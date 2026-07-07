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    Qatar
    Posted On
    date_range 7 July 2026 12:17 PM IST
    Updated On
    date_range 7 July 2026 12:17 PM IST

    ഖത്തറിൽ ഈവനിങ് ബാച്ച് പഠന സംവിധാനം വിപുലീകരിച്ചു; 37 സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളിൽ കൂടി ഈവനിങ് ബാച്ച് അനുവദിച്ചു

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    ഖത്തറിൽ ഈവനിങ് ബാച്ച് പഠന സംവിധാനം വിപുലീകരിച്ചു; 37 സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളിൽ കൂടി ഈവനിങ് ബാച്ച് അനുവദിച്ചു
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    ദോ​ഹ: സ്വ​കാ​ര്യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ആ​വ​ശ്യം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് ഖ​ത്ത​റി​ലെ 37 സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് കൂ​ടി ഈ​വ​നി​ങ് ബാ​ച്ച് പ​ഠ​ന സം​വി​ധാ​നം വ്യാ​പി​പ്പി​ച്ച​താ​യി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​യ പ​ഠ​ന അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ ഈ​വ​നി​ങ് ബാ​ച്ച് ക്ലാ​സു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ഈ​വ​നി​ങ് ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​ഭാ​ത ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ അ​തേ നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​മാ​ണ് ല​ഭി​ക്കു​ക. ഒ​രേ പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യും ഒ​രേ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും ഇ​വി​ടെ​യും ബാ​ധ​ക​മാ​യി​രി​ക്കും. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ നി​ല​വാ​രം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സ​മാ​ന​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലു​ക​ളും തു​ട​രു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ്ര​ഭാ​ത ഷി​ഫ്റ്റി​ലെ എ​ല്ലാ സീ​റ്റു​ക​ളും നി​റ​ഞ്ഞ ശേ​ഷ​വും പ്ര​വേ​ശ​ന ആ​വ​ശ്യം തു​ട​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഒ​രു സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ളി​ന് ഈ​വ​നി​ങ് ഷി​ഫ്റ്റ് ന​ട​ത്താ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​ക. യ​ഥാ​ർ​ത്ഥ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കും ഇ​ത്ത​രം അ​നു​മ​തി​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ക​യെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

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    TAGS:Gulf Newsqatar​Education News
    News Summary - The evening batch study system has been expanded in Qatar
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