cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ദോ​ഹ: വ​ർ​ഷാ​വ​സാ​നം ന​ട​ക്കു​ന്ന ​ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പി​നു പി​ന്നാ​ലെ ഖ​ത്ത​ർ വേ​ദി​യാ​വു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ലോ​ക മേ​ള​യാ​യി 2023 ദോ​ഹ ഹോ​ർ​ട്ടി ക​ൾ​ച​റ​ൽ എ​ക്സ്​​പോ മാ​റു​മെ​ന്ന്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ. 2023 ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ 14 ആ​രം​ഭി​ച്ച്​ 2024 മാ​ർ​ച്ച്​ 17 വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ദോ​ഹ എ​ക്സ്​​പോ ലോ​ക​ക​പ്പി​നു​ശേ​ഷം ഖ​ത്ത​റി​ന്‍റെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ മേ​ള​യാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഹോ​ർ​ട്ടി എ​ക്സ്​​പോ 2023 സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ൽ ഖൗ​റി പ​റ​ഞ്ഞു. ലോ​ക​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 80 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന എ​ക്സ്​​പോ​യി​ൽ 30 ല​ക്ഷം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ​യാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വു​മാ​യി ആ​റു​മാ​സ​ത്തോ​ളം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന മേ​ള രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടു​ന്ന വ​ലി​യ ഉ​ത്സ​വ​മാ​കും. രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളും ഖ​ത്ത​റി​ൽ ​പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളു​ടെ​യും പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ദോ​ഹ എ​ക്സ്പോ​യി​ലു​ണ്ടാ​വും. പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലും ജ​ല​സേ​ച​ന ആ​വ​ശ്യ​ക​ത കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ലു​മു​ള്ള ന​വീ​ന ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ബൊ​ട്ടാ​ണി​ക്ക​ൽ ഗാ​ർ​ഡ​നും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​വും -മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ൽ ഖൗ​റി പ​റ​ഞ്ഞു. ന​വീ​ന​മാ​യ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളും സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ളു​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തെ കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ജ​ല​സേ​ച​നം 70 ശ​ത​മാ​നം​വ​രെ കു​റ​ച്ച​താ​യി അ​ൽ ഖൗ​റി പ​റ​ഞ്ഞു. ഗ​വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ മ​ണ്ണ്​ ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യി സ​ജ്ജീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തു​​വ​ഴി ജ​ല​സേ​ച​ന തോ​ത്​ കു​റ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു. മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലെ ചെ​ടി​ക​ളി​ൽ ചി​ല​ത്​ വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ഒ​രു ത​വ​ണ മാ​ത്രം ജ​ല​സേ​ച​നം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ മ​ണ്ണി​ലെ നീ​രു​റ​വ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​താ​യും തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു. അ​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച്​ ഗ​വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി കൃ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ദോ​ഹ എ​ക്​​സ്​​പോ​യി​ലൂ​ടെ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ​ക്കും മ​റ്റും ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ഠ​ന​ത്തി​ന്​ വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​മെ​ന്നും കൂ​ടു​ത​ൽ പ​രീ​ക്ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. Show Full Article

News Summary -

"The Doha Expo will be the biggest event in the history of the world.