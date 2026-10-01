ആദ്യകാല ഖത്തർ പ്രവാസി നാട്ടിൽ നിര്യാതനായിtext_fields
ദോഹ: ആദ്യകാല ഖത്തർ പ്രവാസി നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി. ഗുരുവായൂർ തൊഴിയൂർ സുനേന നഗറിൽ താമസിക്കുന്ന എ.എം. കുട്ടി എന്ന മത്രംകോട് മൊയ്തുട്ടി (86) ആണ് നിര്യാതനായത്. 15 വർഷത്തോളം ഖത്തർ ഫാമിലി ഫുഡ് സെന്ററിലെ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു.
ഭാര്യ: ആമിനു മൊയ്തുട്ടി. പിതാവ്: അഹമ്മദ് മത്രംകോട്. മാതാവ്: ഭീമു മൂപ്പടയിൽ. മക്കൾ: സലീം മത്രംകോട് (ദി പെനിൻസുല ഖത്തർ), ബഷീർ അഹമ്മദ് (ടൂറിസ്റ്റ് ട്രാവൽസ് ബ്യൂറോ അൽഖോർ ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ, മുജീബ് റഹ്മാൻ (വേ കൺസൾട്ടൻസി ഖത്തർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ), സമീർ മത്രംകോട്. മരുമക്കൾ: ശംസിയ, മെഹറുന്നിസ, റമീന. കബറടക്കം ഇന്ന് രാവിലെ ഒമ്പതു മണിക്ക്.
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