ദോ​ഹ: ഏ​ഷ്യ​ക​പ്പ്​ പൂ​ര​ത്തി​ന്​ കി​ക്കോ​ഫ്​ വി​സി​ൽ മു​ഴ​ങ്ങാ​ൻ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം ബാ​ക്കി​നി​ൽ​ക്കെ ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്ക്​ ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി ക​ളി തു​ട​ങ്ങാം. ജ​നു​വ​രി 12ന്​ ​കി​ക്കോ​ഫ്​ കു​റി​ക്കു​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ലെ മ​ത്സ​ര ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ നേ​ര​ത്തേ പ്ര​വ​ചി​ച്ച്​ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യാ​ൽ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​ വ​മ്പ​ൻ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ. എ.​എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്​​സൈ​റ്റി​ലും എ.​എ​ഫ്.​സി ലൈ​വ്​ ആ​പ്പും വ​ഴി ലോ​ക​മെ​ങ്ങു​മു​ള്ള ഫു​ട്​​ബാ​ൾ ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്ക്​ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും​വി​ധ​മാ​ണ്​ എ.​എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ പ്ര​വ​ച​ന​മ​ത്സ​രം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഗ്രൂ​പ് റൗ​ണ്ട്​ മു​ത​ൽ ഫൈ​ന​ൽ വ​രെ​യു​ള​ള 51 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്ക്​ പ്ര​വ​ചി​ക്കാം. പ്ര​വ​ച​ന മ​ത്സ​രം: ഏ​ഴ്​ മാ​ച്ച്​ ഡേ ​ആ​യാ​ണ്​ പ്ര​വ​ച​നം ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ ചെ​യ്​​തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജ​നു​വ​രി 12 മു​ത​ൽ 16 വ​രെ​യാ​ണ്​ മാ​ച്ച് ഡേ ​ഒ​ന്ന്. ഇ​തി​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ഒ​രു ​ബൂ​സ്​​റ്റ​ർ ഓ​പ്​​ഷ​നും ന​ൽ​കു​ന്നു. ഗ്രൂ​പ്​ റൗ​ണ്ടി​ൽ ഇ​ങ്ങ​നെ മൂ​ന്ന്​ മാ​ച്ച്​ ഡേ ​ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ജ​നു​വ​രി 17 മു​ത​ൽ 21വ​രെ​യും 22 മു​ത​ൽ 25 വ​രെ​യും. ഒാ​രോ മാ​ച്ച്​ ഡേ​യി​ലും 12 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ഓ​രോ ബൂ​സ്​​റ്റ​ർ ഓ​പ്​​ഷ​നും ഉ​ണ്ടാ​കും. പ്രീ​ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ (ജ​നു​വ​രി 28-31) എ​ട്ട്​ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ. ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ഫൈ​ന​ൽ (ഫെ​ബ്രു​വ​രി 2-3) നാ​ലു മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, സെ​മി​ഫൈ​ന​ൽ (ഫെ​ബ്രു​വ​രി 6-7) ര​ണ്ടു മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലും ഓ​രോ ബൂ​സ്​​റ്റ​ർ ഓ​പ്​​ഷ​ൻ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ഫൈ​ന​ലി​ന്​ ബൂ​സ്​​റ്റ​ർ ഓ​പ്​​ഷ​നി​ല്ല. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്‍റെ കി​ക്കോ​ഫ്​ വി​സി​ൽ​വ​രെ പ്ര​വ​ചി​ക്കാ​നും തി​രു​ത്താ​നും അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ട്. കി​ക്കോ​ഫി​ന്​ മു​മ്പാ​യി പ്ര​വ​ച​ന ബോ​ക്​​സ്​ ലോ​ക്കാ​കും. ക​ളി ക​ഴി​ഞ്ഞ്​ 90 മി​നി​റ്റി​നു​ള്ളി​ൽ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കും. പോ​യ​ന്‍റു​ക​ൾ: ഗ്രൂ​പ് റൗ​ണ്ടി​ൽ ഓ​രോ ശ​രി​യാ​യ പ്ര​വ​ച​ന​ത്തി​നും 10 പോ​യ​ന്‍റു​ വീ​തം. ബൂ​സ്​​റ്റ​ർ സ്വീ​ക​രി​ച്ച മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്​ ഇ​ര​ട്ടി പോ​യ​ന്‍റും ല​ഭി​ക്കും. നോ​ക്കൗ​ട്ടി​ൽ മാ​ച്ച്​ റി​സ​ൽ​ട്ട്​ ശ​രി​യാ​യാ​ൽ 10 പോ​യ​ന്‍റും ആ​ദ്യം ആ​രു​ ഗോ​ൾ നേ​ടും എ​ന്ന ബോ​ണ​സ്​ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്​ ഉ​ത്ത​രം ശ​രി​യാ​യാ​ൽ അ​ഞ്ചു പോ​യ​ന്‍റും ല​ഭി​ക്കും. ബൂ​സ്​​റ്റ​ർ ഓ​പ്​​ഷ​ന്​ ഇ​ര​ട്ടി പോ​യ​ൻ​റും ല​ഭി​ക്കും. ഓ​രോ മാ​ച്ച്​ ഡേ​യി​ലും ഒ​രു ബൂ​സ്​​റ്റ​ർ ഓ​പ്​​ഷ​നേ അ​നു​വ​ദി​ക്കൂ. വെ​ബ്​​സൈ​റ്റി​ലോ ആ​പ്പി​ലോ​ ലോ​ഗി​ൻ​​ചെ​യ്​​ത് മാ​ത്ര​മേ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യൂ. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ലു​ട​നീ​ളം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ച​ന​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്​ വി​ജ​യി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. ഓ​രോ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ​യും പോ​യ​ന്‍റ്​ ലീ​ഡ്​ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രെ ലീ​ഡ്​ ബോ​ഡി​ൽ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കും. ഓ​വ​റോ​ൾ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നു​പേ​രും ഗ്രൂ​പ്​ സ്​​റ്റേ​ജി​ൽ ഓ​രോ മാ​ച്ച്​ ഡേ​യി​ൽ നി​ന്നു​മാ​യി മൂ​ന്ന് വി​ജ​യി​ക​ളെ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കും. നോ​ക്കൗ​ട്ടി​ൽ മൂ​ന്ന് വി​ജ​യി​ക​ളാ​ണു​ണ്ടാ​കു​ക. ഇ​ഷ്​​ട ടീ​മി​ന്‍റെ ഏ​ഷ്യ​ൻ​ക​പ്പ്​- ലോ​ക​ക​പ്പ്​ യോ​ഗ്യ​ത മ​ത്സ​ര ടി​ക്ക​റ്റും യാ​ത്ര​യും​ ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പി​ന്റെ മാ​ച്ച്​ ബാ​ളു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ്​ വി​ജ​യി​ക​ളെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. Show Full Article

