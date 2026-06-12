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    Qatar
    Posted On
    date_range 12 Jun 2026 11:33 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Jun 2026 11:33 AM IST

    കെ.​കെ എ​ന്ന ബ​ഹു​മു​ഖ പ്ര​തി​ഭ

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    കെ.​കെ എ​ന്ന ബ​ഹു​മു​ഖ പ്ര​തി​ഭ
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    കെ.​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ഹി​ബ്

    ദോഹ: അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ, മി​ക​ച്ച സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ, ക​റ​പു​റ​ളാ​ത്ത രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ, ശ്ര​ദ്ധേ​യ​നാ​യ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ -സാ​മൂ​ഹ്യ - സാം​സ്‌​കാ​രി​ക - രം​ഗ​ത്തെ സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യം എ​ന്നി നി​ല​ക​ളി​ൽ ത​ന​താ​യ വ്യ​ക്തി​മു​ദ്ര പ​തി​പ്പി​ച്ച​യാ​ളാ​യി​രു​ന്നു ‘കെ.​കെ’ എ​ന്ന ര​ണ്ട​ക്ഷ​ര​ത്തി​ൽ അ​റി​യ​പ്പെ​ട്ട കെ.​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ സാ​ഹി​ബ്‌.

    സ്നേ​ഹ നി​ർ​ഭ​ര​മാ​യ പെ​രു​മാ​റ്റം കൊ​ണ്ടും വ​ശ്യ​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ കൊ​ണ്ടും ഏ​വ​ർ​ക്കും ആ​ദ​ര​ണീ​യ​നാ​യ കെ.​കെ യു​ടെ വി​യോ​ഗം തീ​രാ​ന​ഷ്ട​മാ​ണ്. നാ​ന​ജാ​തി മ​ത​സ്ഥ​ർ ബ​ഹു​മാ​നി​ച്ചി​രു​ന്ന കെ.​കെ എ​ന്ന ബ​ഹു മു​ഖ​പ്ര​തി​ഭ ഇ​നി ഓ​ർ​മ​ക​ളാ​യി മ​റ​യു​ക​യാ​ണ്.

    മു​തി​ര്‍ന്ന മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​നാ​യും മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് നേ​താ​വാ​യും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ-​സാ​മൂ​ഹി​ക രം​ഗ​ത്തെ സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യ​വു​മാ​യി അ​ര നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ കാ​ലം നി​റ​ഞ്ഞു നി​ന്ന കെ.​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പു​ല​ര്‍ച്ചെ 4.50 നാ​ണു ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    ച​ന്ദ്രി​ക മു​ന്‍ റ​സി​ഡ​ന്റ് എ​ഡി​റ്റ​റും ലീ​ഗ് ടൈം​സ് മു​ന്‍ പ​ത്രാ​ധി​പ​രു​മാ​യി സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്‌​മാ​ന്‍ ബാ​ഫ​ഖി ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ശ്വ​സ്ത​നും ശി​ഷ്യ​നു​മാ​യി​രു​ന്ന പ​രേ​ത​ൻ യൂ​ത്ത് ലീ​ഗി​ന്റെ മു​ന്‍ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    1936 ജൂ​ണ്‍ 20-ന് ​മാ​ഹി പെ​രി​ങ്ങാ​ടി​യി​ല്‍ ര​യ​രോ​ത്ത് അ​ബ്ദു​വി​ന്റെ​യും നാ​ലു​ക​ണ്ടി ആ​ശാ​രി​ന്റെ വി​ടെ ബീ​വി​യു​ടെ​യും മ​ക​നാ​യാ​ണ് ജ​ന​നം. ന്യൂ ​മാ​ഹി മ​യ്യ​ല​വി​യ്യ മ​ദ്റ​സ ഹൈ​സ്‌​കൂ​ളി​ല്‍ പ്രാ​ഥ​മി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​വും മ​ട​പ്പ​ള്ളി കോ​ള​ജി​ല്‍ നി​ന്ന് ബി.​എ​സ്.​സി ബി​രു​ദ​വും നേ​ടി. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യി​രി​ക്കെ ത​ന്നെ എം.​എ​സ്.​എ​ഫ് വ​ഴി രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലേ​ക്കു ക​ട​ന്നു. മ​ട​പ്പ​ള്ളി കോ​ള​ജ് എം.​എ​സ്.​എ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യും, പെ​രി​ങ്ങാ​ടി​യി​ലെ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​നാ​യും പ​ദ​വി വ​ഹി​ച്ചു രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലേ​ക്കു കാ​ലെ​ടു​ത്തു വെ​ച്ചു. അ​ക്കാ​ല​ത്തു​ത​ന്നെ ച​ന്ദ്രി​ക​യു​ടെ മാ​ഹി പ്രാ​ദേ​ശി​ക ലേ​ഖ​ക​നാ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    ബി​രു​ദ​പ​ഠ​ന​ത്തി​നു ശേ​ഷം സ​ഹോ​ദ​രീ ഭ​ര്‍ത്താ​വി​നോ​ടൊ​പ്പം വ്യാ​പാ​ര​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടു പാ​ല​ക്കാ​ട്ടെ​ത്തി​യ കെ.​കെ അ​വി​ടെ​യും പൊ​തു​രം​ഗ​ത്തു സ​ജീ​വ​മാ​യി. പാ​ല​ക്കാ​ട് ച​ന്ദ്രി​ക ജി​ല്ലാ ലേ​ഖ​ക​ന്‍, അ​വി​ഭ​ക്ത മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചു. പി​ന്നീ​ട് അ​ബ്ദു​റ​ഹ്‌​മാ​ന്‍ ബാ​ഫ​ഖി ത​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സി.​കെ.​പി. ചെ​റി​യ മ​മ്മു​ക്കേ​യി സാ​ഹി​ബി​ന്റെ​യും നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ബി​സി​ന​സ് ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചു കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടേ​ക്കു പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​മേ​ഖ​ല മാ​റ്റി.

    മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ഫീ​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യും ച​ന്ദ്രി​ക കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ന്യൂ​സ് ബ്യൂ​റോ ചീ​ഫാ​യും പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചു. 1968ല്‍ ​യൂ​ത്ത് ലീ​ഗി​ന്റെ സം​സ്ഥാ​ന നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലേ​ക്കും പി​ന്നീ​ട് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്കും എ​ത്തി. 1975ല്‍ ​പാ​ര്‍ട്ടി പി​ള​ര്‍ന്ന​പ്പോ​ള്‍ അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യാ ലീ​ഗി​ലേ​ക്കു പോ​യ കെ.​കെ. പി​ന്നീ​ടു അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ ലീ​ഗി​ന്റെ മു​ഖ​പ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്ന ‘ലീ​ഗ് ടൈം​സി’​ന്റെ പ​ത്രാ​ധി​പ​രു​മാ​യി.

    1985ല്‍ ​ലീ​ഗ് ല​യ​ന​ത്തി​നു ശേ​ഷം ച​ന്ദ്രി​ക​യി​ല്‍ അ​സോ​സി​യേ​റ്റ് എ​ഡി​റ്റ​റാ​യി തി​രി​ച്ചെ​ത്തി. ച​ന്ദ്രി​ക എ​റ​ണാ​കു​ളം എ​ഡി​ഷ​ന്‍ സ്ഥാ​പ​ക റ​സി​ഡ​ന്റ് എ​ഡി​റ്റ​റാ​യാ​ണ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ജീ​വി​ത​ത്തി​ല്‍ നി​ന്നും വി​ര​മി​ച്ച​ത്. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് പ്ര​സ് ക്ല​ബ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, പ​ത്ര​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക യൂ​നി​യ​ന്‍ ദേ​ശീ​യ സ​മി​തി അം​ഗം എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ലും പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ത്തി​നൊ​പ്പം വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ-​ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ രം​ഗ​ത്തും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്തി​മു​ദ്ര പ​തി​പ്പി​ച്ചു. തി​രൂ​ര്‍, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സൗ​ത്ത്, പെ​രി​ങ്ങ​ളം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്ന് കേ​ര​ള നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്കു മ​ത്സ​രി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും വി​ജ​യി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. മു​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി. ​എ​ച്ച്. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ കോ​യ സാ​ഹി​ബി​നെ​തി​രെ അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യാ ലീ​ഗ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി മ​ത്സ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    മ​ത്തി​പ്പ​റ​മ്പ് ഹി​ദാ​യ​ത്തു​ല്‍ അ​നാം ജു​മാ മ​സ്ജി​ദി​ന്റെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന്‍ ഓ​ഫ് മു​സ്‍ലിം ഓ​ര്‍ഫ​നേ​ജ് കോ​ള​ജ​സ്, പെ​രി​ങ്ങ​ത്തൂ​ര്‍ ദ​ര്‍സ് യ​തീം​ഖാ​ന, ക​ണ്ണൂ​ര്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ ഓ​ഫ് ഓ​ര്‍ഫ​നേ​ജ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ചാ​രി​റ്റ​ബി​ള്‍ ഇ​ന്‍സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട്, ക​ണ്ണൂ​ര്‍ മൈ​നോ​റി​റ്റി എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ന​ല്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്‍.​എ.​എം. ആ​ര്‍ട്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് സ​യ​ന്‍സ് കോ​ള​ജ് ക​ല്ലി​ക്ക​ണ്ടി, പെ​രി​ങ്ങ​ത്തൂ​ര്‍ ബി.​എ​ഡ് കോ​ള​ജ്, ടി.​ടി.​ഐ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ മാ​നേ​ജ​ര്‍, എ​സ്.​എം.​എ​ഫ്. ക​ണ്ണൂ​ര്‍ ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, ത​ല​ശ്ശേ​രി രാ​ജീ​വ് ഗാ​ന്ധി കോ-​ഓ​പ​റേ​റ്റി​വ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ല്‍ ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍, തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളും വ​ഹി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് നാ​ഷ​ന​ല്‍ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ഖ​ത്ത​റി​ലെ സ​ഫാ​രി ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ വൈ​സ് ചെ​യ​ര്‍മാ​നു​മാ​യ സൈ​നു​ല്‍ ആ​ബി​ദി​ന്റെ സ​ഹോ​ദ​രി സൈ​ന​ബ ഹ​ജ്ജു​മ്മ​യാ​ണ് ഭാ​ര്യ. മ​ക്ക​ള്‍: നി​സാ​ര്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് (ഗ്രാ​മ​ത്തി), ജാ​ഫ​ര്‍ഖാ​ന്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് (ചൊ​ക്ലി), സ​റീ​ന (വ​ട​ക​ര), അ​ബ്ദു​ല്‍ അ​സീ​സ് (മ​ത്തി​പ്പ​റ​മ്പ്), ഫൈ​സ​ല്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് (ചെ​മ്പാ​ട്), ജ​സീ​ല (പെ​രി​ങ്ങാ​ടി), സാ​ജി​ദ (ക​തി​രൂ​ര്‍), ഷ​ഫീ​ന (കൈ​വേ​ലി​ക്ക​ല്‍), സ​ഫൂ​റ (കൈ​നാ​ട്ടി, വ​ട​ക​ര), സു​ഫൈ​റ, സു​മ​യ്യ (കൂ​രാ​റ).

    മ​രു​മ​ക്ക​ള്‍: അ​സ്മ നി​സാ​ര്‍, സീ​ന​ത്ത് ജാ​ഫ​ര്‍, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശാ​ഫി, ന​ദീ​റ അ​സീ​സ്, റ​ജ്ന ഫൈ​സ​ല്‍, നൗ​ഷാ​ദ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഫീ​ഖ്, ഹാ​രി​സ്, ജാ​ബി​ര്‍, ഷാ​ന​വാ​സ്, അ​ബ്ദു​ല്‍ മ​ജീ​ദ്.

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    TAGS:gulfnewsqatar​gulfnewsmalayalam
    News Summary - The multifaceted talent of K.K.
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