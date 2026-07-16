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    Qatar
    Posted On
    date_range 16 July 2026 1:19 PM IST
    Updated On
    date_range 16 July 2026 1:19 PM IST

    കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി​ക്കൂ​ട്ടം ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​ർ അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു

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    കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി​ക്കൂ​ട്ടം ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​ർ അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു
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    ഖ​ത്ത​ർ മു​ൻ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​ടെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി​ക്കൂ​ട്ടം ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​ർ സംഘടിപ്പിച്ച അ​നു​ശോ​ചന പരിപാടിയിൽനിന്ന്

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ മു​ൻ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​ടെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി​ക്കൂ​ട്ടം ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​ർ അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു. 1995 മു​ത​ൽ 2013 വ​രെ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ അ​മീ​റാ​യി സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം, പ്ര​കൃ​തി വാ​ത​ക സ​മ്പ​ത്ത് ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​ത്തോ​ടെ വി​നി​യോ​ഗി​ച്ച് ഖ​ത്ത​റി​നെ ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും സ​മ്പ​ന്ന​വും സ്വാ​ധീ​ന​ശേ​ഷി​യു​ള്ള​തു​മാ​യ രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ക്കി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ചു. ചെ​റി​യ ഭൂ​പ്ര​ദേ​ശ​വും ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​മു​ള്ള ഖ​ത്ത​റി​നെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ലും ന​യ​ത​ന്ത്ര മി​ക​വി​ലും ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ ശ്ര​ദ്ധാ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്ന​തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വം നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യി​രു​ന്നു.

    വി​വി​ധ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത​യ്ക്കും അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ൽ​കി​യ നേ​തൃ​ത്വം ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ പ്ര​ശം​സി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്നും അ​നു​ശോ​ച​ന​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ ജ​ന​ത​യോ​ടും, ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി, രാ​ജ​കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ, ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രോ​ടും കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി​ക്കൂ​ട്ടം ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​ർ അ​ഗാ​ധ​മാ​യ അ​നു​ശോ​ച​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ലി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ചാ​പ്റ്റ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഫൈ​സ​ൽ മൂ​സ അ​നു​ശോ​ച​ന സ​ന്ദേ​ശം കൈ​മാ​റി. കെ.​കെ.​വി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി, എം.​വി. മു​സ്ത​ഫ, ഷാ​ജി പീ​വീ​സ്, സാ​ജി​ദ് ബ​ക്ക​ർ, ആ​ർ.​എം.​എ​സ്. ഷ​ബീ​ജ്, പി.​എ. ഷ​ഫീ​ഖ്, ജാ​സി​ർ ആ​മീ​ൻ, റ​ഷീ​ദ് കൂ​രോ​ളി, നി​സാ​ർ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി, സു​നി​ൽ ഇ​ബ്രാ​ഹിം, ജു​നൈ​ദ് അ​മ്പ​ട്ടേ​രി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

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    TAGS:gulfnewsqatar​gulfnewsmalayalam
    News Summary - The Qatar chapter of the Koilandi Group mourned the loss
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