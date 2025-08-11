Begin typing your search above and press return to search.
    Qatar
    Posted On
    date_range 11 Aug 2025 10:12 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2025 10:12 AM IST

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ സ​മ്മ​ർ സ്റ്റു​ഡ​ന്റ് സെ​ന്റ​റു​ക​ൾ സ​മാ​പി​ച്ചു

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ സ​മ്മ​ർ സ്റ്റു​ഡ​ന്റ് സെ​ന്റ​റു​ക​ൾ സ​മാ​പി​ച്ചു
    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ​മ്മ​ർ സ്റ്റു​ഡ​ന്റ് സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഒ​രു മാ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന സ​മ്മ​ർ സ്റ്റു​ഡ​ന്റ് സെ​ന്റ​റു​ക​ൾ സ​മാ​പി​ച്ചു. കാ​യി​ക യു​വ​ജ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യും വി​വി​ധ സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, സാം​സ്കാ​രി​ക, സാ​മൂ​ഹി​ക സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യും സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് എ​ട്ട് പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ 1800ല​ധി​കം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.



    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ വ്യ​ക്തി​പ​ര​വും നേ​തൃ​പ​ര​വു​മാ​യ ക​ഴി​വു​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക, ദേ​ശീ​യ സ്വ​ത്വ​വും പൗ​ര​ത്വ​ത്തി​ന്റെ​യും സാ​മൂ​ഹി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ​യും മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ക, സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക ചി​ന്താ​ശേ​ഷി വ​ള​ർ​ത്തു​ക, മാ​ന​സി​ക​വും -ശാ​രീ​രി​ക​വു​മാ​യ ക്ഷേ​മം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് വേ​ന​ല​വ​ധി​ക്കാ​ല​ത്ത് സ​മ്മ​ർ സ്റ്റു​ഡ​ന്റ് സെ​ന്റ​ർ പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    ഉ​യ​ർ​ന്ന പ​രി​ശീ​ല​നം ല​ഭി​ച്ച അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റി​വ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ സേ​വ​നം പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നും അ​വ പ​രി​പോ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും പൊ​തു -സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​മു​ള്ള അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ടം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ക​ല, സം​സ്കാ​രം, സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത, ഡി​സൈ​ൻ, സു​സ്ഥി​ര​ത, കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​നം, ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, സ​യ​ൻ​സ്, ടെ​ക്നോ​ള​ജി, സോ​ഷ്യ​ൽ ആ​ക്ടി​വി​റ്റീ​സ്, ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് സ്കി​ൽ​സ് എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ 550ല​ധി​കം വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    കാ​യി​കം, ആ​രോ​ഗ്യം, പോ​ഷ​കാ​ഹാ​രം, സൈ​ബ​ർ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സൊ​ലൂ​ഷ​ൻ​സ്, ദേ​ശീ​യ സ്വ​ത്വ​വും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് പെ​യി​ന്റി​ങ് -ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഡി​സൈ​ൻ വ​ർ​ക്ക്ഷോ​പ്പു​ക​ൾ, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ഗാ​യ​ക​സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണം, ആ​രോ​ഗ്യ, വി​നോ​ദ, കാ​യി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം എ​ന്നി​വ​യും പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ത്തി.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഈ ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ച​താ​യി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പി​ന്റെ സ്കൂ​ൾ -വി​ദ്യാ​ർ​ഥി വി​ഭാ​ഗം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മ​ർ​യം അ​ലി അ​ൽ ന​സി​ഫ് അ​ൽ ബു​ഐ​നൈ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ​മ്പ്ര​ദാ​യ​ത്തെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കാ​നും ദേ​ശീ​യ ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി​യോ​ടും സാ​മൂ​ഹി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളോ​ടു​മു​ള്ള ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ഭാ​വി വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ നേ​രി​ടാ​ൻ ക​ഴി​വു​ള്ള ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​മു​ള്ള ഒ​രു ത​ല​മു​റ​യെ വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് സ​മ്മ​ർ സ്റ്റു​ഡ​ന്റ് സെ​ന്റ​റു​ക​ളെ​ന്ന് അ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    TAGS:SummerQatar NewsCentral Ministry of Higher Educationgulfnewsmalayalam
    News Summary - The Ministry of Higher Education's Summer Student Centers have concluded
