    5 Dec 2025 7:41 AM IST
    5 Dec 2025 7:41 AM IST

    ഗൾഫ് ഐക്യത്തിന് പ്രാധാന്യം

    ഗൾഫ് ഐക്യത്തിന് പ്രാധാന്യം
    ദോ​ഹ: ഗ​ൾ​ഫ് ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്‍റെ സ​ന്ദേ​ശം പ​ങ്കു​വെ​ച്ച് 46ാമ​ത് ജി.​സി.​സി ഉ​ച്ച​കോ​ടി. അം​​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ രാ​ഷ്ട്ര​നേ​താ​ക്ക​ളും പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ഭാ​​ഗ​മാ​യ സ​മ്മി​റ്റി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​ൻ രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ സ്ഥി​ര​ത, സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​ഭി​വൃ​ദ്ധി, സു​ര​ക്ഷാ സ​ഹ​ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ​യും രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ദേ​ശീ​യ പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക എ​ന്ന​തി​ലും ഊ​ന്നി​യാ​ണ് ഉ​ച്ച​കോ​ടി ന​ട​ന്ന​ത്. ജ​റൂ​സ​ലം ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യി സ്വ​ത​ന്ത്ര ഫ​ല​സ്തീ​ൻ നി​ർ​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഉ​ച്ച​കോ​ടി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​റാ​ന്‍റെ​യും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്‍റെ​യും ഖ​ത്ത​ർ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ ഉ​ച്ച​കോ​ടി അ​പ​ല​പി​ച്ചു.

    ഖ​ത്ത​റി​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി​യാ​ണ് ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് അ​ൽ സ​ഈ​ദ്, സൗ​ദി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ, കു​വൈ​ത്ത് അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹ്, യു.​എ.​ഇ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മ​ൻ​സൂ​ർ ബി​ൻ സാ​യി​ദ് അ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ എ​ന്നി​വ​രും പ്ര​ത്യേ​ക അ​തി​ഥി​യാ​യി ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ജോ​ർ​ജ് മെ​ലോ​ണി​യും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ക​സ്റ്റം​സ് യൂ​നി​യ​നും ഗ​ൾ​ഫ് കോ​മ​ൺ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് പ​ദ്ധ​തി​യും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​മെ​ന്നും സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ, പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജം, മ​റ്റ് സു​പ്ര​ധാ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്നും ഉ​ച്ച​കോ​ടി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

