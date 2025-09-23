Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightചൂ​ട് അ​ക​ലു​ന്നു;...
    Qatar
    Posted On
    date_range 23 Sept 2025 9:57 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Sept 2025 9:57 AM IST

    ചൂ​ട് അ​ക​ലു​ന്നു; ക്യാ​മ്പി​ങ് സീ​സ​ൺ വ​ര​വാ​യി

    text_fields
    bookmark_border
    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 15 മു​ത​ൽ 2026 ഏ​പ്രി​ൽ 15 വ​രെ ക്യാ​മ്പി​ങ് സീ​സ​ൺ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും
    ചൂ​ട് അ​ക​ലു​ന്നു; ക്യാ​മ്പി​ങ് സീ​സ​ൺ വ​ര​വാ​യി
    cancel

    ​ദോ​ഹ: അ​ടി​മു​ടി പൊ​ള്ളു​ന്ന ചൂ​ടു​കാ​ലം വി​ട്ട്, ന​ഗ​ര​വും മ​രു​ഭൂ​മി​യും ത​ണു​പ്പി​നെ പു​ണ​രാ​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്നു. ​ഖ​ത്ത​റി​ലെ പൗ​ര​ന്മാ​ർ ഏ​റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന ശൈ​ത്യ​കാ​ല ക്യാ​മ്പി​ങ് സീ​സ​ണ് പ​രി​സ്ഥി​തി-​കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ആ​റു​മാ​സ​ത്തോ​ളം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന 2025-26 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ശൈ​ത്യ​കാ​ല ക്യാ​മ്പി​ങ് സീ​സ​ൺ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 15 മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. 2026 ഏ​പ്രി​ൽ 15 വ​രെ ക്യാ​മ്പി​ങ് സീ​സ​ൺ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും.

    പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷി​ച്ചും പ്ര​കൃ​തി വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ഷ​ണം ചെ​യ്യാ​തെ​യും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വ​ന്യ​ജീ​വി-​പ​രി​സ്ഥി​തി മേ​ഖ​ല​ക​ൾ​ക്ക് കോ​ട്ടം​വ​രു​ത്താ​തെ​യും ജാ​ഗ്ര​ത പു​ല​ർ​ത്തി​യു​മാ​ണ് ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക. ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ സീ​സ​ണു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പു​തി​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ​മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്തെ പ​രി​സ്ഥി​തി​യു​മാ​യു​ള്ള സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ലും പ​രി​സ്ഥി​തി അ​വ​ബോ​ധം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ശൈ​ത്യ​കാ​ല ക്യാ​മ്പി​ങ്ങി​ന് പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്ത​ന്റെ പ​ബ്ലി​ക് റി​ലേ​ഷ​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​ഫ​ർ​ഹൂ​ദ് ഹാ​ദി അ​ൽ ഹ​ജ്‌​രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ൽ ആ​കെ 2,860 ക്യാ​മ്പു​ക​ളാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ 1315 ലാ​ൻ​ഡ് ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ, 433 സീ ​ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ, കൂ​ടാ​തെ സം​ര​ക്ഷി​ത പ്ര​കൃ​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 1112 ക്യാ​മ്പു​ക​ളു​മാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ശൈ​ത്യ​കാ​ല ക്യാ​മ്പി​ങ്ങി​നു​ള്ള ര​​ജി​​സ്​​ട്രേ​​ഷ​​ൻ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ 14 വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും. ​അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സം​വി​ധാ​നം വ​ഴി ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഫീ​സും ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സും അ​ട​ക്ക​ണം. വൃ​ത്തി പ​രി​പാ​ലി​ക്കു​ക​യും പ​രി​സ്ഥി​തി​ക്ക് ദോ​ഷം വ​രു​ത്താ​തി​രി​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. ​ഏ​തെ​ങ്കി​ലും നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ൽ പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​ക​യും പെ​ർ​മി​റ്റ് റ​ദ്ദാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. സു​ര​ക്ഷി​ത​വും പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ​വു​മാ​യ സീ​സ​ൺ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ക്യാ​മ്പ​ർ​മാ​ർ പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സു​ര​ക്ഷ സേ​ന​യാ​യ ലെ​ഖ്‌​വി​യ​യു​ടെ എ​ൻ​വ​യ​ൺ​മെ​ന്റ​ൽ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്‌​മെ​ന്റി​ന്റെ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ഹെ​ഡ് ലെ​ഫ്റ്റ​ന​ന്റ് കേ​ണ​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​ൽ നു​ഐ​മി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ര​​ജി​​സ്​​​ട്രേ​ഷ​​ൻ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ

    ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ശൈ​ത്യ​കാ​ല ക്യാ​മ്പി​ങ്ങി​നു​ള്ള ര​​ജി​​സ്​​ട്രേ​​ഷ​​ൻ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 1 മു​ത​ൽ 14 വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​മെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ-​പ​​രി​​സ്ഥി​​തി മ​​ന്ത്രാ​​ല​​യം ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം അ​റി​യി​ച്ചു. മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ് വ​ഴി​യും ‘ബീ​അ’ മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ വ​ഴി​യും അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. ​​അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സം​വി​ധാ​നം വ​ഴി ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഫീ​സും ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സും അ​ട​ക്ക​ണം.

    ഒ​ഴി​വു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 15 മു​ത​ൽ ന​വം​ബ​ർ 15 വ​രെ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കും. ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്ത്​ വി​വി​ധ മ​രൂ​ഭൂ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ടെൻറു​ക​ൾ കെ​ട്ടി താ​മ​സി​ക്കാ​നും മ​റ്റ്​ വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടാ​നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നാ​യി നേ​ര​ത്തേ ത​ന്നെ ബു​ക്ക് ചെ​യ്യ​ണം. അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ 25 വ​യ​സ്സോ അ​തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലോ പ്രാ​യ​മു​ള്ള ഖ​ത്ത​രി പൗ​ര​ന്മാ​രാ​യി​രി​ക്ക​ണം.

    പ​രി​സ്ഥി​തി കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ്യ​തി​യാ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ധി​കൃ​ത​ർ വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ


    മൂ​ന്ന് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​യാ​ണ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ:

    ​ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 1-4: സെ​ൻ​ട്ര​ൽ മേ​ഖ​ല (ഉ​മ്മു​ൽ അ​ഥം, റൗ​ദ​ത് റാ​ഷി​ദ്, റൗ​ദ​ത് ആ​യി​ഷ, സൗ​ത്ത് ഖു​റൈ​ജ്, അ​ബൂ​സം​റ, സ​ക്രീ​ത് കോ​സ്റ്റ​ൽ റി​സ​ർ​വ് എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു)

    ​ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 5-8: ദ​ക്ഷി​ണ മേ​ഖ​ല (ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 5ന് ​സെ​യ്‌​ലി​ൻ റി​സ​ർ​വ്, ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 6-8 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ അ​ൽ-​നു​ഖ്‌​യാ​ൻ, അ​ൽ-​ഖ​റാ​റ, മ​ക്കി​നി​സ്, സെ​യ്‌​ലി​ൻ, ഖോ​ർ അ​ൽ-​അ​ദീ​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ)

    ​ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 9-14: വ​ട​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല, ല​ഭ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Qatar NewsCamping SeasonwinterWeather Updates
    News Summary - The heat is fading; camping season has arrived
    Similar News
    Next Story
    X