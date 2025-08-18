Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    18 Aug 2025 12:32 PM IST
    18 Aug 2025 12:32 PM IST

    മ​ഹ​ല്ല് സാ​ര​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി

    മ​ഹ​ല്ല് സാ​ര​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി
    ഖ​ത്ത​റി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ വി​ല്യാ​പ്പ​ള്ളി മ​യ്യ​ന്നൂ​ർ മ​ഹ​ല്ല് സാ​ര​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണം

    ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ വി​ല്യാ​പ്പ​ള്ളി മ​യ്യ​ന്നൂ​ർ മ​ഹ​ല്ല് സാ​ര​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ബി​ൻ മ​ഹ്മൂ​ദു​ള്ള കാ​ര​വ​ൻ റെ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ൽ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. മ​യ്യ​ന്നൂ​ർ മ​ഹ​ല്ല് ക​മ്മി​റ്റി ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി മെം​ബ​ർ ത​ട്ടാ​ൻ​കു​നി അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം, മു​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ എം.​പി.​എം.​സി പ്ര​തി​നി​ധി ജ​ലീ​ൽ മാ​ക്ക​നാ​രി എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​നാ​ർ​ഥം ദോ​ഹ​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്.

    ഒ.​ടി. ഇ​സ്മാ​യി​ലി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ വി​ല്യാ​പ്പ​ള്ളി മു​സ് ലിം ​ജ​മാ​അ​ത്ത് ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ൽ​മാ​ൻ മു​ണ്ടി​യാ​ട്ട് യോ​ഗം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    മ​യ്യ​ന്നൂ​ർ മ​ഹ​ല്ല് സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ നി​ർ​ധ​ര​രാ​യ പാ​വ​പ്പെ​ട്ട രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള മ​രു​ന്നു​ക​ൾ, ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ, ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​കം എ​ന്നി​വ കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടു​ള്ള കൈ​ത്താ​ങ്ങ് പ​ദ്ധ​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ​ൻ.​എ​ച്ച്. ഷ​മീം യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. മ​ഹ​ലി​ന്റെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പു​രോ​ഗ​തി​ക്കാ​യി രൂ​പം ന​ൽ​കി​യ എ​ജു​കെ​യ​ർ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വി​ങ് ഹാ​ദി​യ സെ​ന്റ​റു​മാ​യി കൈ​കോ​ർ​ത്ത് സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കാ​യി സി.​സി.​ഐ.​പി ഹി​മാ​യ കോ​ഴ്സി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന പു​രോ​ഗ​തി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ​ലാം മാ​ക്ക​നാ​രി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഭ​ദ്ര​ത​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ മാ​സം തോ​റു​മു​ള്ള വി​ഭ​വ​സ​മാ​ഹ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ക​ള​ക്ഷ​ൻ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷാ​നി​ബ് വാ​രി പ​റ​മ്പ​ത്ത് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ മ​ഹ​ല്ല് നി​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​ത്തു​ചേ​രാ​ൻ സ്നേ​ഹ​യാ​ത്ര സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ഇ​ർ​ഷാ​ദ് ഒ.​ടി (ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ), സ​ജീ​ർ മ​ല​യി​ൽ (ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ), സി.​സി. നൗ​ഫ​ൽ (ട്ര​ഷ​റ​ർ) എ​ന്നി​വ​രെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജാ​ഷി​ർ മാ​ക്ക​നാ​രി സ്വാ​ഗ​ത​വും ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ജീ​ർ മ​ല​യി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​വ​ത​ര​ണ​വും ഇ​ദ് രീ​സ് ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ഒ.​ടി പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യും ട്ര​ഷ​റ​ർ മു​ഹൈ​മി​ൻ ക​യ്യാ​ല ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - The palace welcomed the charioteers
