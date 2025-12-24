Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 24 Dec 2025 1:53 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Dec 2025 1:53 PM IST

    മൈ​താ​നം നി​റ​യെ രു​ചി​പ്പെ​രു​മ; 15ാം ഖ​ത്ത​ർ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഭ​ക്ഷ്യ​മേ​ള ജ​നു​വ​രി 14 മു​ത​ൽ 974 സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ

    മൈ​താ​നം നി​റ​യെ രു​ചി​പ്പെ​രു​മ; 15ാം ഖ​ത്ത​ർ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഭ​ക്ഷ്യ​മേ​ള ജ​നു​വ​രി 14 മു​ത​ൽ 974 സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ
    ഖ​ത്ത​ർ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഭ​ക്ഷ്യ​മേ​ള​ക്ക് ആ​തി​ഥ്യ​മ​രു​ളു​ന്ന 974 സ്റ്റേ​ഡി​യം

    ദോ​ഹ: ലോ​​ക​​മെ​​ങ്ങു​​മു​​ള്ള രു​​ചി​പ്പെ​രു​മ​യും പാ​ച​ക വൈ​വി​ധ്യ​വു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഭ​ക്ഷ്യ​മേ​ള വീ​ണ്ടു​മെ​ത്തു​ന്നു. 15ാമ​ത് ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഫു​ഡ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ 2026 ജ​നു​വ​രി 14 മു​ത​ൽ 24 വ​രെ 974 സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. ലോ​​ക​​ത്തി​​ന്റെ വി​​വി​​ധ മേ​​ഖ​​ല​​ക​​ളി​​ൽ​നി​​ന്നു​​ള്ള പാ​​ച​​ക വി​​ദ​​ഗ്ധ​​രും രു​​ചി​​ക്കൂ​​ട്ടു​​ക​​ളും സം​​ഗ​​മി​​ക്കു​​ന്ന ഇ​ട​മാ​ണ് ഖ​​ത്ത​​ർ അ​​ന്താ​​രാ​​ഷ്ട്ര ഭ​​ക്ഷ്യ​​മേ​​ള. അ​​ന്താ​​രാ​​ഷ്ട്ര​ത​​ല​​ത്തി​​ലേ​​ത് മു​​ത​​ൽ മെ​​ഡി​​റ്റ​​റേ​​നി​​യ​​ൻ, ഏ​​ഷ്യ​​ൻ, അ​​റ​​ബി​​ക് രു​​ചി വൈ​​വി​​ധ്യ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ക​​ല​​വ​​റ​​യാ​​ണ് ഇ​​ത്ത​​വ​​ണ​​യും മേ​​ള​​യു​​ടെ ആ​​ക​​ർ​​ഷ​​ണം. ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ മു​ൻ​നി​ര സാം​സ്കാ​രി​ക, പാ​ച​ക ഉ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഭ​ക്ഷ്യ​മേ​ള. 2022 ലോ​ക​ക​പ്പി​ലെ പ്ര​ധാ​ന വേ​ദി​യാ​യ 974 സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ മേ​ള ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യു​മു​ണ്ട്. പ്ര​വൃ​ത്തി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​കു​ന്നേ​രം നാ​ലു​മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 11 വ​രെ​യും വാ​രാ​ന്ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ച്ച​ക​ഴി​ഞ്ഞ് മൂ​ന്നു മു​ത​ൽ പു​ല​ർ​ച്ച ഒ​രു മ​ണി വ​രെ​യു​മാ​ണ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​നം. പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ റെ​സ്റ്റാ​റ​ന്റു​ക​ൾ, പ്ര​ശ​സ്ത പാ​ച​ക​ക്കാ​ർ ന​യി​ക്കു​ന്ന ത​ത്സ​മ​യ പാ​ച​ക പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ, കു​ടും​ബ സൗ​ഹൃ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, സാം​സ്കാ​രി​ക സോ​ണു​ക​ൾ, വി​നോ​ദം എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളി​ച്ച് വി​പു​ല​മാ​യ രീ​തി​യി​ലാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ഭ​ക്ഷ്യ​മേ​ള എ​ത്തു​ന്ന​ത്. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ദി​വ​സേ​ന​യു​ള്ള വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട്, പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഡി​ന്ന​ർ ഇ​ൻ ദി ​സ്കൈ, മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് അ​നു​ഭ​വം എ​ന്നി​വ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാം. ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ ഡ്രോ​ൺ ഷോ​ക​ൾ, പാ​ച​ക സ്റ്റു​ഡി​യോ, സം​വേ​ദ​നാ​ത്മ​ക സെ​ഷ​നു​ക​ൾ, റെ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് ഷോ​കേ​സു​ക​ൾ, മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ ഇ​ൻ​സ്റ്റാ​ലേ​ഷ​നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. 974 ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലു​ട​നീ​ളം ആ​ക​ർ​ഷ​മാ​യ രു​ചി അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ നീ​ണ്ട നി​ര അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രി​ക്കും ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ മേ​ള.



