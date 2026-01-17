Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Qatar
    Posted On
    date_range 17 Jan 2026 9:07 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Jan 2026 9:08 AM IST

    ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ന്റെ വ​ഴി

    ചെ​റു​ക​ഥ
    ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ന്റെ വ​ഴി
    ജ​നു​വ​രി​യി​ലെ ത​ണു​ത്ത കാ​റ്റ്. ദൂ​ര​ക്കാ​ഴ്ച മ​റ​ക്കു​ന്ന ചെ​റി​യ മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞ്. ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ളെ പോ​ലെ ചി​ത​റി കി​ട​ക്കു​ന്ന ദു​ബൈ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ വൈ​ദ്യു​ത വി​ള​ക്കു​ക​ൾ. സി​ഗ്ന​ലി​ൽ കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ചു​വ​ന്ന ലൈ​റ്റു​ക​ൾ. ആ​ർ​ക്കൊ​ക്കെ​യോ ഉ​ള്ള ഭ​ക്ഷ​ണ​വു​മാ​യി കു​തി​ക്കു​ന്ന ഡെ​ലി​വ​റി ബൈ​ക്കു​ക​ൾ, പ​ല വ​ർ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ മി​ന്നു​ന്ന മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ

    വി​വി​ധ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളു​ടെ​യും നെ​യിം ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ.

    പാ​തി വ​ലി​ച്ചു തീ​ർ​ന്ന സി​ഗ​ര​റ്റ് കൈ​യി​ൽ പി​ടി​ച്ച്, ഫ്ലാ​റ്റി​ന്റെ ജ​നാ​ല​യി​ലൂ​ടെ അ​യാ​ൾ ദൂ​രേ​ക്ക് നോ​ക്കി നി​ന്നു. റൂ​മി​ൽ നി​ന്നും ചെ​റി​യ ശ​ബ്ദ​ത്തി​ൽ ഒ​ഴു​കി വ​രു​ന്ന ഹി​ന്ദി ഗ​സ​ൽ കേ​ൾ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഒ​രു​പാ​ട് പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ നി​റ​ച്ച്, ആ​കാ​ശ​ത്തി​ലൂ​ടെ വി​വി​ധ നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നു​മെ​ത്തി​യും തി​രി​ച്ചു​പോ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ.

    അ​റി​യാ​തെ, അ​യാ​ളു​ടെ ചി​ന്ത​ക​ൾ ബു​ർ​ജ് ഖ​ലീ​ഫ​യേ​ക്കാ​ൾ ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ, വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളേ​ക്കാ​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പ​റ​ന്നു. വീ​ട്ടു​മു​റ്റ​ത്തെ മ​ണ്ണു​വ​ഴി​ക​ൾ, പ​ച്ച​പ്പി​ന്റെ ഗ​ന്ധം,

    സ​ന്ധ്യ​ക്ക് ഉ​മ്മ വി​ളി​ക്കു​ന്ന ശ​ബ്ദം. ഓ​ർ​മ​ക​ൾ... ഒ​രു വാ​തി​ൽ തു​റ​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ അ​ക​ത്തേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു.

    അ​വ​ൻ മ​ന​സ്സി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു: “ന​മ്മ​ൾ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ നേ​ടു​ന്ന​തെ​ല്ലാം കൈ​ക​ളി​ല​ല്ല, ഹൃ​ദ​യം സ​ഹി​ക്കേ​ണ്ട ഭാ​ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്.” “ദൂ​രം ന​മ്മ​ളെ ശ​ക്ത​രാ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് എ​ല്ലാ​വ​രും പ​റ​യും,

    പ​ക്ഷേ ചി​ല ദൂ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​മ്മ​ളെ കൂ​ടു​ത​ൽ നി​ശ്ശ​ബ്ദ​രാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.”

    “പ​ല​പ്പോ​ഴും വി​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത് ധൈ​ര്യ​മ​ല്ല, തു​ട​രു​ക​യാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സ​ഹ​നം.”

    ജീ​വി​തം അ​വ​നെ മു​ന്നോ​ട്ട് ത​ള്ളി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴും, അ​വ​ൻ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി -സ്വ​ന്ത​മെ​ന്ന് വി​ളി​ക്കു​ന്ന ഒ​രി​ടം ന​മ്മ​ൾ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​മ​ല്ല, ഭാ​ര്യ​യും കു​ട്ടി​ക​ളും കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന

    മ​ന​സ്സ് എ​പ്പോ​ഴും മ​ട​ങ്ങി​പ്പോ​കാ​ൻ ത​യാ​റാ​കു​ന്ന ഇ​ട​മാ​ണ്.

    ഓ​ർ​മ​ക​ൾ അ​വ​നെ പി​ടി​ച്ചു​നി​ർ​ത്തി​യി​ല്ല, അ​വ​യെ അ​വ​ൻ വി​ട്ടു​മാ​റി​യു​മി​ല്ല. അ​വ ശാ​ന്ത​മാ​യി കൂ​ടെ​യി​രു​ന്നു -ജീ​വി​തം മു​ഴു​വ​ൻ ന​ട​ത്തേ​ണ്ട യാ​ത്ര​ക്ക് അ​വ​ൻ മ​നു​ഷ്യ​നാ​യി തു​ട​രാ​ൻ

    വേ​ണ്ട തെ​ളി​വു​പോ​ലെ.

    റൂ​മി​ൽ നി​ന്നും അ​യാ​ളു​ടെ ഇ​ഷ്ട ഗാ​യ​ക​ന്റെ പാ​ട്ടി​ന്റെ നേ​ർ​ത്ത വ​രി​ക​ൾ മെ​ല്ലെ ഒ​ഴു​കി വ​ന്നു

    “നി​ക് ലോ​ന ബേ​ന​ക സ​മാ​നാ ഖ​രാ​ബ് ഹെ…

