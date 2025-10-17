Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 17 Oct 2025 6:34 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Oct 2025 6:34 AM IST

    ഹൊ​റാ​സി​സ് ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്ക് സ​മാ​പ​നം

    ഐ.​ബി.​പി.​സി ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് താ​ഹ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു
    ഹൊ​റാ​സി​സ് ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്ക് സ​മാ​പ​നം
    ബ്ര​സീ​ലി​ലെ സാ​വോ പോ​ളോ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ഹൊ​റാ​സി​സ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ഐ.​ബി.​പി.​സി ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് താ​ഹ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം

    ദോ​ഹ: സം​രം​ഭ​ക​ർ, ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ, ആ​ഗോ​ള ചി​ന്ത​ക​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം പ്ര​മു​ഖ​രെ ഒ​രു​മി​ച്ചു​ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും സ്വാ​ധീ​ന​മു​ള്ള ഉ​ന്ന​ത​ത​ല സ​മ്മേ​ള​ന​മാ​യ 10ാമ​ത് ഹൊ​റാ​സി​സ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഉ​ച്ച​കോ​ടി ബ്ര​സീ​ലി​ലെ സാ​വോ പോ​ളോ​യി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​യെ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക" എ​ന്ന പ്ര​മേ​യം മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ് 10ാമ​ത് ഉ​ച്ച​കോ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഹൊ​റാ​സി​സ് ആ​ഗോ​ള ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ബി​സി​ന​സ് ആ​ൻ​ഡ് പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ (ഐ.​ബി.​പി.​സി) ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും വ​ത്നാ​ൻ ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്സ് ക​ൺ​സ​ൽ​ട്ട​ന്റു​മാ​യ താ​ഹ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഖ​ത്ത​റി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഏ​ക പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത താ​ഹ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ വി​വി​ധ സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. അ​ദ്ദേ​ഹം പ​ങ്കു​വെ​ച്ച ചി​ന്ത​ക​ളെ​യും സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളെ​യും ഹൊ​റാ​സി​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​ഫ്രാ​ങ്ക് ജൂ​ർ​ഗ​ൻ റി​ച്ച്റ്റ​ർ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ധ്രു​വീ​ക​ര​ണം, വി​ഭ​വ ദൗ​ർ​ല​ഭ്യം, കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ്യ​തി​യാ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ പ​ര​സ്പ​ര സ​ഹ​ക​ര​ണ​മു​ണ്ടാ​കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം സെ​ഷ​നി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി.

