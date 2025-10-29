Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 29 Oct 2025 10:19 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Oct 2025 10:19 AM IST

    ‘ദി ​റൂ​ട്ട​ഡ് നോ​മാ​ഡ്: എം.​എ​ഫ്. ഹു​സൈ​ൻ’; ക​താ​റ​യി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം തു​ട​ങ്ങി

    എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ 2026 ഫെ​ബ്രു​വ​രി​വ​രെ തു​ട​രും
    ‘ദി ​റൂ​ട്ട​ഡ് നോ​മാ​ഡ്: എം.​എ​ഫ്. ഹു​സൈ​ൻ’; ക​താ​റ​യി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം തു​ട​ങ്ങി
    ദോ​ഹ: ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത ആ​ധു​നി​ക ചി​ത്ര​കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്ന എം.​എ​ഫ്. ഹു​സൈ​ന്റെ (മ​ഖ്ബൂ​ൽ ഫി​ദ ഹു​സൈ​ൻ) സൃ​ഷ്ടി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഖ​ത്ത​ർ മ്യൂ​സി​യം​സ് ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ കി​ര​ൺ നാ​ടാ​ർ മ്യൂ​സി​യം ഓ​ഫ് ആ​ർ​ട്ടു​മാ​യി (കെ.​എ​ൻ.​എം.​എ) സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    2024ൽ ​വെ​നീ​സി​യ​യി​ൻ ന​ട​ന്ന 60ാമ​ത് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ആ​ർ​ട്ട് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ലാ ​ബി​നാ​ലെ ഡി ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ്, എം.​എ​ഫ്. ഹു​സൈ​ൻ: ദി ​റൂ​ട്ട​ഡ് നോ​മാ​ഡ് എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ മ്യൂ​സി​യം​സി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ക​താ​റ​യി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. എം.​എ​ഫ്. ഹു​സൈ​ന്റെ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫു​ക​ൾ, ഡ്രോ​യി​ങ്ങു​ക​ൾ, ക​വി​ത​ക​ൾ, സി​നിമ പോ​സ്റ്റ​റു​ക​ൾ, അ​പൂ​ർ​വ​മാ​യി മാ​ത്രം കാ​ണു​ന്ന ആ​ർ​ക്കൈ​വ​ൽ മെ​റ്റീ​രി​യ​ൽ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി, അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ 80ല​ധി​കം ര​ച​ന​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ദൃ​ശ്യ പ​നോ​ര​മ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ത​ല​ക്കെ​ട്ട് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ സ്വ​ന്തം രാ​ജ്യ​ത്തോ​ടു​ള്ള ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധ​വും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ നാ​ടോ​ടി, കോ​സ്മോ​പൊ​ളി​റ്റ​ൻ മ​നോ​ഭാ​വ​വും പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രി​ക്കും പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം.

    മി​ത്ത്, ആ​ധു​നി​ക​ത എ​ന്നി​വ സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സൃ​ഷ്ടി​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പ്രാ​ചീ​ന സം​സ്കാ​ര​വും പോ​സ്റ്റ് കൊ​ളോ​ണി​യ​ൽ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ളു​മാ​യി​രി​ക്കും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ ഒ​രു​ങ്ങു​ക. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ജ​ന​ന​കാ​ലം മു​ത​ൽ ഖ​ത്ത​ർ പൗ​ര​നാ​യി ദോ​ഹ​യി​ൽ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച അ​വ​സാ​ന​നാ​ളു​ക​ൾ​വ​രെ​യു​ള്ള അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സ​ഞ്ചാ​ര​വും ക​ലാ​യാ​ത്ര​യും അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം, കാ​ഴ്ച​ക്കാ​ര​ന് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും അ​നു​ഭ​വ​ഭേ​ദ്യ​മാ​യ​തും സം​വേ​ദ​ന​ക്ഷ​മ​വു​മാ​യി​രി​ക്കും. എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ 2026 ഫെ​ബ്രു​വ​രി​വ​രെ തു​ട​രും.

