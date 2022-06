cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ദോ​ഹ: രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ ഒ​ഴു​ക്ക് വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര​മേ​ഖ​ല​യു​ടെ തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വി​ന് ക​രു​ത്തേ​കു​ന്ന​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ഈ ​വ​ർ​ഷം ഏ​പ്രി​ലി​ൽ 97,854 സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 13,312 സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​ത്.

പ്ലാ​നി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് സ്​​റ്റാ​റ്റി​സ്​​റ്റി​ക്സ്​ അ​തോ​റി​റ്റി (പി.​എ​സ്.​എ) പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ 635 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. 62,470 പേ​ർ വി​മാ​ന​മാ​ർ​ഗം ഖ​ത്ത​റി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ 8229 പേ​ർ ക​ട​ൽ​മാ​ർ​ഗ​വും 27,155 പേ​ർ ക​ര​മാ​ർ​ഗ​വും ഖ​ത്ത​റി​ലെ​ത്തി​യ​താ​യും പി.​എ​സ്.​എ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഏ​ഷ്യ, ഓ​ഷ്യാ​നി​യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​വ​രാ​ണ് ഏ​പ്രി​ലി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ലെ​ത്തി​യ​ത്. ആ​കെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രി​ൽ 32 ശ​ത​മാ​ന​വും (30,966 പേ​ർ) ഏ​ഷ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​രാ​യി​രു​ന്നു. വ​ർ​ക്ക് വി​സ ഒ​ഴി​കെ മ​റ്റു 15 വി​സ ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ​ത്തി​യ​വ​രെ​യാ​ണ് സ​ന്ദ​ര​ർ​ക​രാ​യി ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ടു​ക. ഏ​പ്രി​ലി​ൽ ആ​കെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രി​ൽ 31 ശ​ത​മാ​നം ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​വ​രാ​ണ്-30,258 പേ​ർ. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ഏ​പ്രി​ലി​ൽ 2782 പേ​ർ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി ഖ​ത്ത​റി​ലെ​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. ജി.​സി.​സി ഒ​ഴി​കെ​യു​ള്ള അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് 8908 പേ​രാ​ണ് (ഒ​മ്പ​ത്​ ശ​ത​മാ​നം)​ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. യൂ​റോ​പ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് 6007പേ​രും (20 ശ​ത​മാ​നം) ഈ ​വ​ർ​ഷം ഏ​പ്രി​ലി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ലെ​ത്തി. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 283 സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​ത്. ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് 1696 പേ​രാ​ണ് ഏ​പ്രി​ലി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ലെ​ത്തി​യ​തെ​ന്നും പി.​എ​സ്.​എ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. അ​തേ​സ​മ​യം, ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ​പാ​ദ​ത്തി​ൽ മു​ൻ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ ഏ​ഴി​ര​ട്ടി വ​ർ​ധ​ന രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി ഖ​ത്ത​ർ ടൂ​റി​സം അ​റി​യി​ച്ചു. ആ​ദ്യ പാ​ദ​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം 3,16,000 പേ​ർ ഖ​ത്ത​റി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ 2021, 2020 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​കെ എ​ത്തി​യ​ത് യ​ഥാ​ക്ര​മം 6,11,000, 5,81,000 സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രാ​ണ്. Show Full Article

The flow of visitors is increasing from the tourism sector