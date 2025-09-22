Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഖു​ർ​ആ​ൻ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 22 Sept 2025 1:49 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 1:51 PM IST

    ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്കു​ള്ള ജീ​വി​ത മാ​ർ​ഗ​രേ​ഖ -നൗ​ഷാ​ദ് കാ​ക്ക​വ​യ​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    naushad kakavayal
    cancel
    camera_alt

    ഖു​ർ​ആ​ൻ ജീ​വി​ത മാ​ർ​ഗ​രേ​ഖ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ നൗ​ഷാ​ദ് കാ​ക്ക​വ​യ​ൽ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്നു 

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ഖു​ർ​ആ​ൻ മാ​ർ​ഗ​രേ​ഖ​യാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച്‌ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ പ്ര​യോ​ഗ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​ൻ വി​ശ്വാ​സി സ​മൂ​ഹം ത​യാ​റാ​ക​ണ​മെ​ന്ന്‌ ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ണ്ഡി​ത​നും പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നു​മാ​യ നൗ​ഷാ​ദ് കാ​ക്ക​വ​യ​ൽ. ‘ഖു​ർ​ആ​ൻ ജീ​വി​ത മാ​ർ​ഗ​രേ​ഖ’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ സൈ​ദ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ ഇ​ന്ന് അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന സ​ക​ല പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള പ​രി​ഹാ​രം ഖു​ർ​ആ​നി​ലു​ണ്ട്‌. അ​ത്‌ പ​ഠി​ക്കാ​നും മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നും ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ പ്രാ​വ​ർ​ത്തി​ക​മാ​ക്കാ​നും നാം ​ശ്ര​ദ്ധി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്‌. നി​ത്യ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ നാം ​അ​നു​ഭ​വി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​ത്ത​രം ന​ൽ​കാ​നും തെ​ളി​ച്ച​മു​ള്ള വ​ഴി​ത്താ​ര​ക​ളി​ലൂ​ടെ ന​ട​ത്തു​വാ​നും ഖു​ർ​ആ​നി​ന്റെ അ​ധ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​ധി​ക്കും. മ​നു​ഷ്യ​സ​മൂ​ഹം ഏ​റ്റ​വു​മ​ധി​കം ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന സ​മാ​ധാ​ന​മു​ള്ള ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് വ​ഴി​കാ​ട്ടി​യാ​കാ​നും ഖു​ർ​ആ​ന് ക​ഴി​യും. ഈ ​വി​ശി​ഷ്ട ഗ്ര​ന്ഥം പ​ഠി​ക്കാ​നും പ്ര​യോ​ഗ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നും എ​ല്ലാ​വ​രും ത​യാ​റാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​ൽ​ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചു.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച അ​സീ​സി​യ​യി​ലും വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വ​ക്റ​യി​ലും വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ബി​ൻ മ​ഹ്മൂ​ദ്‌ ഈ​ദ്‌ ഗാ​ഹ്‌ മ​സ്ജി​ദി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഷ​മീ​ർ വ​ലി​യ​വീ​ട്ടി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. അ​ലി ചാ​ലി​ക്ക​ര സ്വാ​ഗ​ത​വും മു​ജീ​ബ് മ​ദ​നി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്‌ 74421250 ന​മ്പ​റി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsQatar Newsqurangulf news malayalam
    News Summary - The Quran is a guide to life for humans - Naushad Kakkavayal
    Similar News
    Next Story
    X