Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightദി ​പേ​ൾ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 20 Nov 2025 1:42 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Nov 2025 1:42 PM IST

    ദി ​പേ​ൾ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ദി ​പേ​ൾ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    ​ദോ​ഹ: രാ​ജ്യ​ത്തെ ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളൊ​രു​ക്കി ദി ​പേ​ൾ ഐ​ല​ൻ​ഡി​ന്റെ ഹൃ​ദ​യ​ഭാ​ഗ​ത്ത് ദി ​പേ​ൾ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി മ​ൻ​സൂ​ർ ബി​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം ബി​ൻ സ​അ​ദ് അ​ൽ മ​ഹ്മൂ​ദ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​ത്യാ​ധു​നി​ക മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ടെ​ക്നോ​ള​ജി, സ്പെ​ഷ​ലൈ​സ്ഡ് ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ൾ, മി​ക​ച്ച രോ​ഗി പ​രി​ച​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ വാ​ഗ്ദാ​ന​വു​മാ​യി ആ​രം​ഭി​ച്ച ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ൽ, അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ഡ​യ​ഗ്നോ​സ്റ്റി​ക് സെ​ന്റ​റു​ക​ൾ, സ്പെ​ഷ​ലൈ​സ്ഡ് ട്രീ​റ്റ്മെ​ന്റ്സ് യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ, ആ​ധു​നി​ക ഓ​പ​റേ​റ്റി​ങ് റൂ​മു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള മി​ക​ച്ച സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​ഡ്വാ​ൻ​സ്ഡ് ഡ​യ​ഗ്നോ​സ്റ്റി​ക്സ്, വ​നി​താ ആ​രോ​ഗ്യം, പീ​ഡി​യാ​ട്രി​ക്സ്, കാ​ർ​ഡി​യോ​ള​ജി, ഓ​ർ​ത്തോ​പീ​ഡി​ക്സ്, ജ​ന​റ​ൽ സ​ർ​ജ​റി, എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​പു​ല​മാ​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ദി ​പേ​ൾ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsQatar
    News Summary - The Pearl International Hospital launched
    Similar News
    Next Story
    X