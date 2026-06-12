ഫുട്ബാൾ ഡയറി - ഫുട്ബാൾ എന്നെ കൊണ്ടുപോയ വഴികൾtext_fields
2022 ഖത്തർ ലോകകപ്പ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കായികമേള മാത്രമായിരുന്നില്ല; മറിച്ച് പുതിയ അനുഭവങ്ങളിലേക്കും പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിലേക്കും എന്നെ നയിച്ച ഒരു വലിയ യാത്രയായിരുന്നു. ബെൽജിയം ദേശീയ ടീമിന്റെ ഫാൻ ലീഡറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അത് ഒരു ഫുട്ബാൾ ആരാധകന്റെ സ്വപ്നസാക്ഷാത്കാരമായിരുന്നു. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നെത്തിയ ആരാധകർക്കൊപ്പം ആവേശം പങ്കിടാനും മത്സരങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായുള്ള പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാനും ബെൽജിയം ടീമിന്റെ ആരാധക കൂട്ടായ്മയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാനുമുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു. സ്റ്റേഡിയങ്ങൾക്ക് അകത്തും പുറത്തും നിറഞ്ഞുനിന്ന ആ ആഘോഷാന്തരീക്ഷം ഇന്നും മനസ്സിൽ മായാതെ നിൽക്കുന്നു.
എന്നാൽ, ലോകകപ്പ് എനിക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം മറ്റൊന്നായിരുന്നു. ഒരു ആരാധകനായി തുടങ്ങിയ യാത്ര പതിയെ ഒരു റിപ്പോർട്ടറുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് മാറുകയായിരുന്നു. ഓരോ പരിപാടിയുടെയും പിന്നിലെ കഥകൾ തേടാനും, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആരാധകരുടെ അനുഭവങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താനും ലോകകപ്പിന്റെ ആഘോഷങ്ങൾ സമൂഹത്തിലുണ്ടാക്കിയ സ്വാധീനം മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള ആകാംക്ഷ എന്നിൽ വളർന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ കൂടുതൽ ഗൗരവത്തോടെ പരിപാടികൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
ഖത്തറിന്റെ വഴികളിലും ഫാൻ സോണുകളിലും സ്റ്റേഡിയങ്ങളുടെ പരിസരങ്ങളിലുമെല്ലാം ചെലവഴിച്ച നിമിഷങ്ങൾ ഇന്നും മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളും സംസ്കാരങ്ങളും ഉള്ളവർ ഒരേ ആവേശത്തിൽ ഒന്നിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ ഫുട്ബാൾ എന്ന കളിയുടെ യഥാർഥ ശക്തി എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി. മത്സരഫലങ്ങളെക്കാൾ വലിയതായിരുന്നു അവിടെ രൂപപ്പെട്ട സൗഹൃദങ്ങളും ഓർമകളും.
ലോകകപ്പിന്റെ ഓരോ ദിവസവും പുതിയ അനുഭവങ്ങളായിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം മത്സരങ്ങൾ കണ്ട് ആവേശം പങ്കിട്ടു. ചിലപ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ ആരാധകരുമായി സംസാരിച്ച് അവരുടെ കഥകൾ കേട്ടു. ചിലപ്പോൾ മാധ്യമപ്രവർത്തകന്റെ കണ്ണിലൂടെ ആ കാഴ്ചകൾ പകർത്തി മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.
ഇന്ന് ലോകം വീണ്ടും ഒരു കാൽപ്പന്തുത്സവത്തിന്റെ ആവേശത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ, ഖത്തർ ലോകകപ്പിന്റെ ആ ഓർമകൾ മനസ്സിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുകയാണ്. ഒരു ബെൽജിയം ഫാൻ ലീഡറായും, സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകനായും, പിന്നീട് കൂടുതൽ സജീവമായ ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകനായും ഞാൻ അനുഭവിച്ച ആ നിമിഷങ്ങൾ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട അധ്യായങ്ങളിലൊന്നായി തുടരും. ഫുട്ബാൾ എനിക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ പാഠം ഇതാണ്; ‘കളി അവസാനിച്ചാലും ഓർമകൾക്ക് അവസാനമില്ല’.
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