​ത​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പ​രി​സ്ഥി​തി പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ പ​ക​ർ​ന്നു ന​ൽ​കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് സ്കൂ​ളി​ൽ ജൈ​വ പ​ച്ച​ക്ക​റി കൃ​ഷി ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    സ്കൂ​ളി​ലെ കാ​മ്പ​സ് കെ​യ​ർ ഫോ​ഴ്സ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ടു​ക്ക​ള​ത്തോ​ട്ടം പ​രി​പാ​ലി​ച്ച​ത്. ജി​ൻ​സി ജോ​ർ​ജ്, രാ​ധി​ക രാ​ജ​ൻ, പ്ര​ജ്ഞ പാ​ണ്ഡെ, ബി​റ്റി വ​ർ​ഗീ​സ്, ഹാ​രി​ഷ ബൊ​ദ്ദു​ല, റം​ല കെ.​കെ, അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫാ​ർ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന അ​ധ്യാ​പ​ക -സ്റ്റാ​ഫ് അം​ഗ സം​ഘം കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ക​രു​ത്തും മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​വു​മാ​യി ഒ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ചെ​ടി​ക​ൾ ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് മു​ത​ൽ വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് വ​രെ കൃ​ത്യ​മാ​യ അ​ച്ച​ട​ക്ക​ത്തോ​ടെ​യും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യോ​ടെ​യും അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്നു.

    സ്കൂ​ൾ ഗ​വേ​ണി​ങ് ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, സെ​ക്ഷ​ൻ മേ​ധാ​വി​ക​ൾ, മ​റ്റ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് ച​ട​ങ്ങ് ന​ട​ന്നു. ''എം.​ഇ.​എ​സി​ലെ അ​ടു​ക്ക​ള​ത്തോ​ട്ടം ജൈ​വ​കൃ​ഷി​യു​ടെ​യും സു​സ്ഥി​ര​ത​യു​ടെ​യും പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പ​ക​ർ​ന്നു​ന​ൽ​കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ​പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ഹ​മീ​ദ ഖാ​ദ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. കൂ​ടാ​തെ, പ​രി​സ്ഥി​തി ബോ​ധ​മു​ള്ള​വ​രും സാ​മൂ​ഹി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മു​ള്ള​വ​രു​മാ​യ ഒ​രു ത​ല​മു​റ​യെ വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഇ​തി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ത​ങ്ങ​ൾ വി​ള​വെ​ടു​ത്ത പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി കൈ​മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്തു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഹൃ​ദ്യ​മാ​യ സ്വീ​ക​ര​ണ​മൊ​രു​ക്കി​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ക​യും ഇ​ത്ത​രം സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി ഏ​ർ​പ്പെ​ടാ​ൻ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. പു​സ്ത​ക​ത്താ​ളു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ണ്ണി​ലേ​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങി​ച്ചെ​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ടാ​യി പ​റ​യു​ന്നു -നാ​ളെ​യു​ടെ ലോ​ക​ത്തി​നാ​യി മ​ണ്ണ​റി​ഞ്ഞു വ​ള​രു​ക.

