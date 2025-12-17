Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    17 Dec 2025 1:41 PM IST
    17 Dec 2025 1:41 PM IST

    താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി റോ​ഡ് അ​ട​ച്ചി​ടും

    താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി റോ​ഡ് അ​ട​ച്ചി​ടും
    ദോ​ഹ: ഉ​നൈ​സ ഇ​ന്റ​ർ​ചേ​ഞ്ചി​ൽ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി റോ​ഡ് അ​ട​ച്ചി​ടു​മെ​ന്ന് പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ അ​ഷ്ഗാ​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ടി.​എ​സ്.​ഇ നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്കി​ന്റെ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച​യാ​കും നാ​ല് ദി​ശ​ക​ളി​ലും റോ​ഡ് അ​ട​ച്ചി​ടും.

    ഈ ​സ​മ​യ​ത്ത്, ലെ​ഖ്‌​വെ​യ​ർ ഇ​ന്റ​ർ​സെ​ക്ഷ​ൻ, ഫ​യ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​സെ​ക്ഷ​ൻ, ആ​ർ​ച്ച് ഇ​ന്റ​ർ​ചേ​ഞ്ച്, ലെ​ജ്‌​ബൈ​ലാ​ത് ഇ​ന്റ​ർ​ചേ​ഞ്ച് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് ഉ​നൈ​സ ഇ​ന്റ​ർ​ചേ​ഞ്ചി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്താ​ൻ വ​ല​ത് ഭാ​ഗ​ത്തെ സ്വ​ത​ന്ത്ര പാ​ത ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ഷ്ഗാ​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

