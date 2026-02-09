Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 9 Feb 2026 11:30 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Feb 2026 11:30 AM IST

    റോ​ഡ് ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി അ​ട​ച്ചി​ടും

    റോ​ഡ് ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി അ​ട​ച്ചി​ടും
    ​ദോ​ഹ: റോ​ഡ് അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ൽ ജ​ബ​ൽ സ്ട്രീ​റ്റി​ലേ​ക്കു​ള്ള സൂ​ഖ് അ​ൽ വ​ക്റ ഇ​ന്റ​ർ സെ​ക്ഷ​ൻ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി അ​ട​ച്ചി​ടു​മെ​ന്ന് പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ അ​ഷ്ഗ​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി മു​ത​ൽ പു​ല​ർ​ച്ചെ അ​ഞ്ചു​വ​രെ​യാ​ണ് റോ​ഡ് അ​ട​ച്ചി​ടു​ക.

    അ​സ്ഫാ​ൽ​റ്റ് വെ​യ​റി​ങ് പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ട്രാ​ഫി​ക്കു​മാ​യി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് റോ​ഡ് അ​ട​ച്ചി​ടു​ക. അ​ൽ വ​ക്റ ഇ​ന്റ​ർ സെ​ക്ഷ​നി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന എ​ല്ലാ റോ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളും ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്താ​ൻ ബ​ദ​ൽ പാ​ത​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ഷ്ഗ​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

