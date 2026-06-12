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    Qatar
    Posted On
    date_range 12 Jun 2026 12:12 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Jun 2026 12:12 PM IST

    ഫുട്ബാൾ ഡയറി - ഫു​ട്ബാ​ൾ എ​ന്നെ കൊ​ണ്ടു​പോ​യ വ​ഴി​ക​ൾ

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    ഫുട്ബാൾ ഡയറി - ഫു​ട്ബാ​ൾ എ​ന്നെ കൊ​ണ്ടു​പോ​യ വ​ഴി​ക​ൾ
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    2022 ഖ​ത്ത​ർ ലോ​ക​ക​പ്പ് എ​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ഒ​രു കാ​യി​ക​മേ​ള മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല; മ​റി​ച്ച് പു​തി​യ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും പു​തി​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും എ​ന്നെ ന​യി​ച്ച ഒ​രു വ​ലി​യ യാ​ത്ര​യാ​യി​രു​ന്നു. ബെ​ൽ​ജി​യം ദേ​ശീ​യ ടീ​മി​ന്റെ ഫാ​ൻ ലീ​ഡ​റാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ൾ അ​ത് ഒ​രു ഫു​ട്ബാ​ൾ ആ​രാ​ധ​ക​ന്റെ സ്വ​പ്ന​സാ​ക്ഷാ​ത്കാ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു. ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നെ​ത്തി​യ ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്കൊ​പ്പം ആ​വേ​ശം പ​ങ്കി​ടാ​നും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യു​ള്ള പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നും ബെ​ൽ​ജി​യം ടീ​മി​ന്റെ ആ​രാ​ധ​ക കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ചു. സ്റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ക​ത്തും പു​റ​ത്തും നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ന്ന ആ ​ആ​ഘോ​ഷാ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഇ​ന്നും മ​ന​സ്സി​ൽ മാ​യാ​തെ നി​ൽ​ക്കു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, ലോ​ക​ക​പ്പ് എ​നി​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സ​മ്മാ​നം മ​റ്റൊ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​രു ആ​രാ​ധ​ക​നാ​യി തു​ട​ങ്ങി​യ യാ​ത്ര പ​തി​യെ ഒ​രു റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​റു​ടെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ലേ​ക്ക് മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഓ​രോ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ​യും പി​ന്നി​ലെ ക​ഥ​ക​ൾ തേ​ടാ​നും, വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ആ​രാ​ധ​ക​രു​ടെ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ലോ​ക​ക​പ്പി​ന്റെ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​ക്കി​യ സ്വാ​ധീ​നം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നു​മു​ള്ള ആ​കാം​ക്ഷ എ​ന്നി​ൽ വ​ള​ർ​ന്നു. അ​ങ്ങ​നെ ഞാ​ൻ കൂ​ടു​ത​ൽ ഗൗ​ര​വ​ത്തോ​ടെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ വ​ഴി​ക​ളി​ലും ഫാ​ൻ സോ​ണു​ക​ളി​ലും സ്റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലു​മെ​ല്ലാം ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്നും മ​ന​സ്സി​ൽ തെ​ളി​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. വ്യ​ത്യ​സ്ത ഭാ​ഷ​ക​ളും സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും ഉ​ള്ള​വ​ർ ഒ​രേ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നി​ക്കു​ന്ന കാ​ഴ്ച​ക​ൾ ഫു​ട്ബാ​ൾ എ​ന്ന ക​ളി​യു​ടെ യ​ഥാ​ർ​ഥ ശ​ക്തി എ​ന്നെ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. മ​ത്സ​ര​ഫ​ല​ങ്ങ​ളെ​ക്കാ​ൾ വ​ലി​യ​താ​യി​രു​ന്നു അ​വി​ടെ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട സൗ​ഹൃ​ദ​ങ്ങ​ളും ഓ​ർ​മ​ക​ളും.

    ലോ​ക​ക​പ്പി​ന്റെ ഓ​രോ ദി​വ​സ​വും പു​തി​യ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു. ചി​ല​പ്പോ​ൾ കൂ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്കൊ​പ്പം മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ട് ആ​വേ​ശം പ​ങ്കി​ട്ടു. ചി​ല​പ്പോ​ൾ ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നെ​ത്തി​യ ആ​രാ​ധ​ക​രു​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ച് അ​വ​രു​ടെ ക​ഥ​ക​ൾ കേ​ട്ടു. ചി​ല​പ്പോ​ൾ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ന്റെ ക​ണ്ണി​ലൂ​ടെ ആ ​കാ​ഴ്ച​ക​ൾ പ​ക​ർ​ത്തി മ​റ്റു​ള്ള​വ​രി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചു.

    ഇ​ന്ന് ലോ​കം വീ​ണ്ടും ഒ​രു കാ​ൽ​പ്പ​ന്തു​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ, ഖ​ത്ത​ർ ലോ​ക​ക​പ്പി​ന്റെ ആ ​ഓ​ർ​മ​ക​ൾ മ​ന​സ്സി​ലേ​ക്ക് ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തു​ക​യാ​ണ്. ഒ​രു ബെ​ൽ​ജി​യം ഫാ​ൻ ലീ​ഡ​റാ​യും, സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യും, പി​ന്നീ​ട് കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യ ഒ​രു മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യും ഞാ​ൻ അ​നു​ഭ​വി​ച്ച ആ ​നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വി​ല​പ്പെ​ട്ട അ​ധ്യാ​യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി തു​ട​രും. ഫു​ട്ബാ​ൾ എ​നി​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പാ​ഠം ഇ​താ​ണ്; ‘ക​ളി അ​വ​സാ​നി​ച്ചാ​ലും ഓ​ർ​മ​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​സാ​ന​മി​ല്ല’.

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    TAGS:gulfnewsqatar​gulfnewsmalayalam
    News Summary - The paths that football has taken me
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