താൽക്കാലികമായി റോഡ് അടച്ചിടുംtext_fields
ദോഹ: ഉനൈസ ഇന്റർചേഞ്ചിൽ താൽക്കാലികമായി റോഡ് അടച്ചിടുമെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് വിഭാഗമായ അഷ്ഗാൽ അറിയിച്ചു. ടി.എസ്.ഇ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെ ഭാഗമായി വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചയാകും നാല് ദിശകളിലും റോഡ് അടച്ചിടും.
ഈ സമയത്ത്, ലെഖ്വെയർ ഇന്റർസെക്ഷൻ, ഫയർ സ്റ്റേഷൻ ഇന്റർസെക്ഷൻ, ആർച്ച് ഇന്റർചേഞ്ച്, ലെജ്ബൈലാത് ഇന്റർചേഞ്ച് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉനൈസ ഇന്റർചേഞ്ചിലേക്കുള്ള യാത്രക്കാർ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്താൻ വലത് ഭാഗത്തെ സ്വതന്ത്ര പാത ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അഷ്ഗാൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
