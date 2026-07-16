മനുഷ്യകേന്ദ്രിത വികസനത്തിന്റെ യുഗപുരുഷൻtext_fields
ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ മഹത്വം അതിന്റെ സമ്പത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഓരോ പൗരന്റെയും ജീവിതനിലവാരത്തിലും തുല്യ അവസരങ്ങളിലും മനുഷ്യാഭിമാനത്തിലുമാണ്.
ഈ ആശയം തന്റെ ഭരണത്തിലൂടെ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ യാഥാർഥ്യമാക്കിയ നേതാവായിരുന്നു ഖത്തറിന്റെ മൂൻ അമീർ, ശൈഖ് ഹമദ് ബിൻ ഖലീഫ ആൽഥാനി. ലോക ഭൂപടത്തിൽ ഖത്തർ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായും വിദ്യാഭ്യാസ -ആരോഗ്യ രംഗങ്ങളിലെ മാതൃകാ രാഷ്ട്രമായും, സമാധാനത്തിന്റെയും മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളുടെയും വക്താവായും അറിയപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, അതിന് അടിത്തറപാകിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീർഘദർശിയായ നേതൃത്വമാണ്.
18 വർഷത്തെ ഭരണകാലത്ത് ഖത്തർ വികസനത്തിന്റെ പുതിയ ചരിത്രം രചിച്ചു. പ്രകൃതി വാതക സമ്പത്ത് ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഖത്തറിനെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എൽ.എൻ.ജി കയറ്റുമതി രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാക്കി. സാമ്പത്തിക സമൃദ്ധിയെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം, ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സമ്പത്ത് അതിന്റെ മനുഷ്യവിഭവമാണെന്ന ആശയത്തെ ഭരണത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദുവാക്കി.
വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് അദ്ദേഹം നടപ്പാക്കിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഖത്തറിന്റെ ഭാവിയെ മാറ്റിമറിച്ചു. ഖത്തർ ഫൗണ്ടേഷന്റെ വളർച്ചക്കും ശൈഖ മൗസ ബിൻത് നാസറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപംകൊണ്ട എജുക്കേഷൻ സിറ്റിക്കും അദ്ദേഹം വലിയ പിന്തുണ നൽകി.
ലോകപ്രശസ്ത സർവകലാശാലകളെ ഖത്തറിലേക്ക് എത്തിച്ച് വിജ്ഞാനാധിഷ്ഠിത സമൂഹത്തിന് അടിത്തറ പാകി. ഗവേഷണം, ശാസ്ത്രം, സാങ്കേതികവിദ്യ, നവീകരണം എന്നിവയ്ക്ക് നൽകിയ പ്രോത്സാഹനം ഖത്തറിനെ ആഗോള വിദ്യാഭ്യാസ ഭൂപടത്തിൽ ശ്രദ്ധേയ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തി.
ആരോഗ്യരംഗത്തും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനകൾ അതുല്യമാണ്. ലോകോത്തര ആശുപത്രികൾ, ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, പൊതുജനാരോഗ്യ പദ്ധതികൾ എന്നിവ വികസിപ്പിച്ച് ഖത്തറിനെ മധ്യപൂർവദേശത്തെ മികച്ച ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളിലൊന്നാക്കി. ആരോഗ്യമുള്ള ജനതയാണ് ശക്തമായ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അടിത്തറയെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസം ഓരോ പദ്ധതിയിലും പ്രതിഫലിച്ചു.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടങ്ങളിലൊന്നാണ് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം. രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിൽ സ്ത്രീ പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴിൽ, പൊതുഭരണം, നയതന്ത്രം, ആരോഗ്യം, ശാസ്ത്രം, ബിസിനസ്, സംരംഭകത്വം തുടങ്ങി എല്ലാ മേഖലകളിലും സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്ന നയങ്ങൾ നടപ്പാക്കി. മുനിസിപ്പൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനും മത്സരിക്കാനുമുള്ള അവകാശം ഉറപ്പാക്കിയത് ഖത്തറിലെ വനിതാ ശാക്തീകരണ ചരിത്രത്തിലെ നിർണായക നാഴികക്കല്ലായിരുന്നു. ഇന്ന് വിവിധ മേഖലകളിൽ ഖത്തർ വനിതകൾ കൈവരിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങൾക്ക് അടിത്തറ പാകിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീർഘദർശനമാണ്.
സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും കരുതൽ ആവശ്യമായ വിഭാഗങ്ങളോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപനം ലോകത്തിന് മാതൃകയാണ്. ഓട്ടിസം ബാധിതരായ കുട്ടികൾക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും തുല്യ അവകാശങ്ങളും അവസരങ്ങളും ഉറപ്പാക്കുന്ന സമൂഹം സൃഷ്ടിക്കാൻ അദ്ദേഹം ശക്തമായ അടിത്തറ പാകി. പ്രത്യേക വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതികൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സഹായ സംവിധാനങ്ങൾ, ചികിത്സ, പുനരധിവാസം, കുടുംബ പിന്തുണാ പദ്ധതികൾ എന്നിവ വികസിപ്പിച്ചു.
അൽ-ഹിദായ സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് സ്കൂൾ, ഓഡിയോ എജുക്കേഷൻ കോംപ്ലക്സ് പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രത്യേക പരിഗണന ആവശ്യമായ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും വളർച്ചക്കും പുതിയ ദിശ തുറന്നു. തുടർന്ന് ഹമദ് ബിൻ ഖലീഫ സർവകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള A-Sense Centre of Excellence ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ സഹായത്തോടെ ഓട്ടിസം ബാധിതരായ കുട്ടികളുടെ കഴിവുകൾ വിലയിരുത്താനും അവരുടെ വികസനത്തിന് പിന്തുണ നൽകാനും ശ്രദ്ധേയമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനവിക കാഴ്ചപ്പാട് ഖത്തറിന്റെ അതിർത്തികൾക്കപ്പുറവും വ്യാപിച്ചു. ഖത്തർ ഫണ്ട് ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് മുഖേന ഗാസയിൽ സ്ഥാപിച്ച ശൈഖ് ഹമദ് ബിൻ ഖലീഫ ആൽഥാനി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആൻഡ് പ്രോസ്തെറ്റിക്സ് ആശുപത്രി യുദ്ധബാധിതരായ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും കുട്ടികൾക്കും പ്രതീക്ഷയുടെ കേന്ദ്രമായി. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദുരിതബാധിത ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, പുനരധിവാസം, മാനുഷിക സഹായം എന്നിവ എത്തിക്കുന്നതിൽ ഖത്തർ വഹിച്ച പങ്കിന് പിന്നിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനവിക ദർശനമുണ്ടായിരുന്നു.
അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിലും അദ്ദേഹം ദീർഘവീക്ഷണം തെളിയിച്ചു. ആധുനിക വിമാനത്താവളങ്ങൾ, തുറമുഖങ്ങൾ, റോഡ് ശൃംഖല, പൊതുഗതാഗത സംവിധാനം, നഗരവികസന പദ്ധതികൾ എന്നിവ ഖത്തറിനെ ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി. പിന്നീട് 2022 ഫിഫ ലോകകപ്പിന് ഖത്തർ വിജയകരമായി ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാൻ ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് അടിത്തറ പാകിയതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലത്തായിരുന്നു.
അന്താരാഷ്ട്ര നയതന്ത്രരംഗത്ത് ഖത്തറിനെ സമാധാനത്തിന്റെയും സംവാദത്തിന്റെയും മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളുടെയും വിശ്വസ്ത ശബ്ദമാക്കി ഉയർത്തുന്നതിലും അദ്ദേഹം നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു.
സംഘർഷബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലെ സമാധാനശ്രമങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസ-ആരോഗ്യ മേഖലകളിലെ ആഗോള സഹകരണങ്ങൾ, ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ ഖത്തർ ലോകവേദിയിൽ വിശ്വസ്തവും ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളതുമായ രാഷ്ട്രമെന്ന അംഗീകാരം നേടി.
ഇന്ന് ഖത്തറിന്റെ ഓരോ വികസന നേട്ടത്തിന്റെയും പിന്നിൽ ഫാദർ അമീർ ശൈഖ് ഹമദ് ബിൻ ഖലീഫ ആൽഥാനിയുടെ ദീർഘദർശിയായ നേതൃത്വത്തിന്റെ മുദ്രയുണ്ട്. ചരിത്രത്തിൽ ചില നേതാക്കൾ ഒരു രാജ്യം ഭരിക്കുന്നു; എന്നാൽ ചിലർ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഭാവിയെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു.
പിതാവ് അമീർ ശൈഖ് ഹമദ് ബിൻ ഖലീഫ ആൽഥാനി അത്തരമൊരു യുഗപുരുഷനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർശനവും മാനവിക മൂല്യങ്ങളും നേതൃത്വവും ഖത്തറിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ മാത്രമല്ല, ലോകവികസനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലും എന്നും സുവർണലിപികളിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടും.
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