    date_range 16 March 2026 12:32 PM IST
    date_range 16 March 2026 12:32 PM IST

    പെരുന്നാൾ തിരക്കേറുന്നു

    അവശ്യ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ത​ര​ണം ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും വി​ല​ക്ക​യ​റ്റം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ നി​രീ​ക്ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്
    പെരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് സഫാരി മാളിൽ ഗാർമെന്റ്സ് ആൻഡ് റെഡിമെയ്ഡ് വിഭാഗത്തിൽ ഒരുക്കിയ കലക്ഷൻ

    ദോ​ഹ: റ​മ​ദാ​ൻ അ​വ​സാ​ന വാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ച്ച​തോ​ടെ ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളും ഷോ​പ്പി​ങ് മാ​ളു​ക​ളി​ലും വ​ലി​യ തി​ര​ക്ക്. ഈ​ദ് വി​പ​ണി ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളും, റീ​ട്ടെ​യി​ൽ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും വി​പു​ല​മാ​യ സ്റ്റോ​ക്കു​ക​ളാ​ണ് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ലു​ലു മാ​ൾ, ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ, മാ​ർ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് സേ​വ്, ഫാ​മി​ലി ഫുഡ് സെന്റർ, മർസ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ധാ​ന ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് -ഷോ​പ്പി​ങ് മാ​ളു​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ റ​മ​ദാ​ൻ അ​ല​ങ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യാ​ണ് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഈ​ദ് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വി​ഭാ​ജ്യ​മാ​യ മ​ധു​ര​പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ, ചോ​ക്ലേ​റ്റു​ക​ൾ, ന​ട്‌​സു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ വി​പ​ണി​യി​ൽ വ​ൻ ഡി​മാ​ന്റാ​ണ്. ഫ്ര​ഷ് ഫു​ഡ്, റെ​ഡി​മെ​യ്ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഗാ​ർ​മ​ന്റ്സ്, ഊ​ദ്, പെ​ർ​ഫ്യും തു​ട​ങ്ങി സു​ഗ​ന്ധ​ദ്ര​വ്യ​ങ്ങ​ൾ വാങ്ങാനും വിപണിയിൽ വലിയ തി​ര​ക്കാ​ണുള്ള​ത്.

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ശൃ​ഖ​ല​യാ​യ സ​ഫാ​രി മാ​ളി​ൽ പെ​രു​ന്നാ​ൾ പ്ര​മാ​ണി​ച്ച് എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും വി​പു​ല​മാ​യ സ്റ്റോ​ക്കു​ക​ളാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഫ്ര​ഷ് ഫു​ഡ്, റെ​ഡി​മെ​യ്ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഗാ​ർ​മ​ന്റ്സ്, ഫു​ട്ട് വെ​യ​ർ,ബേ​ക്ക​റി ആ​ൻ​ഡ് ഹോ​ട്ട്ഫു​ഡ്, ഫ്രോ​സ​ൺ ആ​ൻ ഗ്രോ​സ​റി വി​ഭാ​ഗം, ഹൗ​സ് ഹോ​ൾ​ഡ് വി​ഭാ​ഗം, കോ​സ്മ​റ്റി​ക്സ് തു​ട​ങ്ങി​യ എ​ല്ലാ വിഭാഗങ്ങളി​ലും വി​പു​ല​മാ​യ ശേ​ഖ​രം ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ വി​ല​യി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ചൈ​ന, ഇ​ന്ത്യ, തു​ർ​ക്കി​യ, ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ആവശ്യ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. പെ​രു​ന്നാ​ൾ ഷോ​പ്പി​ങ്ങി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യു​ള്ള ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ വി​ല​യി​ൽ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് സ​ഫാ​രി മാ​ൾ പ​ർ​ച്ചേ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ രാ​ജേ​ഷ് പ​റ​ഞ്ഞു. കൂ​ടാ​തെ, ഗാ​ർ​മ​ന്റ്സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ബേ 2 ​ഗെ​റ്റ് 1 ഓ​ഫ​റും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. പെ​രു​ന്നാ​ൾ പ്ര​മാ​ണി​ച്ച് സ​ഫാ​രി​യു​ടെ എ​ല്ലാ ഔ​ട്ട് ലെ​റ്റു​ക​ളും പു​ല​ർ​ച്ചെ ര​ണ്ടു​മ​ണി​വ​രെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    നി​ല​വി​ലെ പ്ര​ത്യേ​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും വി​പ​ണി​യി​ൽ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ല​ഭ്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഭ​ക്ഷ്യ -ജ​ല സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ​ഥാ​നി ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. നേ​ര​ത്തെ ഒ​മ്പ​ത് മാ​സ​ത്തേ​ക്കു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഭ​ക്ഷ്യ​ശേ​ഖ​രം 18 മാ​സ​ത്തേ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ത​ര​ണ ലൈ​നു​ക​ൾ തു​റ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. രാ​ജ്യം‌ നേ​രി​ട്ടു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ വി​പ​ണി സു​സ്ഥി​ര​മാ​യി നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് എ​പ്പോ​ൾ വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ലും സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തെ 60 റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റു​ക​ൾ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കൂ​ടാ​തെ, രാ​ജ്യ​ത്തെ 138 ഭ​ക്ഷ്യ -കു​ടി​വെ​ള്ള ഫാ​ക്ട​റി​ക​ൾ അ​വ​യു​ടെ പൂ​ർ​ണ്ണ ശേ​ഷി​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ലും വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ലും ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും വി​പ​ണി​യി​ൽ വി​ല​ക്ക​യ​റ്റം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നും ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ തുടർച്ചയായി നി​രീ​ക്ഷ​ണം ന​ട​ത്തുന്നു​ണ്ട്. ഭ​ക്ഷ​ണ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളും മ​റ്റ് നി​ത്യോ​പ​യോ​ഗ വ​സ്തു​ക്ക​ളും യ​ഥേ​ഷ്ടം ല​ഭ്യ​മാ​ണെ​ന്ന​ത് പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും ആ​ശ്വാ​സം ന​ൽ​കു​ന്നു.

    നി​ല​വി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യം മു​ത​ലെ​ടു​ത്ത് സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​മി​ത​വി​ല ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​തും സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ പൂ​ഴ്ത്തി​വെ​ക്കു​ന്ന​തും ത​ട​യാ​ൻ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ മു​ൻ​കൂ​ർ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ വി​ല വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണ്. വി​പ​ണി​യി​ൽ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ 16001 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തെ അ​റി​യി​ക്കാം.

    ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം വാ​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്നും, പ​രി​ഭ്രാ​ന്ത​രാ​യി സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ സ്റ്റോ​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്തി. വി​പ​ണി​യി​ലെ ല​ഭ്യ​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് തെ​റ്റാ​യ വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണം. രാ​ജ്യ​ത്തെ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റു​ക​ളി​ൽ എ​ല്ലാ അ​വ​ശ്യ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളും സു​ല​ഭ​മാ​യി ല​ഭ്യ​മാ​ണെ​ന്നും യാ​തൊ​രു​വി​ധ ക്ഷാ​മ​വു​മി​ല്ലെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കു​ന്നു.

