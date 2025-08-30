Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    30 Aug 2025 11:47 AM IST
    30 Aug 2025 11:48 AM IST

    ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ‘ബാ​ക്ക് ടു ​സ്കൂ​ൾ’ പ​രി​പാ​ടി

    5000ത്തി​ല​ധി​കം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു
    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ബാ​ക്ക് ടു ​സ്കൂ​ൾ പ​രി​പാ​ടി​ക്കെ​ത്തി​യ​വ​ർ

    ദോ​ഹ: പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്റെ മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ‘ബാ​ക്ക് ടു ​സ്കൂ​ൾ’ പ​രി​പാ​ടി വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വി​ദ​ഗ്ധ​ർ, അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ, മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ തു​ട​ങ്ങി 5000ത്തി​ല​ധി​കം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.


    പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും വി​ജ്ഞാ​ന കൈ​മാ​റ്റ​ത്തി​നും ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കി ബാ​ക്ക് ടു ​സ്കൂ​ൾ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ട്രെ​യി​നി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് സെ​ന്റ​ർ പ്ര​ത്യ​ക പ​രി​പാ​ടി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.യാ​സ​ർ അ​ൽ ഹു​സൈ​മി, തു​ബി​യ അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫി, ഡോ. ​അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ ഹ​ർ​മി, ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ൽ നാ​സ​ർ ഫ​ക്രു, അ​ലാ അ​ൽ അ​സ്ഫോ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്രാ​ദേ​ശി​ക -അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ ന​യി​ച്ച നി​ര​വ​ധി ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​ക​ളും പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്നു.വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള പ​ഠ​ന വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ‘സ​ക്സ​സ്ഫു​ൾ ബി​ഗി​നി​ങ്’ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ബി​രു​ദ​ധാ​രി​ക​ളെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. വാ​ർ​ഷി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സം​ഗ​മം, അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ പ്രോ​ജ​ക്ട് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം, പ്ര​ത്യേ​ക ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​ക​ൾ, കു​ടും​ബ- സൗ​ഹൃ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള ഒ​രു പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മാ​ണ് ബാ​ക്ക് ടു ​സ്കൂ​ളെ​ന്ന് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​വു​ള്ള ഒ​രു ത​ല​മു​റ​യെ വാ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കു​ക എ​ന്ന ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ വി​ഷ​ൻ 2030ന് ​അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന്റെ നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്താ​നും സ​മൂ​ഹി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന​ട​ത്തു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    News Summary - The Ministry of Education's 'Back to School' program was a highlight.
