Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightചൂ​ട് കൂ​ടു​ന്നു;...
    Qatar
    Posted On
    date_range 7 Aug 2025 12:22 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2025 12:22 PM IST

    ചൂ​ട് കൂ​ടു​ന്നു; കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സു​​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    ചൂ​ട് കൂ​ടു​ന്നു; കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സു​​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം
    cancel

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ൽ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ താ​പ​നി​ല ഉ​യ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളെ​യോ പ്രാ​യ​മാ​യ​വ​രെ​യോ വെ​യി​ല​ത്ത് പാ​ര്‍ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​നി​ച്ചാ​ക്കി പു​റ​ത്തു​പോ​ക​രു​തെ​ന്ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി ഹ​മ​ദ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ. കു​ട്ടി​ക​ളെ കു​റ​ഞ്ഞ നേ​ര​ത്തേ​ക്കു​പോ​ലും കാ​റി​ൽ ത​നി​ച്ചാ​ക്കി പോ​കു​ന്ന​ത് അ​പ​ക​ട​മാ​ണെ​ന്ന് ഹ​മ​ദ്​ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു കീ​ഴി​ലെ ഇ​ഞ്ചു​റി പ്രി​വ​ൻ​ഷ​ൻ പ്രോ​ഗ്രാം (എ​ച്ച്.​ഐ.​പി.​പി) മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്ത്​ ചൂ​ട്​ കൂ​ടി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​നാ​വ​ശ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത യാ​ത്ര​ക​ളും പു​റ​ത്തെ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളും ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ഏ​റ്റ​വും ഉ​ചി​തം.

    പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന കാ​റി​നു​ള്ളി​ലെ താ​പ​നി​ല പെ​ട്ടെ​ന്ന് ഉ​യ​രു​മെ​ന്നും ഒ​രു​പ​ക്ഷേ, പു​റ​ത്തെ താ​പ​നി​ല​യേ​ക്കാ​ൾ വ​ള​രെ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി​രി​ക്കും കാ​റി​നു​ള്ളി​ലെ​ന്നും ഹ​മ​ദ് ഇ​ൻ​ജു​റി പ്രി​വ​ൻ​ഷ​ൻ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന്റെ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സോ​ള​ർ സെ​ക​യാ​ൻ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. സാ​ധാ​ര​ണ ചൂ​ടു​ള്ള ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പോ​ലും വാ​ഹ​ന​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ മി​നി​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക​കം താ​പ​നി​ല അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ അ​വ​സ്ഥ​യി​ലെ​ത്തും. ഇ​ത് കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഹീ​റ്റ് സ്ട്രോ​ക്, പ​നി, നി​ർ​ജ​ലീ​ക​ര​ണം, അ​പ​സ്മാ​രം തു​ട​ങ്ങി മ​ര​ണം​വ​രെ​യു​ള്ള അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യാ​ക്കാം.

    അ​ഞ്ചു വ​യ​സ്സി​നു താ​ഴെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളെ ഇ​ത് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കും. കാ​ര​ണം മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ​രീ​രം ചൂ​ടി​നെ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ആ​ഗി​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്നു. കു​ട്ടി​ക​ളെ​പ്പോ​ലെ ത​ന്നെ, വ​യോ​ധി​ക​ർ​ക്കും ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​മാ​യി വി​വി​ധ രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​കൊ​ണ്ട് പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും സ​മാ​ന​മാ​ണ് അ​വ​സ്ഥ. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ചൂ​ടു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട രോ​ഗ​ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടാ​ൽ ഉ​ട​ന​ടി അ​വ​രെ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്ക് മാ​റ്റി​നി​ർ​ത്തു​ക​യോ ത​ണ​ലി​ൽ വി​ശ്ര​മി​ക്കാ​നോ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക, വെ​ള്ളം കു​ടി​ക്കാ​ൻ ന​ൽ​കു​ക​യും വേ​ണം.

    അ​ടി​യ​ന്ത​ര മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി 999 വി​ളി​ക്കാം. ശ​രീ​രം ചൂ​ടാ​കാ​തി​രി​ക്കാ​ന്‍ ദാ​ഹ​മി​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ പോ​ലും ധാ​രാ​ളം വെ​ള്ളം കു​ടി​ക്ക​ണം. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ നി​ര്‍ജ​ലീ​ക​ര​ണം മൂ​ലം വ​ലി​യ ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ണ്ടാ​ക്കും. ഇ​ട​ക്കി​ടെ ത​ണു​ത്ത വെ​ള്ള​ത്തി​ല്‍ മു​ഖം ക​ഴു​കു​ന്ന​ത് ന​ല്ല​താ​ണ്. ഇ​ത്ത​രം സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളെ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ വെ​ള്ളം കു​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം. കാ​റി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​​മ്പോ​ഴും വെ​ള്ളം​കു​ടി കു​റ​ക്ക​രു​ത്.

    മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഹ​മ​ദ് ഇ​ൻ​ജു​റി പ്രി​വ​ൻ​ഷ​ൻ പ്രോ​ഗ്രാം പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്നു:

    • കാ​റി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ എ​ല്ലാ കു​ട്ടി​ക​ളും ഇ​റ​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക. ചി​ല​പ്പോ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ൾ ഉ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​കു​ക​യോ നി​ശ്ശ​ബ്ദ​രാ​യി​രി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്തേ​ക്കാം, ഇ​ത് അ​ശ്ര​ദ്ധ​ക്കി​ട​യാ​ക്കു​ന്നു.
    • കു​ട്ടി​ക​ളെ ത​നി​ച്ച് വാ​ഹ​ന​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ക​ളി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യോ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ താ​ക്കോ​ലു​ക​ൾ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ക​ളി​പ്പാ​ട്ട​മാ​യി ന​ൽ​കു​ക​യോ ചെ​യ്യ​രു​ത്. മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രി​ല്ലാ​തെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​യ​റ​രു​തെ​ന്ന് കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കു​ക.
    • ചൈ​ൽ​ഡ് സേ​ഫ്റ്റി ലോ​ക്കു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യും കു​ട്ടി​ക​ളെ പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക.

    വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും വേ​ണം ക​രു​ത​ൽ

    ചൂ​ടു​കൂ​ടി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​രു​ത​ണം. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ങ്കേ​തി​ക പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ അ​പ്പ​പ്പോ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. ചെ​റി​യ അ​ശ്ര​ദ്ധ​പോ​ലും വ​ലി​യ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കു കാ​ര​ണ​മാ​യേ​ക്കും. തീ​പി​ടി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ക്ക​രു​ത്.

    ട​യ​റു​ക​ളി​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യ അ​ള​വി​ൽ കാ​റ്റു നി​റ​ക്കു​ക​യും കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ മാ​റ്റു​ക​യും വേ​ണം. യാ​ത്ര​ക്കു മു​മ്പ് ട​യ​റു​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക, ട​യ​റി​ന്റെ നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പോ​കു​ക, നാ​ല്​ ട​യ​റു​ക​ളി​ലും അ​നു​വ​ദ​നീ​യ അ​ള​വി​ൽ എ​യ​ർ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക, വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​മി​ത​ഭാ​രം ക​യ​റ്റാ​തി​രി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsheavy heatChild Safety
    News Summary - The heat is increasing; the safety of children must be ensured
    Similar News
    Next Story
    X