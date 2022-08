നാടുകാണാനിറങ്ങിയ സ്വർണക്കപ്പ്

cancel camera_alt ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പ്​ ട്രോ​ഫി By മാധ്യമം ലേഖകൻ ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ ലോ​ക​ക​പ്പി​ന്‍റെ ആ​ര​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ങ്ങി​ക്കു​ളി​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ, പ​ന്തു​ത​ട്ടു​ന്ന രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ളി​യു​ത്സ​വ​ത്തി​ന്​ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്​ സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​പ്പി​ന്‍റെ പ​ര്യ​ട​നം തു​ട​ങ്ങി. ഫി​ഫ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ സൂ​റി​ച്ചി​ൽ​നി​ന്നും പു​റ​പ്പെ​ട്ട്, ​ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ദ​ക്ഷി​ണ കൊ​റി​യ​യി​ൽ കി​ക്കോ​ഫ്​ കു​റി​ച്ച ട്രോ​ഫി ടൂ​ർ 31 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും പ​ര്യ​ട​നം ന​ട​ത്തി ന​വം​ബ​ർ 13ന്​ ​ഖ​ത്ത​റി​ലെ​​ത്തു​മ്പോ​ൾ ആ​തി​ഥേ​യ മ​ണ്ണ്​ ലോ​ക​ക​പ്പ്​ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ലാ​റാ​ടു​ക​യാ​വും.

2006 ജ​ർ​മ​നി ലോ​ക​ക​പ്പോ​ടെ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച ട്രോ​ഫി ടൂ​ർ ലോ​ക​ക​പ്പി​ന്​ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യു​ള്ള വി​ശേ​ഷ​പ്പെ​ട്ട ച​ട​ങ്ങ്​ കൂ​ടി​യാ​ണ്. പ്ര​ത്യേ​കം ത​യാ​റാ​ക്കി​യ വി​മാ​ന​ത്തി​ലേ​റി, ഏ​തെ​ങ്കി​ലും മു​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ൻ താ​ര​ത്തി​ന്‍റെ അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ​യാ​ണ്​ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ന്​ മു​മ്പാ​യി ട്രോ​ഫി​യു​ടെ യാ​ത്ര. സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും ദി​വ​സം മാ​ത്ര​മാ​വും പ​ര്യ​ട​നം. അ​താ​ത്​ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ, വ​ൻ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ടെ ത​ന്നെ ട്രോ​ഫി​യെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ പ​തി​വ്. വാ​ദ്യാ​ഘോ​ഷ​വും പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഉ​ത്സ​വ​മാ​ക്കി​മാ​റ്റു​ന്ന ട്രോ​ഫി ടൂ​റി​നെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും രാ​ഷ്ട്ര​ത​ല​വ​ന്മാ​രും എ​ത്താ​റു​ണ്ട്. ഇ​താ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ്​ യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യ മു​ഴു​വ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും മ​ത്സ​ര​ത്തി​നു​മു​​മ്പ്​ സ്വ​ർ​ണ​​ക്ക​പ്പെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ക​പ്പ്​ എ​ത്തു​ന്ന ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഫി​ഫ ലെ​ജ​ൻ​ഡ്​​സ്​ ആ​രാ​ധ​ക​രു​മാ​യി സം​വ​ദി​ക്കാ​നും എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ മേ​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ 19 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ട്രോ​ഫി പ​ര്യ​ട​നം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. വി​വി​ധ ഗ​ൾ​ഫ്​ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം. ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം വ​ൻ​വി​ജ​യ​മാ​യി മാ​റി​യ​താ​ണ്​ ഫി​ഫ ചീ​ഫ്​ ഓ​പ​റേ​റ്റി​ങ്​ ഓ​ഫി​സ​ർ കോ​ളി​ൻ സ്മി​ത്ത്​ പ​റ​ഞ്ഞു. 2030ഓ​ടെ 211 അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും ലോ​ക​ക​പ്പ്​ ട്രോ​ഫി ടൂ​ർ ന​ട​ത്താ​നാ​ണ്​ ഫി​ഫ​യു​ടെ തീ​രു​മാ​നം. ലോ​ക​ക​പ്പ്​ ട്രോ​ഫി പ​ര്യ​ട​ന​വ​ഴി ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ : 24-25 ദ​ക്ഷി​ണ കൊ​റി​യ, 26-27 ജ​പ്പാ​ൻ 29-30 -ആ​സ്​​ട്രേ​ലി​യ സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 1- ഇ​റാ​ൻ 3-4 -ഘാ​ന 6-7 - സെ​ന​ഗാ​ൾ 8-9 കാ​മ​റൂ​ൺ 10-11 മൊ​റോ​ക്കോ 13-14 -തു​ണീ​ഷ്യ 15- പോ​ർ​ചു​ഗ​ൽ 16 -സ്​​പെ​യി​ൻ 17-18- ക്രൊ​യേ​ഷ്യ 20-21 - സെ​ർ​ബി​യ 22-24 -പോ​ള​ണ്ട്​ 25 നെ​ത​ർ​ല​ൻ​ഡ്​​സ്​ 28-30 -ഡെ​ന്മാ​ർ​ക്​ ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ 2-3 -ജ​ർ​മ​നി 4-5 ബെ​ൽ​ജി​യം 6-9 ഫ്രാ​ൻ​സ്​ 11-വെ​യ്​​ൽ​സ്​ 12-13 ഇം​ഗ്ല​ണ്ട്​ 15-20 -മെ​ക്സി​കോ 21-23 -ബ്ര​സീ​ൽ 25-27 -അ​ർ​ജ​ന്‍റീ​ന 28-29 -ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ 31-ന​വം​ബ​ർ 1 -എ​ക്വ​ഡോ​ർ 2-3 -കോ​സ്റ്റ​റീ​ക 5-8 അ​മേ​രി​ക്ക 9- കാ​ന​ഡ 11-12 സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ 13-14 ഖ​ത്ത​ർ

The gold cup that came to the country