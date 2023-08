cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ല്‍ ആ​ഗ​സ്റ്റ് മാ​സ​ത്തി​ല്‍ പ്രീ​മി​യം പെ​ട്രോ​ളി​ന്റെ വി​ല കു​റ​യും. അ​ഞ്ച് ദി​ര്‍ഹം കു​റ​ഞ്ഞ് 1.90 ഖ​ത്ത​ര്‍ റി​യാ​ല്‍ ആ​യി​രി​ക്കും വി​ല. സൂ​പ്പ​ര്‍ ഗ്രേ​ഡ്, ഡീ​സ​ല്‍ വി​ല​യി​ല്‍ മാ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​വി​ല്ല. സൂ​പ്പ​ര്‍ ഗ്രേ​ഡി​ന് 2.10 ഖ​ത്ത​ര്‍ റി​യാ​ലും ഡീ​സ​ലി​ന് 2.05 ഖ​ത്ത​ര്‍ റി​യാ​ലു​മാ​ണ് വി​ല. സൂ​പ്പ​ര്‍ഗ്രേ​ഡ് പെ​ട്രോ​ള്‍, ഡീ​സ​ല്‍ വി​ല​ക​ള്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​താ​നും മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി മാ​റ്റ​മി​ല്ലാ​തെ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ആ​ഗ​സ്റ്റ് മാ​സ​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ധ​ന വി​ല

Show Full Article

News Summary -

The price of premium petrol will come down