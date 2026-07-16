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    Qatar
    Posted On
    date_range 16 July 2026 1:17 PM IST
    Updated On
    date_range 16 July 2026 1:17 PM IST

    മ​നു​ഷ്യ​കേന്ദ്രി​ത വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ യു​ഗ​പു​രു​ഷ​ൻ

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    മ​നു​ഷ്യ​കേന്ദ്രി​ത വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ യു​ഗ​പു​രു​ഷ​ൻ
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    ഒ​രു രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന്റെ മ​ഹ​ത്വം അ​തി​ന്റെ സ​മ്പ​ത്തി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഓ​രോ പൗ​ര​ന്റെ​യും ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലും തു​ല്യ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും മ​നു​ഷ്യാ​ഭി​മാ​ന​ത്തി​ലു​മാ​ണ്.

    ഈ ​ആ​ശ​യം ത​ന്റെ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ ലോ​ക​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കി​യ നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്നു ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ മൂ​ൻ അ​മീ​ർ, ശൈ​ഖ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ​ഥാ​നി. ലോ​ക ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ശ​ക്തി​യാ​യും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ -ആ​രോ​ഗ്യ രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ മാ​തൃ​കാ രാ​ഷ്ട്ര​മാ​യും, സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും മാ​നു​ഷി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വ​ക്താ​വാ​യും അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ, അ​തി​ന് അ​ടി​ത്ത​റ​പാ​കി​യ​ത് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ദീ​ർ​ഘ​ദ​ർ​ശി​യാ​യ നേ​തൃ​ത്വ​മാ​ണ്.

    18 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഭ​ര​ണ​കാ​ല​ത്ത് ഖ​ത്ത​ർ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ പു​തി​യ ച​രി​ത്രം ര​ചി​ച്ചു. പ്ര​കൃ​തി വാ​ത​ക സ​മ്പ​ത്ത് ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​ത്തോ​ടെ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി ഖ​ത്ത​റി​നെ ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ എ​ൽ.​എ​ൻ.​ജി ക​യ​റ്റു​മ​തി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ക്കി. സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​മൃ​ദ്ധി​യെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​ര​വു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം, ഒ​രു രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ യ​ഥാ​ർ​ത്ഥ സ​മ്പ​ത്ത് അ​തി​ന്റെ മ​നു​ഷ്യ​വി​ഭ​വ​മാ​ണെ​ന്ന ആ​ശ​യ​ത്തെ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ കേ​ന്ദ്ര​ബി​ന്ദു​വാ​ക്കി.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രം​ഗ​ത്ത് അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ഭാ​വി​യെ മാ​റ്റി​മ​റി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​ർ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കും ശൈ​ഖ മൗ​സ ബി​ൻ​ത് നാ​സ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ രൂ​പം​കൊ​ണ്ട എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ സി​റ്റി​ക്കും അ​ദ്ദേ​ഹം വലിയ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി.

    ലോ​ക​പ്ര​ശ​സ്ത സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളെ ഖ​ത്ത​റി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ച്ച് വി​ജ്ഞാ​നാ​ധി​ഷ്ഠി​ത സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് അ​ടി​ത്ത​റ പാ​കി. ഗ​വേ​ഷ​ണം, ശാ​സ്ത്രം, സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ, ന​വീ​ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ​യ്ക്ക് ന​ൽ​കി​യ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​നം ഖ​ത്ത​റി​നെ ആ​ഗോ​ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ത്തി.

    ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗ​ത്തും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ അ​തു​ല്യ​മാ​ണ്. ലോ​കോ​ത്ത​ര ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ, ഗ​വേ​ഷ​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച് ഖ​ത്ത​റി​നെ മ​ധ്യ​പൂ​ർ​വ​ദേ​ശ​ത്തെ മി​ക​ച്ച ആ​രോ​ഗ്യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ക്കി. ആ​രോ​ഗ്യ​മു​ള്ള ജ​ന​ത​യാ​ണ് ശ​ക്ത​മാ​യ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​ത്ത​റ​യെ​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വി​ശ്വാ​സം ഓ​രോ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലും പ്ര​തി​ഫ​ലി​ച്ചു.

    അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് സ്ത്രീ ​ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണം. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ൽ സ്ത്രീ ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം അ​ദ്ദേ​ഹം തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു. ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, തൊ​ഴി​ൽ, പൊ​തു​ഭ​ര​ണം, ന​യ​ത​ന്ത്രം, ആ​രോ​ഗ്യം, ശാ​സ്ത്രം, ബി​സി​ന​സ്, സം​രം​ഭ​ക​ത്വം തു​ട​ങ്ങി എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ന​യ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കി. മു​നി​സി​പ്പ​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​നും മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള അ​വ​കാ​ശം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യ​ത് ഖ​ത്ത​റി​ലെ വ​നി​താ ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ നി​ർ​ണാ​യ​ക നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ന്ന് വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ വ​നി​ത​ക​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ടി​ത്ത​റ പാ​കി​യ​ത് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ദീ​ർ​ഘ​ദ​ർ​ശ​ന​മാ​ണ്.

    സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ക​രു​ത​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സ​മീ​പ​നം ലോ​ക​ത്തി​ന് മാ​തൃ​ക​യാ​ണ്. ഓ​ട്ടി​സം ബാ​ധി​ത​രാ​യ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്കും തു​ല്യ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളും അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന സ​മൂ​ഹം സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹം ശ​ക്ത​മാ​യ അ​ടി​ത്ത​റ പാ​കി. പ്ര​ത്യേ​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ​ഹാ​യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, ചി​കി​ത്സ, പു​ന​ര​ധി​വാ​സം, കു​ടും​ബ പി​ന്തു​ണാ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചു.

    അ​ൽ-​ഹി​ദാ​യ സ്പെ​ഷ്യ​ൽ നീ​ഡ്സ് സ്കൂ​ൾ, ഓ​ഡി​യോ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ കോം​പ്ല​ക്സ് പോ​ലു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ഗ​ണ​ന ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​നും വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കും പു​തി​യ ദി​ശ തു​റ​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള A-Sense Centre of Excellence ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ഓ​ട്ടി​സം ബാ​ധി​ത​രാ​യ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്താ​നും അ​വ​രു​ടെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കാ​നും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മാ​ന​വി​ക കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ട് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റ​വും വ്യാ​പി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​ർ ഫ​ണ്ട് ഫോ​ർ ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് മു​ഖേ​ന ഗാ​സ​യി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ച ശൈ​ഖ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ​ഥാ​നി റീ​ഹാ​ബി​ലി​റ്റേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് പ്രോ​സ്തെ​റ്റി​ക്സ് ആ​ശു​പ​ത്രി യു​ദ്ധ​ബാ​ധി​ത​രാ​യ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ടെ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ആ​രോ​ഗ്യം, പു​ന​ര​ധി​വാ​സം, മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം എ​ന്നി​വ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ വ​ഹി​ച്ച പ​ങ്കി​ന് പി​ന്നി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മാ​ന​വി​ക ദ​ർ​ശ​ന​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണം തെ​ളി​യി​ച്ചു. ആ​ധു​നി​ക വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ൾ, തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ, റോ​ഡ് ശൃം​ഖ​ല, പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​നം, ന​ഗ​ര​വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഖ​ത്ത​റി​നെ ലോ​കോ​ത്ത​ര നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ത്തി. പി​ന്നീ​ട് 2022 ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് ഖ​ത്ത​ർ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ടി​ത്ത​റ പാ​കി​യ​തും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഭ​ര​ണ​കാ​ല​ത്താ​യി​രു​ന്നു.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ന​യ​ത​ന്ത്ര​രം​ഗ​ത്ത് ഖ​ത്ത​റി​നെ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും സം​വാ​ദ​ത്തി​ന്റെ​യും മാ​നു​ഷി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വി​ശ്വ​സ്ത ശ​ബ്ദ​മാ​ക്കി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ചു.

    സം​ഘ​ർ​ഷ​ബാ​ധി​ത പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ​മാ​ധാ​ന​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ-​ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ആ​ഗോ​ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ ഖ​ത്ത​ർ ലോ​ക​വേ​ദി​യി​ൽ വി​ശ്വ​സ്ത​വും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വ​മു​ള്ള​തു​മാ​യ രാ​ഷ്ട്ര​മെ​ന്ന അം​ഗീ​കാ​രം നേ​ടി.

    ഇ​ന്ന് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ഓ​രോ വി​ക​സ​ന നേ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ​യും പി​ന്നി​ൽ ഫാ​ദ​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​ടെ ദീ​ർ​ഘ​ദ​ർ​ശി​യാ​യ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ മു​ദ്ര​യു​ണ്ട്. ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ചി​ല നേ​താ​ക്ക​ൾ ഒ​രു രാ​ജ്യം ഭ​രി​ക്കു​ന്നു; എ​ന്നാ​ൽ ചി​ല​ർ ഒ​രു രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന്റെ ഭാ​വി​യെ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു.

    പി​താ​വ് അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ​ഥാ​നി അ​ത്ത​ര​മൊ​രു യു​ഗ​പു​രു​ഷ​നാ​യി​രു​ന്നു. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ദ​ർ​ശ​ന​വും മാ​ന​വി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും നേ​തൃ​ത്വ​വും ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ലോ​ക​വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലും എ​ന്നും സു​വ​ർ​ണ​ലി​പി​ക​ളി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്ത​പ്പെ​ടും.

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    TAGS:gulfnewsqatar​gulfnewsmalayalam
    News Summary - The era of people-centered development
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