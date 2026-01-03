Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഗ​സ്സ​യി​ലെ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 12:23 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 12:23 PM IST

    ഗ​സ്സ​യി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യം അ​തി​ഗു​രു​ത​രം; അ​ടി​യ​ന്ത​ര സ​ഹാ​യ​മെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ മു​സ്‍ലിം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ഹ്വാ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    ഗ​സ്സ​യി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യം അ​തി​ഗു​രു​ത​രം; അ​ടി​യ​ന്ത​ര സ​ഹാ​യ​മെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ മു​സ്‍ലിം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ഹ്വാ​നം
    cancel

    ദോ​ഹ: ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ലെ അ​തി​ശോ​ച​നീ​യ​മാ​യ മാ​നു​ഷി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ട്ട് അ​റ​ബ്-​മു​സ്‍ലിം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള ആ​ശ​ങ്ക രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഖ​ത്ത​ർ, ജോ​ർ​ഡ​ൻ, യു.​എ.​ഇ, ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ, പാ​കി​സ്താ​ൻ, തു​ർ​ക്കി​യ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ഈ​ജി​പ്ത് എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​ണ് സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ലൂ​ടെ ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്.ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യും കൊ​ടു​ങ്കാ​റ്റും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​തി​കൂ​ല കാ​ലാ​വ​സ്ഥ ഗ​സ്സ​യി​ലെ ജ​ന​ജീ​വി​തം കൂ​ടു​ത​ൽ ദു​സ്സ​ഹ​മാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    മ​തി​യാ​യ മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​റ​വ്, ജീ​വ​ൻ​ര​ക്ഷാ മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ അ​പ​ര്യാ​പ്ത​ത, അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണ​ത്തി​ലെ കാ​ല​താ​മ​സം എ​ന്നി​വ സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി​മാ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.പ്ര​തി​കൂ​ല കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും രോ​ഗ​ഭീ​ഷ​ണി​യും ഗ​സ്സ​യി​ലെ മോ​ശം സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന 1.9 ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം വ​രു​ന്ന കു​ടി​യൊ​ഴി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ജ​ന​ങ്ങ​ളെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​നം സാ​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ത​ക​ർ​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും വെ​ള്ളം ക​യ​റി​യ ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ലും ക​ഴി​യു​ന്ന​വ​ർ കൊ​ടും ത​ണു​പ്പും പോ​ഷ​കാ​ഹാ​ര​ക്കു​റ​വും​മൂ​ലം വ​ലി​യ ആ​രോ​ഗ്യ​ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ക​യാ​ണ്. കു​ട്ടി​ക​ൾ, സ്ത്രീ​ക​ൾ, വ​യോ​ധി​ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ പ​ട​ർ​ന്നു​പി​ടി​ക്കു​ന്ന പ​ക​ർ​ച്ച​വ്യാ​ധി​ക​ൾ ജീ​വ​നു​ത​ന്നെ ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.യു.​എ​ൻ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്ക് പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ ദു​ഷ്ക​ര​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലും ഗ​സ്സ​യി​ൽ സേ​വ​നം തു​ട​രു​ന്ന യു.​എ​ൻ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളെ​യും പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് യു.​എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​യെ​യും മ​ന്ത്രി​മാ​ർ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    ഗ​സ്സ​യി​ലും വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്കി​ലും ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​ക​ണം. മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നും അ​വ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. യു.​എ​ൻ ര​ക്ഷാ​സ​മി​തി പ്ര​മേ​യം 2803നും ​യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച സ​മ​ഗ്ര സ​മാ​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക്കും മ​ന്ത്രി​മാ​ർ പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ അ​റി​യി​ച്ചു.

    വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ സു​സ്ഥി​ര​മാ​ക്കാ​നും ഗ​സ്സ​യി​ലെ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നും ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ട്രം​പി​ന്റെ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​തു​പോ​ലെ റ​ഫ അ​തി​ർ​ത്തി ഇ​രു​വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും തു​റ​ന്നു​കൊ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സ​ഹാ​യ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ൽ ഒ​രു ഇ​ട​പെ​ട​ലും ഉ​ണ്ടാ​ക​രു​തെ​ന്നും സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:GazaMuslim countriesQatar Newsaid to gazzaGaza Aid
    News Summary - The situation in Gaza is extremely serious; Muslim countries call for urgent aid
    Similar News
    Next Story
    X