Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 12:30 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 12:30 PM IST

    സ​കാ​ത് സ​ഹാ​യ​മാ​യി ഔ​ഖാ​ഫ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന​ൽ​കി​യ​ത് നാ​ല് കോ​ടി റി​യാ​ൽ

    സ​കാ​ത് സ​ഹാ​യ​മാ​യി ഔ​ഖാ​ഫ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന​ൽ​കി​യ​ത് നാ​ല് കോ​ടി റി​യാ​ൽ
    ദോ​ഹ: ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക മ​ത​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​മാ​യ ഔ​ഖാ​ഫി​ന്റെ സ​കാ​ത് വി​ഭാ​ഗം ജൂ​ലൈ മാ​സ​ത്തി​ൽ ന​ൽ​കി​യ​ത് 40,336,734 ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ലി​ന്റെ (96 കോ​ടി രൂ​പ) സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം.

    രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള 4,500 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് ഈ ​സ​ഹാ​യ​മെ​ത്തി​ച്ച​ത്. സ​കാ​ത് ദാ​താ​ക്ക​ളു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നും മ​ത​പ​ര​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി അ​തി​ന്റെ യ​ഥാ​ർ​ഥ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് ​സ​കാ​ത് വി​ത​ര​ണ വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി സ​ഈ​ദ് ഹാ​ദി അ​ൽ മാ​രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജൂ​ലൈ​യി​ൽ ര​ണ്ട് പ്ര​ധാ​ന കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക​ളാ​യി തി​രി​ച്ചാ​ണ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്. ഒ​ന്നാ​മ​താ​യി, ഭ​ക്ഷ​ണം, പാ​ർ​പ്പി​ടം, ഉ​പ​ജീ​വ​ന​മാ​ർ​ഗം എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള അ​ടി​സ്ഥാ​ന ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നാ​യി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന പ​തി​വ് പ്ര​തി​മാ​സ സ​ഹാ​യ​മാ​ണ്. ഇ​തി​നാ​യി 1.63 കോ​ടി ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ലാ​ണ് നീ​ക്കി​വെ​ച്ച​ത്.

    ചി​കി​ത്സ സ​ഹാ​യം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഫീ​സ്, ക​ട​ങ്ങ​ൾ തീ​ർ​ക്കു​ക, വീ​ട് നി​ർ​മാ​ണ സ​ഹാ​യം, ഖ​ത്ത​റി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ഗ​സ്സ​യി​ലെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​ഹാ​യം എ​ന്നി​വ അ​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ് ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ആ​കെ 2.4 കോ​ടി ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ൽ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചു.

    ഖ​ത്ത​റി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് എ​ല്ലാ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്നും ഓ​രോ കേ​സും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചും അ​ർ​ഹ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യ​ശേ​ഷ​വു​മാ​ണ് സ​ഹാ​യം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ​സ​കാ​ത് വി​ത​ര​ണ വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി പ​റ​ഞ്ഞു. ​സ​ഹാ​യ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ വ​കു​പ്പി​ന്റെ വെ​ബ്സൈ​റ്റ് വ​ഴി സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    News Summary - The Ministry of Awqaf provided 40 million riyals in Zakat assistance
