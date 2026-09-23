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Madhyamam
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    ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ദ്യ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ലേ​ലം തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച

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    കോ​ർ​ട്ട് മ​സാ​ദ​ത്ത് മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ലേ​ലം ന​ട​ക്കു​ക
    ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ദ്യ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ലേ​ലം തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച
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    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ൽ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ, യ​ന്ത്ര​സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ, ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ആ​ദ്യ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ലേ​ലം സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 28 തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് സു​പ്രീം ജു​ഡീ​ഷ്യ​റി കൗ​ൺ​സി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. കോ​ർ​ട്ട് മ​സാ​ദ​ത്ത് എ​ന്ന മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നി​ലൂ​ടെ വൈ​കീ​ട്ട് 4 മ​ണി മു​ത​ൽ 7 വ​രെ​യാ​ണ് ലേ​ലം ന​ട​ക്കു​ക.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ലേ​ലം ന​ട​ക്കും. തുടർന്നുള്ള ലേ​ല​ങ്ങ​ൾ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 12, ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 26 ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​വി​ധ ത​രം കാ​റു​ക​ൾ, മ​റ്റ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ലേ​ല​ത്തി​ൽ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാം. ആ​പ്പി​ൽ ലേ​ലം അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന സ​മ​യം കാ​ണി​ക്കു​ന്ന ലൈ​വ് കൗ​ണ്ട്ഡൗ​ൺ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും.​ ലേ​ല​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ, മോ​ഡ​ൽ, ആ​രം​ഭ വി​ല, മ​റ്റ് പ്ര​ധാ​ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​വും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും.

    മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ജോ​യ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി​യും സു​പ്രീം ജു​ഡീ​ഷ്യ​റി കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ എ​ൻ​ഫോ​ഴ്‌​സ്‌​മെ​ന്റ് കോ​ട​തി​യും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ലേ​ലം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ത​ള്ളി​യ വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ വി​ൽ​പ​ന കൂ​ടു​ത​ൽ സു​താ​ര്യ​വും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​വു​മാ​ക്കാ​നും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​ര​മാ​വ​ധി പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​മാ​ണ് സം​രം​ഭ​ത്തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 20ന് ​ന​ട​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ എ​ൻ​ഫോ​ഴ്‌​സ്‌​മെ​ന്റ് കോ​ട​തി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജ​ഡ്ജി മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഖു​ബൈ​സി​യും ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

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    News Summary - The first online auction of abandoned vehicles will be held on Monday
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