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    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_right"ശൈ​ഖ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 18 July 2026 12:42 PM IST
    Updated On
    date_range 18 July 2026 12:42 PM IST

    "ശൈ​ഖ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​ടെ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ സ​മാ​ന​ത​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത​ത്'

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    പി​താ​വ് അ​മീ​റി​ന്റെ വി​യോ​ഗം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് വ​ലി​യ ന​ഷ്ടം
    ശൈ​ഖ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​ടെ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ സ​മാ​ന​ത​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത​ത്
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    യു​നെ​സ്കോ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ

    ഡോ. ​നാ​സ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ഹി​ൻ​സാ​ബ് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: പി​താ​വ് അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​ടെ വി​യോ​ഗം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് നി​ക​ത്താ​നാ​കാ​ത്ത ന​ഷ്ട​മാ​ണെ​ന്ന് യു​നെ​സ്കോ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും യു​നെ​സ്കോ​യി​ലെ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സ്ഥി​രം പ്ര​തി​നി​ധി​യു​മാ​യ ഡോ. ​നാ​സ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ഹി​ൻ​സാ​ബ്. ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ വി​ക​സ​നം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ൽ​കി​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ സ​മാ​ന​ത​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. പാ​രീ​സി​ൽ യു​നെ​സ്കോ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 'ദി ​ഗ്ലോ​ബ​ൽ കോം​പാ​ക്റ്റ് ഫോ​ർ സ​യ​ൻ​സ​സ് -സ​സ്റ്റൈ​ന​ബി​ൾ ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ്: ക​മ്മി​റ്റ്മെ​ന്റ്സ് ഫോ​ർ 2030 ആ​ൻ​ഡ് ബി​യോ​ണ്ട്' മ​ന്ത്രി​ത​ല ച​ർ​ച്ച​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ അ​ന്ത​സ്സ് നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും ശാ​ശ്വ​ത സ​മാ​ധാ​നം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഏ​റ്റ​വും അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​യ ഘ​ട​ക​മാ​ണ് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ്വ​സി​ച്ചു. ഓ​രോ വ്യ​ക്തി​യെ​യും ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ നേ​രി​ടാ​ൻ പ്രാ​പ്ത​രാ​യ സ​മൂ​ഹ​ത്തെ കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ശാ​സ്ത്രം, സം​സ്കാ​രം, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഹ​ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ​ക്ക് ഏ​റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം ക​രു​തി.

    ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ശാ​സ്ത്ര പു​രോ​ഗ​തി പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും മാ​ന​വ​വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശൈ​ഖ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ​ഥാ​നി ന​ൽ​കി​യ പി​ന്തു​ണ ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ വ​ലി​യൊ​രു മാ​തൃ​ക​യാ​ണ്. ഇ​ത് സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഊ​ർ​ജ്ജം പ​ക​രു​ന്ന​താ​ണ്.

    ഫാ​ദ​ർ അ​മീ​റി​ന്റെ ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം -ശാ​സ്ത്രം -സം​സ്കാ​രം എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ സ​മ​ഗ്ര വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും അ​തു​വ​ഴി സ​മാ​ധാ​നം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ക എ​ന്ന യു​നെ​സ്കോ​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി യോ​ജി​ച്ചു​പോ​കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ എ​ക്കാ​ല​വും സ്മ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മെ​ന്നും ഡോ. ​നാ​സ​ർ അ​ൽ ഹി​ൻ​സാ​ബ് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

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    TAGS:gulfnewsqatar​gulfnewsmalayalam
    News Summary - The contributions of Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani are unparalleled
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