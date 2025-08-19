Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    19 Aug 2025 6:30 AM IST
    19 Aug 2025 6:30 AM IST

    വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം സെ​മി​നാ​ർ ന​ട​ത്തി

    വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം സെ​മി​നാ​ർ ന​ട​ത്തി
    വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സെ​മി​നാ​റി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വാ​ണി​ജ്യ നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യു​മാ​യു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​ർ​ദി​ഷ്ട പാ​പ്പ​ര​ത്ത നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ ക​ര​ടി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് സെ​മി​നാ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    നി​യ​മ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഓ​ഡി​റ്റ​ർ​മാ​ർ, ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ന്റു​മാ​ർ, സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി 60ൽ ​അ​ധി​കം പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ സെ​മി​നാ​റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കൂ​ടാ​തെ, ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത വി​ദ​ഗ്ധ​രും സ്പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റു​ക​ളും സെ​മി​നാ​റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ നി​യ​മ​കാ​ര്യ വ​കു​പ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സെ​മി​നാ​റി​ൽ, നി​ർ​ദി​ഷ്ട ക​ര​ട് നി​യ​മ​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളും നി​യ​മ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

